    Canada US: ভারত সফরের আগে ট্রাম্পের আমেরিকাকে ফের ধারালো খোঁচা কানাডার PMর!

    দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে নয়াদিল্লির সাথে টানাপোড়েনের পর দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মার্চ মাসে মার্ক কার্নি ভারত সফর করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

    Published on: Jan 28, 2026 8:51 PM IST
    By Sritama Mitra
    কানাডা, আমেরিকা দ্বন্দ্ব ঘিরে ক্রমেই সংঘাতের পারদ চড়ছে। তারই মাঝে ফের একবার ট্রাম্পের আমেরিকাকে খোঁচা দিল কানাডা। উল্লেখ্য, একটা সময় খলিস্তানপন্থী নিজ্জর হত্যা নিয়ে ভারতের সঙ্গে কানাডার সম্পর্ক তলানিতে আসে। সেই কানাডারই বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি মার্চ মাসেই ভারতে সফর করতে আসবেন বলে খবর। জানা যাচ্ছে, ভারত-কানাডা একগুচ্ছ চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে চলেছে। ট্রাম্পের বর্তমান শুল্ক-বোমার মাঝে কানাডার প্রধানমন্ত্রীর এই সফর বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। আর তার আগে, ডাভোসের পর ফের মার্কিন মুলুককে নিয়ে ফের খোঁচার সুর কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির মুখে।

    ভারত সফরের আগে ট্রাম্পের আমেরিকাকে ফের ধারালো খোঁচা কানাডার PMর!. (Adrian Wyld/The Canadian Press via AP) (AP)
    ভারত সফরের আগে ট্রাম্পের আমেরিকাকে ফের ধারালো খোঁচা কানাডার PMর!. (Adrian Wyld/The Canadian Press via AP) (AP)

    মার্চ মাসে ভারত সফরের কথা রয়েছে কানাডার লেবার পার্টির নেতা তথা সেদেশের প্রধানমন্ত্রী কার্নির। লেবার নেতা সম্প্রতি তাঁর দেশের সংসদে বলেছেন যে আজকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ‘কোনও কিছুই স্বাভাবিক নয়।’ কানাডার প্রধানমন্ত্রী বলেন,'পৃথিবী বদলে গিয়েছে। ওয়াশিংটন বদলে গিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন প্রায় কিছুই স্বাভাবিক নেই। এটাই সত্য।'

    এর আগে সুইৎজারল্যান্ডের দাভোসে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে সুর চড়া করেছিলেন কার্নি। এবার কানাডার হাউস অফ কমন্সে কার্নির ভাষণটি ডাভোস শীর্ষ সম্মেলনে তার বিস্ফোরক ভাষণের পর আসে, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে নিয়ম-ভিত্তিক আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা এখন ‘ভাঙনের’ মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। সোমবার ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে এক ফোনালাপ প্রসঙ্গে, কানাডার প্রধানমন্ত্রী বলেন যে তিনি ট্রাম্পকে বলেছেন যে, তিনি (কার্নি) দাভোসে তাঁর প্রতিটি কথায় অটল এবং পিছু হটবেন না। তাঁর দাভোসের বক্তব্যের সমর্থনে এদিন কার্নি বলেন,'একদম স্পষ্ট করে বলতে গেলে, এবং আমি (মার্কিন) রাষ্ট্রপতিকে এটা বলেছি,আমি দাভোসে যা বলেছিলাম সেটাই আমি সত্যি করে বলতে চেয়েছি ' কার্নি অটোয়াতে সাংবাদিকদের বলেন, তারাই প্রথম দেশ যারা মার্কিন বাণিজ্য নীতিতে যে পরিবর্তন শুরু করছে, তা বুঝতে পেরেছিল।

    এদিকে, মার্চ মাসে ভারতে আসার কথা কানাডার প্রধানমন্ত্রী কার্নির। জানা যাচ্ছে, এই সফরে দীর্ঘদিন ধরে কূটনৈতিক ফাটলের পর দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত হওয়ায় ভারত ও কানাডার মধ্যে নতুন বাণিজ্য সম্পর্কের ভিত্তি হবে জ্বালানি ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ। বুধবার গোয়ায় ইন্ডিয়া এনার্জি উইকে ব্লুমবার্গ টেলিভিশনকে বলেন, তেল, গ্যাস ও গুরুত্বপূর্ণ খনিজগুলির প্রচুর সরবরাহ রয়েছে এমন এক উত্তর আমেরিকার দেশটির জন্য ভারতের প্রত্যাশিত শক্তি চাহিদা বৃদ্ধি একটি ‘দুর্দান্ত সুযোগ।’

    দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে নয়াদিল্লির সাথে টানাপোড়েনের পর দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মার্চ মাসে মার্ক কার্নি ভারত সফর করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। খবর অনুসারে, মার্চের প্রথম সপ্তাহে কানাডার প্রধানমন্ত্রী নয়াদিল্লিতে আসবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

