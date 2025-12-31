Edit Profile
    মিলছে না খাবার-সামগ্রী! বর্ষবরণের আগে দেশজুড়ে ধর্মঘট গিগ শ্রমিকদের, একগুচ্ছ দাবি...

    এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে তেলাঙ্গানার গিগ ওয়ার্কার প্ল্যাটফর্ম ওয়ার্কার ইউনিয়ন। তাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছে ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অফ অ্যাপ বেসড ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কাস।

    Published on: Dec 31, 2025 10:58 PM IST
    By Sahara Islam
    অনলাইনে খাবার বা অন্য কোনও সামগ্রী আসা এখনকার দিনে একটি সাধারণ বিষয়। তবে এবারই একটি ভয়ের খবর। বছরের শেষ দিন অর্থাৎ বুধবার বেশ কয়েকটি অনলাইন সংস্থা দেশজুড়ে ধর্মঘটে সামিল হয়েছে। কাজের জায়গায় বৈষম্য দূর, নতুন শ্রমবিধি-সহ একাধিক দাবিতে এই ধর্মঘট শুরু করেছেন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন গিগ শ্রমিক (ডেলিভারিম্যান) এবং প্ল্যাটফর্ম কর্মী ইউনিয়নগুলি।

    বর্ষবরণের আগে দেশজুড়ে ধর্মঘট গিগ শ্রমিকদের
    জোম্যাটো, সুইগি, ব্লিঙ্কইট, জেপ্টো, ফ্লিপকার্ট এবং বিগবাস্কেট-এর মতো বড় বড় ফুড ডেলিভারি আর ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের ডেলিভারি বয়রা ঘোষণা করেছিল,২০২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর আর ৩১ ডিসেম্বর সারা ভারত জুড়ে ধর্মঘট হবে। বুধবার এই ধর্মঘটের প্রভাব পড়েছে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে। তেলাঙ্গানা গিগ অ্যান্ড প্ল্যাটফর্ম ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন-এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি শাইখ সালাউদ্দিন বলেন, যেসব শ্রমিক বিভিন্ন বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তাঁরা প্রায়ই প্রতিশোধের মুখোমুখি হন। তিনি বলেন, ‘যখন ডেলিভারি কর্মীরা তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেন, তখন প্ল্যাটফর্ম কোম্পানিগুলি আইডি ব্লকিং, হুমকি, পুলিশি ভয় দেখানো এবং অ্যালগোরিদমিক শাস্তি দিয়ে সাড়া দেয়। এটি আধুনিক শোষণ ছাড়া আর কিছুই নয়।' সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে তাদের কিছু দাবি রয়েছে। সেগুলি মেটানো হচ্ছে না। পাশপাশি কাজের চাপ প্রতিদিনই বাড়ছে। ফলে সেখান থেকে তাদের কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে তেলাঙ্গানার গিগ ওয়ার্কার প্ল্যাটফর্ম ওয়ার্কার ইউনিয়ন। তাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছে ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অফ অ্যাপ বেসড ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কাস।

    প্ল্যাটফর্ম কোম্পানিগুলির কাছে মূল দাবি:

    ১. গিগ শ্রমিক ইউনিয়নগুলির মূল দাবিগুলোর মধ্যে আছে, স্বচ্ছ পেমেন্ট সিস্টেম, যাতে কাজের সময়, জ্বালানির খরচ ঠিকমতো ধরা হয়।

    ২. ইউনিয়নগুলি বলেছে, অতিরিক্ত দ্রুত ডেলিভারি মডেল, যেমন ১০ মিনিটে ডেলিভারি, বন্ধ করতে হবে, কারণ এতে শ্রমিকদের নিরাপত্তা কমে যায় আর দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ে।

    ৩. ইচ্ছেমতো আইডি ব্লক করা বন্ধ করতে হবে, কাজের নিশ্চয়তা দিতে হবে, বাধ্যতামূলক বিশ্রামের সময়, ভালো অ্যাক্সিডেন্ট ইন্স্যুরেন্স দিতে হবে।

    ৪. বিবৃতিতে ইউনিয়নগুলি বলেছে, প্ল্যাটফর্মগুলো এখন বেশি করে অটোমেটেড সিস্টেম দিয়ে পেমেন্ট, ইনসেনটিভ আর কাজের বরাদ্দ ঠিক করছে, যেটা অনেক সময় স্বচ্ছ নয়। ইউনিয়নগুলোর মতে, এতে অপারেশনাল ঝুঁকি ওয়ার্কারদের ওপর চলে যাচ্ছে, অথচ ডেলিভারির প্রত্যাশা বাড়ছে আর ইনসেনটিভের নিয়ম বারবার বদলাচ্ছে।

    ৫. ইউনিয়নগুলি কেন্দ্র আর রাজ্য সরকারকে বলেছে, প্ল্যাটফর্ম-ভিত্তিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করতে, আর গিগ ওয়ার্কারদের জন্য শ্রমিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে।

    শাইখ সালাউদ্দিন বলেন, 'সরকারকে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করতে হবে। প্ল্যাটফর্ম কোম্পানিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, শ্রমিক নির্যাতন বন্ধ করতে হবে এবং ন্যায্য মজুরি, নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিকদের ভাঙা দেহ এবং কণ্ঠস্বর বন্ধ করে গিগ অর্থনীতি গড়ে তোলা যাবে না।' মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, দিল্লি-এনসিআর, পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ুর কিছু অংশ জুড়ে আঞ্চলিক সমষ্টিগুলির সমর্থনে টিজিপিডব্লিউইউ এবং ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অফ অ্যাপ-ভিত্তিক পরিবহণ শ্রমিক (আইএফএটি) যৌথভাবে এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। ইউনিয়নগুলির মতে, ভারতের ডিজিটাল বাণিজ্য বাস্তুতন্ত্রের মেরুদণ্ড, গিগ কর্মীদের, ক্রমহ্রাসমান বেতনের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে বাধ্য করা হচ্ছে, যার ফলে তাদের মর্যাদা বা চাকরির নিরাপত্তা বিশেষ নেই। অন্যদিকে, উৎসবের সময়ে তারা ধর্মঘটের পথে যাওয়ায় সকলের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তবে নিজেদের দাবি সামনে নিয়ে আসার এর থেকে ভাল সুযোগ আর নেই তাদের কাছে। তাই এমন একটি সিদ্ধান্ত তারা নিয়েছেন বলেই খবর মিলেছে।

