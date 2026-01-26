US China message to India: ভারতকে চিন ‘বন্ধু, ভালো প্রতিবেশী’ বলতেই ২৬ জানুয়ারি এল ট্রাম্পেরও বার্তা!কোন ইঙ্গিত?

US China message to India: ভারতকে চিন ‘বন্ধু, ভালো প্রতিবেশী’ বলতেই ২৬ জানুয়ারি এল ট্রাম্পেরও বার্তা!কোন ইঙ্গিত?
চিনের পর আমেরিকা থেকে এল ভারতের জন্য প্রজাতন্ত্র দিবসের জন্য শুভেচ্ছা।
ভারতে এই মুহূর্তে সফর করছেন ইউরোপিয় ইউনিয়নের চিফ উরসুলা ভন দের লিয়েন। ২৬ জানুয়ারি ২০২৬র প্রজাতন্ত্র দিবসে তিনি ভারতের প্রধান অতিথি। ইতিমধ্যেই এদেশ নিয়ে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা উঠে আসে। এদিকে, চিনের তরফে ভারতের ৭৭ তম প্রজাতন্ত্র দিবসে আসে এক বিশেষ বার্তা। তার কয়েক ঘণ্টা পরই এবার খবরে, ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে আমেরিকার বার্তা। ভারতের ওপর একের পর এক শুল্ক-বোমা নিক্ষেপ করা মার্কিন মুলুকের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এদিন ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লির প্রতি পাঠালেন তাঁর বিশেষ শুভেচ্ছাবার্তা।
আমেরিকার তরফে প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন দিল্লির জন্য় যে বার্তা আসে, তা ছিল,' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের পক্ষ থেকে, আমি ভারতের সরকার এবং জনগণকে ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।' এরই সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প লেখেন,'বিশ্বের প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারত একটি ঐতিহাসিক বন্ধনের ভাগিদার।' সোমবার ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর ভারতের ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে প্রথমবারের মতো প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে যোগ দিতে পেরে তিনি সম্মানিত বোধ করছেন এবং ‘ভারতের আকাশে’ মার্কিন তৈরি বিমানের উড়ন্ত দৃশ্যকে ক্রমবর্ধমান মার্কিন-ভারত কৌশলগত অংশীদারিত্বের একটি শক্তিশালী প্রতীক বলে অভিহিত করেছেন।
এর আগে, মার্কিন সেনেটার টেড ক্রুজে এক অডিয়ো (অডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা) ফাঁস ঘিরে তুলকালাম অবস্থা হয়। সেখানে দাবি করা হয়, ভারত ও আমেরিকার মধ্যে যে বাণিজ্য সমঝোতা তা কখনও হতে দেনননি মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভান্স, কখনও ডিল-র রাস্তা আটকেছেন খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।
এদিকে, চিনের তরফে এদিন ভারতের প্রতি প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা জানানো হয়। ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে এদিন শুভেচ্ছা জানান চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। বেজিং থেকে দিল্লির তরফে আসা শুভেচ্ছা বার্তায় লেখা হয়,চিন এবং ভারত ‘ভালো প্রতিবেশী, বন্ধু এবং সঙ্গী’। চিনের নিউজ এজেন্সি জিনহুয়ার খবর অনুসারে, শি বলেন, গত এক বছরে চিন-ভারত সম্পর্ক ক্রমাগত উন্নত ও বিকশিত হয়েছে এবং ‘বিশ্ব শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় রাখার এবং প্রচারের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’ চিনা রাষ্ট্রপতি বলেন, চিন সবসময় বিশ্বাস করে যে ‘ভালো প্রতিবেশী, বন্ধু এবং অংশীদার’ হওয়া চিন এবং ভারত উভয়ের জন্যই সঠিক পছন্দ। তিনি চিন এবং ভারতকে একত্রে ‘ ড্রাগন, হাতির একযোগে নাচ’ আখ্যা দিয়ে তাঁর বার্তা পাঠান।