    ভোটমুখী বাংলায় নজরে রেল! PM মোদীর সফরের আগেই ৯টি নতুন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস, কোন রুটে চলবে?

    ২০২৩ সালে ডিসেম্বর থেকে প্রায় ৩০ টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস চালু করা হয়েছে। আবার আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে আরও ৯ টি ট্রেন চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল।

    Published on: Jan 15, 2026 11:58 PM IST
    By Sahara Islam
    নতুন বছরে যাত্রী পরিষেবা এবং স্বাচ্ছন্দ্যের দিকেই এবার বেশি নজর দিতে চলেছে ভারতীয় রেল। বিশেষ করে দূরপাল্লার সফরগুলির ক্ষেত্রে বিলাসবহুল পরিষেবা দেওয়ার পক্ষপাতী রেলমন্ত্রক। আর তাই ভোটমুখী বাংলা ও অসমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরের প্রাক্কালে বড়সড় ঘোষণা করল রেল মন্ত্রক। দুই রাজ্য থেকে একযোগে ৯টি নতুন ‘অমৃত ভারত’ এক্সপ্রেস চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মূলত পরিযায়ী শ্রমিকদের যাতায়াতের সুবিধার্থে স্বল্প খরচে দ্রুতগামী এই ট্রেনের পরিষেবা শুরু করছে কেন্দ্র।

    ৯ টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস বাড়াল রেল
    ৯ টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস বাড়াল রেল

    ভোটমুখী বাংলা ইতিমধ্যেই পেয়ে গিয়েছে বন্দে ভারত স্লিপার। এবার পাচ্ছে নতুন ‘অমৃত ভারত।’ রেল সূত্রে খবর, এই ট্রেনগুলি পশ্চিমবঙ্গ ও অসম থেকে যাত্রা শুরু করে বিহার, উত্তরপ্রদেশ হয়ে দিল্লি, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের মতো বড় রাজ্যগুলিকে যুক্ত করবে। বিশেষত দক্ষিণ ভারতের চেন্নাই ও বেঙ্গালুরুর মতো কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলিতে পৌঁছানো এখন সাধারণ মানুষের জন্য অনেক সহজ ও সাশ্রয়ী হবে। এই তালিকায় উত্তরবঙ্গের নিউ জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার স্টেশনকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যেখান থেকে দক্ষিণ ভারত ও মুম্বইগামী একাধিক ট্রেন চলবে।

    কোন রুটে চলবে অমৃত ভারত এক্সপ্রেস?

    ১. গুয়াহাটি (কামাখ্যা) – রোহতক অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

    ২. ডিব্রুগড় – লখনউ (গোমতী নগর) অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

    ৩. নিউ জলপাইগুড়ি – নাগেরকয়েল অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

    ৪. নিউ জলপাইগুড়ি – তিরুচিরাপল্লী অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

    ৫. আলিপুরদুয়ার – এসএসভিটি বেঙ্গালুরু অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

    ৬. আলিপুরদুয়ার – মুম্বই (পানভেল) অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

    ৭. কলকাতা (সাঁতরাগাছি) – তাম্বরম অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

    ৮. কলকাতা (হাওড়া) – আনন্দ বিহার টার্মিনাল (দিল্লি) অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

    ৯. কলকাতা (শিয়ালদহ) – বেনারস অমৃত ভারত এক্সপ্রেস

    রেলের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ওই সব অমৃত ভারত ট্রেনগুলি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে ট্রেনগুলি বিপুল যাত্রীচাপ সামলাতে পারে। বিশেষকরে উৎসব ও পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজের জায়গায় যাওয়ার সময়ে। ট্রেনগুলি হবে খুবই আরামদায়ক। দেশের বিভিন্ন অংশকে যুক্ত করবে এই ট্রেন। ফলে যারা কাজ, পড়াশোনা বা অন্য়ান্য প্রয়োজনে বিভিন্ন রাজ্যে যাবেন তাদের জন্য এই ট্রেন বেশ উপকারী হবে। অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের এই নতুন পরিষেবাগুলি দেশের পূর্বাঞ্চল এবং হিমালয় সংলগ্ন এলাকা থেকে দক্ষিণ, পশ্চিম ও মধ্য ভারতের প্রধান শহরগুলোর মধ্যে যোগাযোগ আরও সহজ ও উন্নত করবে। রেল সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, দীর্ঘ দূরত্বে যাতায়াতকারী যাত্রীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, সেই কারণেই অমৃত ভারত ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। খুব শীঘ্রই সংশ্লিষ্ট জোনাল রেলওয়ে প্রতিটি পরিষেবার ভাড়া ঘোষণা করবে বলে জানানো হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, ভোটমুখী পশ্চিমবঙ্গ থেকে একসঙ্গে এতগুলি আধুনিক ট্রেন চালুর সিদ্ধান্ত রাজ্যের পরিবহণ পরিকাঠামো উন্নয়নে কেন্দ্রের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ারই ইঙ্গিত বহন করছে।

    বড় উদ্যোগ রেলের

    ভারতীয় রেলের উন্নত প্রযুক্তির ট্রেনগুলির মধ্যে অন্যতম 'অমৃত ভারত।' ২০২৩ সালে ডিসেম্বর থেকে প্রায় ৩০ টি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস চালু করা হয়েছে। আবার আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে আরও ৯ টি ট্রেন চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। জানা যাচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে আরও ট্রেন পরিষেবা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে রেলের। সাধারণত অমৃত ভারত ট্রেনগুলিতে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা থাকলেও ভাড়ার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সামর্থ্যের দিকে নজর রাখা হয়। যাত্রী পরিষেবার দিক থেকেও অমৃত ভারত এক্সপ্রেসে থাকছে একাধিক আধুনিক সুবিধা। এরমধ্যে রয়েছে ভাঁজযোগ্য স্ন্যাক টেবিল, মোবাইল ও পানীয়ের বোতল রাখার হোল্ডার, আরামদায়ক আসন ও বার্থ, ইলেকট্রো-নিউম্যাটিক ফ্লাশিং-সহ আধুনিক টয়লেট, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা এবং বিশেষভাবে সক্ষম যাত্রীদের জন্য আলাদা সুবিধা। পাশাপাশি দ্রুত চার্জিং পয়েন্ট ও প্যান্ট্রি কার দীর্ঘ দূরত্বের যাত্রাকে আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলবে।

    News/News/ভোটমুখী বাংলায় নজরে রেল! PM মোদীর সফরের আগেই ৯টি নতুন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস, কোন রুটে চলবে?
