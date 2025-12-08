ইন্ডিগোর অপারেশনাল সংকট! মেগা প্ল্যান, কেন্দ্রের নির্দেশে বিমান ভাড়ায় লাগাম Air India-র

ইন্ডিগোর অপারেশনাল সংকট! মেগা প্ল্যান, কেন্দ্রের নির্দেশে বিমান ভাড়ায় লাগাম Air India-র
ইন্ডিগো সংস্থার বিমান চলাচলের ব্যাঘাতের জেরে বিগত কয়েকদিন ধরে দেশজুড়ে উড়ান সংকট ছিল চরমে।
ইন্ডিগোর বিমান পরিষেবায় সংকট সোমবার সপ্তম দিনে পড়ল। অপারেশন্যাল সংকট এখনও অব্যাহত।যার জেরে বিপাকে পড়েছেন হাজার হাজার যাত্রী। পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে এসেছে এয়ার ইন্ডিয়া এবং এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস। ৬ ডিসেম্বর অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী সোমবার থেকেই নতুন ভাড়ার চালুর কথাও জানিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া।
সম্প্রতি অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের তরফে নির্দেশিকায় বলা হয়,৫০০ কিমির কম দূরত্বের জন্য সর্বোচ্চ ৭,৫০০ টাকা এবং ১৫০০ কিমির ওপরে হলে ১৮,০০০ টাকার বেশি ভাড়া নেওয়া যাবে না। এর সঙ্গে যুক্ত হবে কর ও অন্যান্য চার্জ। যদিও এই ভাড়া প্রযোজ্য হবে কেবলমাত্র ঘরোয়া বিমান যাত্রার ক্ষেত্রে। এই আবহে এক বিবৃতিতে এয়ার ইন্ডিয়া জানিয়েছে, এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস তার সিস্টেমগুলিতে সংশোধিত ভাড়া চালু করেছে করেছে, তবে এয়ার ইন্ডিয়াও আগামী কয়েক ঘন্টার মধ্যে ভাড়ার সীমা নির্ধারণ করবে। বিমান সংস্থাটি জানিয়েছে, 'যেহেতু এই প্রক্রিয়াটিতে তৃতীয় পক্ষের সিস্টেম যুক্ত, তাই গেস্ট বুকিং ব্যাহত না করে নির্ভুলতা এবং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য পর্যায়ক্রমে রোলআউট প্রয়োজন।' এয়ার ইন্ডিয়া শুধুমাত্র বিমানের টিকিটের দামই নির্দিষ্ট করেনি, বরং জানিয়েছে করেছে যে, যেসব যাত্রী ইতিমধ্যেই নির্ধারিত সীমার উপরে ট্রানজিশন পিরিয়ডের সময় ইকোনমি ক্লাসে এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট বুক করেছেন, তারাও অতিরিক্ত টাকা ফেরত পেতে পারেন।
ইন্ডিগো সংস্থার বিমান চলাচলের ব্যাঘাতের জেরে বিগত কয়েকদিন ধরে দেশজুড়ে উড়ান সংকট ছিল চরমে। তার জেরে গত ৭২ ঘণ্টা ধরেই বিমানের টিকিট পৌঁছে যায় অবিশ্বাস্য দামে। এমন পরিস্থিতিতেও কেন্দ্রীয় সরকার হস্তক্ষেপ করছে না কেন? এই অভিযোগ ও ক্ষোভ চরমে ওঠার পরই ডিরেক্টর জেনারেল অব সিভিল এভিয়েশন (ডিজিসিএ) প্রকাশ করে দু’টি নির্দেশিকা। প্রথমত, এই অসংখ্য বিমান বাতিল হওয়ার সুযোগ নিয়ে যা ইচ্ছা ভাড়া নেওয়া যাবে না। আর দ্বিতীয়ত, রবিবার মধ্যরাতের মধ্যেই সমস্ত যাত্রীকে টিকিট বাতিলের পূর্ণাঙ্গ ভাড়া ফেরত দিতে হবে। একইসঙ্গে এদিন মধ্যরাতের পর, রবিবার থেকে ইন্ডিগোকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বিমান চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে। এতেই ম্যাজিকের মতো কাজ হয়। তিন ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত বিমান সংস্থা ভাড়া কমিয়ে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। তাতেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে একই রুটে গত ৭২ ঘণ্টা ধরে যে যাত্রীরা ওই বিপুল মূল্যে বিমানের টিকিট কিনে গন্তব্যে যেতে বাধ্য হল, তারা কী অপরাধ করল? তাদের ওই বর্ধিত টাকা এয়ারলাইন্সের তো পকেটে চলে গেল। এই মুনাফা করতে দেওয়া হল কেন? সরকার প্রথমদিনেই কেন ভাড়া নিয়ন্ত্রণ করল না? প্রশ্ন তুলছে কংগ্রেস।
অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় নির্দেশের পরই রবিবার ইন্ডিগো মোট ৬১০ কোটি টাকা যাত্রীদের রিফান্ড দিয়েছে। পাশাপাশি আটকে থাকা প্রায় ৩ হাজার ব্যাগ মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। ভারতের সবচেয়ে ব্যস্ত ও বড় বিমানসংস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম ইন্ডিগো প্রতিদিন সাধারণত ২ হাজার ৩০০টির মতো উড়ান চালায়। তবে গত সপ্তাহজুড়ে ব্যাপক বিশৃঙ্খলার কারণে শনিবার সেই সংখ্যা নেমে যায় ১ হাজার ৫০০-তে, রবিবার সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১ হাজার ৬৫০। ১৩৮টি গন্তব্যের মধ্যে একাধিক রুটেই উড়ান স্বাভাবিকভাবে চালাতে পারেনি সংস্থা। এই বিপর্যয়ের মূল কারণ হিসেবে উঠে এসেছে, কর্মীসংকট। ডিজিসিএর নতুন নিয়ম অনুযায়ী পাইলটদের পর্যাপ্ত বিশ্রাম দিতে গিয়ে উড়ান পরিচালনায় বিপর্যয় দেখা দেয়।