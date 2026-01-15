Edit Profile
    ‘হয়রানিমূলক!’ Air India দুর্ঘটনায় মৃত ক্যাপ্টেনের আত্মীয়কে তলব, আইনি নোটিস FIP-র

    বিমানটি ভেঙে পড়ে মেঘানিনগরের বি জে মেডিক্যাল কলেজের একটি হোস্টেলের উপর। দুর্ঘটনায় বিমানে থাকা ২৪২ জনের মধ্যে ২৪১ জনের মৃত্যু হয়।

    Published on: Jan 15, 2026 11:06 PM IST
    By Sahara Islam
    গত বছর ১২ জুন আহমেদাবাদ বিমানবন্দরের কাছে এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট এআই ১৭১ ভেঙে পড়েছিল। ভয়ঙ্কর ওই ঘটনায় নিহত হয়েছেন কমপক্ষে ২৭৫ জন। ভয়াবহ, বীভৎস সেই বিমান দুর্ঘটনার ভয়ানক সব ছবি এখনও দেশবাসীর স্মৃতিতে টাটকা। পরিজন হারানোর দগদগে ঘা এখনও শুকায়নি নিহতদের পরিবারের। তারমধ্যেই আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়া ফ্লাইট ১৭১ দুর্ঘটনার তদন্তে প্রয়াত পাইলট ক্যাপ্টেন সুমিত সবরওয়ালের আত্মীয় ও এয়ার ইন্ডিয়ার কর্মরত পাইলট ক্যাপ্টেন বরুণ আনন্দকে তলব করায় তীব্র আপত্তি জানাল ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান পাইলটস। এয়ারক্রাফ্ট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি)-কে আইনি নোটিস পাঠিয়ে এই পদক্ষেপকে ‘সম্পূর্ণ অযৌক্তিক’ এবং ‘হয়রানিমূলক’ বলে উল্লেখ করেছে পাইলট সংগঠনটি।

    Air India দুর্ঘটনায় মৃত ক্যাপ্টেনের আত্মীয়কে তলব
    সূত্রের খবর, ক্যাপ্টেন বরুণ আনন্দ, এয়ার ইন্ডিয়ার তরফে তাদের ক্যাপ্টেন বরুণ আনন্দকে জানানো হয়েছে, ওই ফ্লাইট দুর্ঘটনার তদন্তের জন্য তাঁকে এএআইবি ডেকে পাঠিয়েছে। এনডিটিভি-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, পাইলট ক্যাপ্টেন বরুণ আনন্দকে তলব করার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে ভারতের পাইলট ফেডারেশন। ওই নোটিসে কোন আইনি ধারায়, কী উদ্দেশ্যে বা কোন ভূমিকায় তাঁকে ডাকা হচ্ছে, সে বিষয়ে কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই বলেই অভিযোগ। পাইলট সংগঠনের বক্তব্য, ক্যাপ্টেন বরুণ আনন্দের সঙ্গে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ফ্লাইটের কোনওরকম সম্পর্ক ছিল না। তিনি ওই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নন, টেকনিক্যাল কোনও দায়িত্বে ছিলেন না। তিনি কোনও এক্সপার্ট হিসেবেও বিবেচিত হননি।

    সংগঠনের দাবি, যেহেতু বরুণ আনন্দ এয়ার ইন্ডিয়ার দুর্ঘটনাগ্রস্ত ফ্লাইটের পাইলট ক্যাপ্টেন সুমিত সবরওয়ালের আত্মীয়, সেই কারণেই তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান পাইলটস সন্দেহ করছে, এই দুর্ঘটনার দায় বিমানের নিহত ক্রুদের উপর চাপানোর চেষ্টা করছে এএআইবি। আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার (আইসিএ) নিয়ম উল্লেখ করে বলেছে যে তদন্তের অংশ হিসেবে পরিবারের সদস্যদের ডাকা বেআইনি। সংগঠনের দাবি, এমন পরিস্থিতিতে এই ধরনের তলব অত্যন্ত সংবেদনশীল ও অনভিপ্রেত। যদিও ক্যাপ্টেন বরুণ আনন্দ জানিয়েছেন, তদন্তে সহযোগিতার স্বার্থে তিনি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এএআইবি-এর প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত।

    আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনা

    গত বছরের ১২ জুন লন্ডনগামী এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার বিমানটি আহমেদাবাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উড়ানের কিছুক্ষণের মধ্যেই ভেঙে পড়ে। বিমানটি ভেঙে পড়ে মেঘানিনগরের বি জে মেডিক্যাল কলেজের একটি হোস্টেলের উপর। দুর্ঘটনায় বিমানে থাকা ২৪২ জনের মধ্যে ২৪১ জনের মৃত্যু হয়। নিহতদের মধ্যে ছিলেন গুজরাটের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানিও। আশ্চর্যজনকভাবে বেঁচে যান একজন। প্রাণ হারান মেডিক্যাল কলেজ হস্টেলের বেশ কয়েকজন ডাক্তারি পড়ুয়া সহ কয়েকজন সাধারণ মানুষ। কমপক্ষে ২৭৫ জনের মৃত্যু হয় এই ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায়। ভয়াবহ আহমদাবাদ বিমান দুর্ঘটনাকে সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের অন্যতম ভয়ংকর বিমান দুর্ঘটনা বলা হচ্ছে। কী কারণে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল, তার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত করছে এএআইবি। দুর্ঘটনার এক মাসের মাথাতেই গত জুলাইয়ে এএআইবি-র পেশ করা প্রাথমিক রিপোর্টে উঠে আসে, টেক অফের ঠিক পরেই বিমানের উভয় ইঞ্জিনে জ্বালানি সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়।

    রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, দুই পাইলটের কথোপকথন। যেখানে একজন পাইলটকে অপরজনকে জিজ্ঞাসা করছে, 'তুমি জ্বালানি সুইচ বন্ধ করলে কেন?' জবাবে অপরজন জানাচ্ছেন, তিনি কোনও সুইচ বন্ধ করেননি। পাইলটদের এই কথোপকথন ঘিরে বিতর্ক ও জল্পনা ছড়ায়। যদিও এখনই কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ভিত্তিহীন বলে সেই দাবি খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালত স্পষ্ট জানায়, এখনও এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার তদন্ত চলছে। এখনও দুর্ঘটনার তদন্তে চূড়ান্ত রিপোর্ট আসা বাকি।

