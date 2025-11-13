Edit Profile
    ৭.৫ কোটির জালিয়াতি, ৩ বছরের জেল! তদন্তকারীদের র‌্যাডারে আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা

    বিশ্ববিদ্যালয়টি আল-ফালাহ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের অধীনে পড়ে। ১৯৯৫ সালে এই ট্রাস্ট গঠিত হয়েছিল এবং ১৯৯৭ সালে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ চালু করে।

    By Sahara Islam
    লালকেল্লা বিস্ফোরণ-কাণ্ডে উঠে আসছে একের পর এক তথ্য। ৪৮ ঘণ্টা পর ঘটনাকে 'সন্ত্রাসবাদী হামলা' তকমা দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। অভিযুক্ত মুজাম্মিল শাকিল ও শাহিন সাঈদের সঙ্গে দাফতরিক সম্পর্ক ছাড়া আর কোনও যোগ নেই বলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গা ঝাড়া দিলেও তদন্তের আওতায় রয়েছে ফরিদাবাদের আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়। এবার তদন্তকারীদের র‌্যাডারে আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও প্রতিষ্ঠাতা জাওয়াদ আহমেদ সিদ্দিকী।

    তদন্তকারীদের র‌্যাডারে আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা (সৌজন্যে টুইটার)
    ৭০ একর জমির উপর বিস্তৃত আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় হরিয়ানা-দিল্লি সীমান্ত থেকে প্রায় ২৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও প্রতিষ্ঠাতা জাওয়াদ আহমেদ সিদ্দিকীর ভূমিকা নিয়েও যথেষ্ট সন্দেহ তৈরি হয়েছে গোয়েন্দাদের মনে। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে কীভাবে তৈরি হল নাশকতার মডেল? কর্তৃপক্ষের মদত নেই তো? সেই সব প্রশ্নই ভাবাচ্ছে গোয়েন্দাদের। এনডিটিভি প্রতিবেদন অনুযায়ী, জাওয়াদ যখন আল ফালাহ গোষ্ঠীতে বিনিয়োগ করে, তখন তার বেশ কয়েকজন সহকর্মী ও বন্ধুবান্ধবকেও বিনিয়োগ করতে বলে। প্রতিশ্রুতি দেয়, মোটা টাকা রিটার্নের। তাঁর ও তাঁর সহযোগীর বিরুদ্ধে ৭.৫ কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ ওঠে। ২০০০ সালে কে আর সিং নামে এক ব্যক্তি জাওয়াদের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে এফআইআর দায়ের করেন। জাওয়াদকে গ্রেফতার করা হয়। সেই সময় তিন বছর জেলে হয় তাঁর। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনি উপদেষ্টা মহম্মদ রাজি সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে সমস্ত প্রতারণার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, লালকেল্লা বিস্ফোরণে অন্যতম অভিযুক্ত চিকিৎসক মুজাম্মিল শাকিলের নিয়োগ সম্পর্কে তাঁর কাছে 'কোনও তথ্য নেই।'

    জাওয়াদের ছেলেবেলা কেটেছে মধ্যপ্রদেশে। বর্তমানে তিনি নয়টি কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত, যার সবকটিই আল ফালাহ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের মাধ্যমে যুক্ত। এই নয়টি সংস্থা শিক্ষা, সফটওয়্যার, আর্থিক পরিষেবা এবং জ্বালানি খাতে বিস্তৃত। এই সংস্থাগুলি বেশিরভাগই ২০১৯ সাল পর্যন্ত সক্রিয় ছিল, যা পরে হয় বন্ধ হয়ে যায় অথবা অকার্যকর হয়ে পড়ে।

    নয়টি কোম্পানি হল:

    ১ আল-ফালাহ ইনভেস্টমেন্ট

    ২ আল-ফালাহ মেডিকেল রিসার্চ ফাউন্ডেশন

    ৩ আল-ফালাহ ডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেড

    ৪ আল-ফালাহ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ ফাউন্ডেশন

    ৫ আল-ফালাহ এডুকেশন সার্ভিস প্রাইভেট লিমিটেড

    ৬ এমজেএইচ ডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেড

    ৭ আল-ফালাহ সফটওয়্যার প্রাইভেট লিমিটেড

    ৮ আল-ফালাহ এনার্জিস প্রাইভেট লিমিটেড

    ৯ তারবিয়াহ এডুকেশন ফাউন্ডেশন

    বিশ্ববিদ্যালয়টি আল-ফালাহ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের অধীনে পড়ে। ১৯৯৫ সালে এই ট্রাস্ট গঠিত হয়েছিল এবং ১৯৯৭ সালে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ চালু করে। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি, মানবিকতা, কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং শিক্ষা সহ অন্যান্য বিষয়ের কোর্স প্রদানকারী স্কুল রয়েছে। এবার আল ফালাহ গ্রুপের দুটি কলেজের বিরুদ্ধে জারি হয়েছে নোটিশ। জানা গিয়েছে, মেয়াদ-উত্তীর্ণ স্বীকৃতি পত্র ব্যবহার করছিল বিশ্ববিদ্যালয় দুটি। কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেছে NAAC।

    ২০০০ সালে কে আর সিং নামে এক ব্যক্তি জাওয়াদের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে এফআইআর দায়ের করেন। ২০০১ সালে জাওয়াদকে গ্রেফতার করা হয়। ২০০৩-এ তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল্লি হাইকোর্ট জানিয়েছিল, অভিযোগ অনুযায়ী ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, বিনিয়োগকারীদের স্বাক্ষর জাল করা হয়েছিল। এমনকী কিছু অচল বা অকার্যকর কোম্পানির নামে টাকা তোলা হয়েছিল। বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে পাওয়া বিপুল অর্থ ব্যক্তিগত হিসাবে ঘুরিয়ে নিয়ে তা আত্মসাৎ করেছে অভিযুক্তরা। শেষ পর্যন্ত জাওয়াদ ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে জামিন পায়। আদালত শর্ত দেয়, ফিরিয়ে দিতে হবে বিনিয়োগকারীদের টাকা।

    দিল্লি বিস্ফোরণ

    রাজধানীর লালকেল্লার সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনায় একের পর এক নতুন তথ্য উঠে আসছে। সোমবার সন্ধ্যায় লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের বাইরে ঘটে এই উচ্চক্ষমতার বিস্ফোরণ, যাতে অন্তত ১০ জন নিহত এবং ২০ জনেরও বেশি মানুষ আহত হন। বিস্ফোরণের অভিঘাতে আগুন ধরে যায় একাধিক গাড়িতে এবং ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। বিস্ফোরণের পরপরই দিল্লি পুলিশ, এনআইএ ও ফরেনসিক দফতরের যৌথ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। ভুটান সফর শেষে বুধবার দেশে ফিরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আহতদের দেখতে যান এলএনজেপি হাসপাতালে। পরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বৈঠকে এই বিস্ফোরণকে আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ত্রাসবাদী হামলা ঘোষণা করে কেন্দ্র। সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, ভারতের মাটিতে কোনওভাবেই সন্ত্রাসবাদ বরদাস্ত করা হবে না।

