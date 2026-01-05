Owaisi on Mustafizur issue: হাসিনাকে কেন ফেরানো হচ্ছে না? মুস্তাফিজ কাণ্ডে বাংলাদেশি সুরে সুর মেলালেন ওয়াইসি

Owaisi on Mustafizur issue: হাসিনাকে কেন ফেরানো হচ্ছে না? মুস্তাফিজ কাণ্ডে বাংলাদেশি সুরে সুর মেলালেন ওয়াইসি
হায়দরাবাদের সাংসদ বলেন, পহেলগাঁও হামলার পরও ভারত ও পাকিস্তান যখন ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছিল, তাহলে এখন কেন ওই বাংলাদেশি খেলোয়াড়কে বাদ দেওয়া হয়েছে? তাহলে হাসিনাকে কেন বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে না।'
মুস্তাফিজুর রহমানকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। মুস্তাফিজকে কেকেআর থেকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন করা হলে জবাবে হায়দরাবাদের সাংসদ বলেন, 'পহেলগাঁও হামলার পরও ভারত ও পাকিস্তান যখন ক্রিকেট ম্যাচ খেলেছিল, তাহলে এখন কেন ওই বাংলাদেশি খেলোয়াড়কে বাদ দেওয়া হয়েছে? তাহলে হাসিনাকে কেন বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে না।' এর আগে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিআই) নির্দেশে আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি কলকাতা নাইট রাইডার্স দল থেকে বাদ পড়েছে বাংলাদেশের ফাস্ট বোলার মুস্তাফিজুর রহমান। দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান কূটনৈতিক উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তবে ভারতের বেশ কয়েকটি বিরোধী দল এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছে।
এই সবের মাঝেই বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) আগামী মাসে অনুষ্ঠেয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য তাদের জাতীয় দলকে ভারতে না পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উল্লেখ্য, গত ৩১ ডিসেম্বর খোকন দাস নামে এক বাংলাদেশি ব্যবসায়ীকে কোপ মেরে তাঁর গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই ব্যবসায়ী ৩ জানুয়ারি মারা যান। কাকতালীয় ভাবে, এই খবর সামনে আসার কিছু পরই বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া জানান, কেকেআরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে তারা মুস্তাফিজুরকে দল থেকে ছেড়ে দেয়।
নিলামে ৯ কোটি টাকারও বেশি দাম উঠেছিল মুস্তাফিজের। তাঁকে কিনেছিল কেকেআর। তবে দুই দেশের মধ্যে চলমান রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে মুস্তাফিজকে দল থেকে ছেড়ে দিতে বলে বিসিসিআই। এর আগে সিএসকে, হায়দরাবাদের মতো দলের হয়ে আইপিএল খেলে গিয়েছেন মুস্তাফিজুর রহমান। এদিকে একদিকে ভারত বয়কটের ডাক দিচ্ছে বাংলাদেশ। অপরদিকে মুস্তাফিজ বাদ পড়ায় কার্যত রাতের ঘুম হাওয়া হয়েছে বাংলাদেশিদের।
এদিকে মুস্তাফিজ বিতর্কের মাঝেই বাংলাদেশ-ভারত সিরিজের সূচি ঘোষণা করেছিল বিসিবি। এর আগে ২০২৫ সালে রাজনৈতিক অশান্তির জেরে বাতিল হয়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট দলের বাংলাদেশ সফর। তবে নয়া বছরে বিসিবির ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, ১, ৩ ও ৬ সেপ্টেম্বর তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলতে ভারত বাংলাদেশে যাবে। এরপর ৯, ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর হবে টি২০ সিরিজ। তবে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে সেই সফরও হবে কি না, বলা কঠিন। তবে ততদিনে বাংলাদেশে নির্বাচিত সরকার চলে আসবে। অবশ্য মুস্তাফিজ কাণ্ডের আবহে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সিরিজ নিয়ে সংশয় থাকছে।