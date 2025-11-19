Bangladesh Latest Update: ভারতীয় হাইকমিশনারকে তলবের দাবি হাসনাতের, চটে লাল বাংলাদেশের NCP নেতা

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে হাস্যকর ট্রায়াল এবং রায়দানের পর ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে খবর করা নিয়ে চটেছেন বাংলাদেশের এনসিপি নেতা হাসনাত আবদুল্লা। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে এই নিয়ে তিনি লেখেন, 'বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতীয় গণমাধ্যমের প্রতিনিয়ত মিথ্যা, বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ভারতীয় হাইকমিশনারকে তলব করে জবাবদিহিতা চাইতে হবে।' উল্লেখ্য, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছে আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল। ক্যাঙ্গারু কোর্টে শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ের পর থেকেই তাঁকে ফেরত চেয়ে সরব হয়েছে বাংলাদেশ।
হাসিনার প্রত্যর্পণের জন্য এবার নাকি নোট ভারবাল পাঠাবে বাংলাদেশ। এমনটাই জানালেন বাংলাদেশের বিদেশ উপদেষ্টা তৌহিদ হুসেন। এদিকে হাসিনার বিরুদ্ধে দেওয়া রায়ের কপি তারা সেই নোট ভারবাল চিঠির সঙ্গে ভারতকে পাঠাবে না বলে জানিয়েছেন তৌহিদ। এদিকে ভারতের উদ্দেশে বার্তা দিয়ে জামাতে ইসলামির সাধারণ সম্পাদক মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, 'প্রতিবেশী দেশ মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামিকে আশ্রয় দিয়ে অপরাধীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছে, যা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। আন্তর্জাতিক আইন মেনে হাসিনাকে বাংলাদেশে আইনের কাছে পাঠানোর আহ্বান জানাচ্ছি।'
এদিকে বাংলাদেশে ভারত বিরোধী জঙ্গিদের আশ্রয় দেওয়ার হুঁশিয়ারি জামাতপন্থী প্রাক্তন সেনা কর্তার। রিপোর্ট অনুযায়ী, লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অবসরপ্রাপ্ত) হাসিনুর রহমান হুমকি দেন যে ভারত যদি শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত না পাঠায়, তাহলে বাংলাদেশে ভারতীয় সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দেওয়া হবে। এদিকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এই হাসিনুর। হাসিনুর বলেন, 'শেখ হাসিনাকে আনতে ভারতীয় জনগণের সহায়তা প্রয়োজন। ভারতীয় জনগণ, পশ্চিম বাংলার লোকেরা ইনশা আল্লাহ সহায়তা করবে। যদি না করে, তাহলে আমরা ভারতের সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দেব। ভারত শান্তিতে থাকবে না।'
News/News/Bangladesh Latest Update: ভারতীয় হাইকমিশনারকে তলবের দাবি হাসনাতের, চটে লাল বাংলাদেশের NCP নেতা