ডোভালের সঙ্গে সাক্ষাতে কানাডার NSA! চর্চায় অবৈধ মাদক থেকে সাইবার সিকিউরিটি ইস্যু

ডোভালের সঙ্গে সাক্ষাতে কানাডার NSA! চর্চায় অবৈধ মাদক থেকে সাইবার সিকিউরিটি ইস্যু
এই পদক্ষেপগুলি ২০২৩ সালে খলিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদী হত্যাকাণ্ড নিয়ে কূটনৈতিক বিরোধের পরে ভারত এবং কানাডার সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টার অংশ।
নিজ্জর হত্যাকাণ্ড পর্বের পর খলিস্তান ঘিরে দুই দেশের সম্পর্কের শীতলতা কাটিয়ে ধীরে ধীরে কাছে আসছে ভারত ও কানাডা। সদ্য কানাডার বুকে অজিত ডোভাল ও কানাডার নিরাপত্তা উপদেষ্টা নাথালি ড্রুইনের সাক্ষাৎ হয়েছে।
ভারত ও কানাডা জাতীয় নিরাপত্তা এবং আইন বলবৎ করার বিষয়ে সহযোগিতার জন্য একটি অভিন্ন কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেছে। মাদক চোরাচালান এবং আন্তঃদেশীয় অপরাধমূলক নেটওয়ার্ক সহ পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির মোকাবিলায় নিরাপত্তা ও আইন প্রয়োগকারী লিয়াজোঁ অফিসার নিয়োগ করা হতে চলেছে।
শনিবার অটোয়ায় জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল এবং তাঁর কানাডিয়ান সমকক্ষ নাথালি ড্রুইনের মধ্যে বৈঠকে একাধিক পদক্ষেপের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং বেশ কিছু বিষয়ে তাঁরা সম্মত হয়েছেন।
2023 সালে খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদী হত্যাকাণ্ড নিয়ে কূটনৈতিক বিরোধের পরে উভয় পক্ষের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টার অংশ। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, দুই পক্ষের মধ্যে নিয়মিত দ্বিপক্ষীয় নিরাপত্তা সংলাপের অংশ ছিল দোভালের এই অটোয়া সফর। কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, ‘তাদের দেশ এবং নাগরিকদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তাকে সমর্থন করার লক্ষ্যে" উদ্যোগের অগ্রগতির কথা স্বীকার করার পাশাপাশি, উভয় পক্ষ "জাতীয় নিরাপত্তা এবং আইন প্রয়োগকারী ইস্যুতে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতাকে গাইড করার জন্য একটি অভিন্ন কর্ম পরিকল্পনায় সম্মত হয়েছে।’
উভয় পক্ষ 'নিজ নিজ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাস্তব সহযোগিতা সক্ষম করার' এবং নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লিয়াজোঁ অফিসার নিয়োগের বিষয়েও একমত হয়েছে। তারা আরও একমত হয়েছেন যে তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানগুলি কাজের সম্পর্ক গড়ে তুলবে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপটি দ্বিপক্ষীয় যোগাযোগকে সহজতর করতে সহায়তা করবে এবং কানাডা ও ভারতের মধ্যে পারস্পরিক উদ্বেগের বিষয়গুলি যেমন মাদকের অবৈধ প্রবাহ, বিশেষত ফেন্টানিল পূর্বসূরি এবং আন্তঃদেশীয় সংগঠিত অপরাধী নেটওয়ার্কগুলিতে সময়মতো তথ্য আদান-প্রদান সক্ষম করবে।’
ভারত ও কানাডা, উভয়ই সাইবার নিরাপত্তা নীতি এবং তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সহযোগিতাকে আনুষ্ঠানিক রূপ দিতে সম্মত হয়েছে। প্রতারণা ও অভিবাসন আইন ও আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা মেনে চলার বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে ভারত ও কানাডা সম্মত হয়েছে। শনিবার কানাডার জননিরাপত্তা মন্ত্রী গ্যারি আনন্দসাঙ্গারির সঙ্গেও বৈঠক করেন ডোভাল। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো 2023 সালের সেপ্টেম্বরে অভিযোগ করেছিলেন যে সেই বছরের শুরুতে খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদী হরদীপ সিং নিজ্জার হত্যার সাথে ভারতীয় সরকারী এজেন্টদের জড়িত ছিল - এই অভিযোগকে নয়াদিল্লি "অযৌক্তিক" বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। কয়েক দশকের মধ্যে সম্পর্কের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে আসার সাথে সাথে উভয় পক্ষ একে অপরের কূটনীতিকদের বহিষ্কার করে এবং কানাডায় খালিস্তানি উপাদান এবং অপরাধী দলগুলির কার্যকলাপ নিয়ে অভিযোগ বিনিময় করে। উভয় পক্ষই 2024 সালের শেষের দিকে গোয়েন্দা সংস্থা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মধ্যে নীরব যোগাযোগ সহ সুরক্ষা সম্পর্ক পুনর্নির্মাণ শুরু করে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মার্ক কার্নি নির্বাচিত হওয়ার পর উভয় পক্ষই নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর মধ্যে সম্পৃক্ততাসহ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক পুনর্গঠনে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়।