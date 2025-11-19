প্রতারণা, জালিয়াতি! আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের কোটি টাকা ফাঁকি ও আর্থিক কেলেঙ্কারি

দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের পরেই তদন্তকারীদের নজরে ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়। ইতিমধ্যে ইডি-র হাতে গ্রেফতার হয়েছে আল ফালাহ গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা জাওয়াদ আহমেদ সিদ্দিকি। আল ফালাহ চ্যারিটেবেল ট্রাস্টের সঙ্গে যুক্ত আর্থিক তহবিল তছরূপ মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই আবহে আল ফালাহ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ও তার সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে বড় ধরনের আর্থিক অনিয়ম ও প্রতারণার তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে।আদালতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়টি ভুয়ো অনুমোদন দেখিয়ে প্রায় ৪১৫ কোটি টাকা উপার্জন করেছে।
ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুয়ো অনুমোদন সংক্রান্ত মামলায় মঙ্গলবার দিনভর তল্লাশি চালায় ইডি। শেষে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া একাধিক নথিপত্র যাচাই করে আর্থিক তছরূপ আইন ২০০২-এর আওতায় সিদ্দিকিকে গ্রেফতার করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। সিদ্দিকির বিরুদ্ধে টেরর ফিনান্স, অর্থাৎ, জঙ্গি কার্যকলাপে অর্থের জোগানের সঙ্গে যুক্ত আর্থিক তহবিল গঠন সংক্রান্ত অভিযোগ রয়েছে। আদালত তাঁকে ১৩ দিনের জন্য ইডি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। তদন্তে দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাঙ্কের হিসাব ও আয়কর রিটার্ন (আইটিআর) একই প্যান নম্বারের অধীনে থাকার কারণে সব আর্থিক নিয়ন্ত্রণ একক ট্রাস্টের হাতে ছিল।২০১৪-১৫ সাল থেকে প্রাপ্ত আইটিআর বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে অনুদান হিসেবে যথাক্রমে ৩০.৮৯ কোটি ও ২৯.৪৮ কোটি টাকা দেখানো হয়। লিন্টু ২০১৬-১৭ থেকে এই আয়কে একাডেমিক আয় হিসেবে দেখানো হয়। ২০১৮-১৯ থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষ পর্যন্ত আয় ২৪.২১ কোটি থেকে ৮০.০১ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সাত বছরে মোট যায় হয়েছে ৪১৫ কোটি টাকা।
ইডি জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়টি স্বীকৃতি ছাড়াই পড়ুয়াদের থেকে পুরো ফি নিয়েছে এবং জাল কাগজপত্র তৈরি করে প্রতারণা চালিয়েছে। পড়ুয়াদের ফি ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বড় আর্থিক সিদ্ধান্তই চ্যান্সেলর জাওয়াদ সিদ্দিকি নিতেন। ৭০ একর এলাকাজুড়ে বিস্তৃত ফরিদাবাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ১০ নভেম্বরের দিল্লির লালকেল্লার কাছে গাড়ি বিস্ফোরণে জড়িত সন্দেহভাজন চিকিৎসকদের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। বিস্ফোরক তৈরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাব থেকে রাসায়নিক চুরি করা হয় বলে অভিযোগ। অভিযুক্তদের মধ্যে ছিল চিকিৎসক উমর মহম্মদ, শাহিন সাঈদ, মুজাম্মিল শাকিল ও আদিল রাথার। এদিকে, ইডির তদন্ত ও গ্রেফতার বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মধ্যে আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে। তবে এই পদক্ষেপকে দেশের শিক্ষার স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। শুরু হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার হিড়িক। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একে একে ডাক্তারি পড়ুয়ারা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। গত দুই দিনে প্রায় ৪৫ জন ডাক্তারি পড়ুয়া ও অধ্যাপক বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়েছেন বলে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সূত্রে খবর। ইতিমধ্যেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনেকেই টিসি চেয়েছেন। মঙ্গলবার বিকেলে অনেক চিকিৎসক পড়ুয়ার পরিজনরা গিয়ে বাড়ির সন্তানদের নিয়ে চলে যান। মূলত এই বিশ্ববিদ্যালয় আগামিদিনে আদৌ থাকবে কিনা, সেটা নিয়েই প্রশ্ন তুলছেন ওই পড়ুয়াদের পরিজনরা।
গত ১০ নভেম্বর সন্ধ্যায় লালকেল্লার কাছে গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনায় ১৪ জন প্রাণ হারান ৷ আহত হন আরও বেশ কয়েকজন ৷ তদন্ত শুরু করে এনআইএ জানতে পারে এটি সাধারণ বিস্ফোরণের ঘটনা নয়, আত্মঘাতী হামলা ৷ সেদিন সকালে ফরিদাবাদের এই আল ফালহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন চিকিৎসককে গ্রেফতার করা হয় ৷ উদ্ধার হয় কয়েকশো কেজি বিস্ফোরক ৷ এই চিকিৎসকদের এক সহকর্মীই আত্মঘাতী হামলা চালায় লালকেল্লার কাছে ৷ সেই থেকে আল ফালহা বিশ্ববিদ্যালয় কাজকর্ম ঘিরে প্রশ্ন উঠতে থাকে ৷
News/News/প্রতারণা, জালিয়াতি! আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের কোটি টাকা ফাঁকি ও আর্থিক কেলেঙ্কারি