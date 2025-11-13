Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    UGC On Al Falah University: আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ বেনিয়মের অভিযোগ, কী কী ব্যবস্থা নিল UGC?

    Al Falah University Under UGC Scanner: দিল্লির লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের ঘটনায় উঠে এসেছে একাধিক চিকিৎসকের নাম। অনেকেই জড়িত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। সেই আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ বেনিয়মের অভিযোগ উঠল। কী কী ব্যবস্থা নিল ইউজিসি?

    Published on: Nov 13, 2025 9:48 PM IST
    By Sanket Dhar
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    দিল্লির লালকেল্লার কাছে ঘটে যাওয়া বিস্ফোরণ কাণ্ডের জেরে উঠে এসেছে ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়-এর নাম। এবার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধেই কঠোর পদক্ষেপ নিল ইউজিসি। প্রসঙ্গত, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন কর্মী ও চিকিৎসকের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে ভুয়ো স্বীকৃতি দাবি করার গুরুতর অভিযোগও রয়েছে। এই দুই কারণেই ইউজিসি এবং তার অধীনস্থ সংস্থাগুলির নজরদারিতে রয়েছে এই প্রতিষ্ঠান।

    আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ বেনিয়মের অভিযোগ (ছবি - HT)
    আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ বেনিয়মের অভিযোগ (ছবি - HT)

    ইউজিসি-এর অধীনস্থ ন্যাক-এর পদক্ষেপ

    ইউজিসি-এর অধীনস্থ সংস্থা ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজকে পরিকাঠামো ও শিক্ষার মান দেখে গ্রেড দেয়। আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইটে রয়েছে একটি ভুয়ো গ্রেডের নোটিশ। সেই বিষয়েই কারণ দর্শাতে হবে ওই বিশ্ববিদ্যালয়কে। বিশ্ববিদ্যালয়টির ওয়েবসাইটে লেখা যে তাদের ইঞ্জিনিয়ারিং ও এডুকেশন কলেজগুলি ন্যাক (NAAC) থেকে 'এ গ্রেড' প্রাপ্ত। অথচ তাদের ওই স্বীকৃতির মেয়াদ বহু বছর আগেই (২০১৬ ও ২০১৮ সালে) শেষ হয়ে গিয়েছে। তারা দ্বিতীয়বার স্বীকৃতির জন্য আবেদনও করেনি। ন্যাক অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয়কে ওয়েবসাইট থেকে এই মিথ্যা স্বীকৃতি সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি সাত দিনের মধ্যে নোটিসের উত্তর দিতে বলেছে।

    ইউজিসি-কে স্বীকৃতি বাতিলের সুপারিশ

    আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় যদি ন্যাক-এর নোটিশের সন্তোষজনক জবাব দিতে ব্যর্থ হয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। শাস্তিমূলক পদক্ষেপ হিসেবে ইউজিসি স্বীকৃতি প্রত্যাহার করা হতে পারে। ন্যাক স্পষ্ট জানিয়ে, তারা ইউজিসি-কে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারা ২ (এফ) এবং ১২ বি অনুযায়ী প্রদত্ত স্বীকৃতি প্রত্যাহার করার সুপারিশ করতে পারে। ন্যাক একইভাবে ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন (NMC), এআইসিটিই (AICTE) এবং এনসিটিই (NCTE)-এর মতো সংস্থাগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কোর্সগুলির অনুমোদন বাতিল করার সুপারিশ করতে পারে।

    আরও পড়ুন - Kolkata Metro At Chingrighata: চিংড়িঘাটায় ৩৬৬ মিটার অংশে কাজ আটকে মেট্রোর, কেন? কী বলল কর্তৃপক্ষ

    আরও পড়ুন - Sheikh Hasina Verdict: আন্তর্জাতিক আদালতে শেখ হাসিনার ‘শাস্তি’ নিয়ে রায় সোমবার, উঠেছে মৃত্যুদণ্ডের দাবি

    আর কী কী নির্দেশ ইউজিসির

    প্রসঙ্গত, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সন্ত্রাস যোগের বিষয়টি সামনে আসার পর ইউজিসি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে বিস্ফোরণের ঘটনা নিয়ে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছে। কীভাবে পরিস্থিতি সামলানো হচ্ছে এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তার পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে বলা হয়েছে। এছাড়াও, এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিল সংক্রান্ত বিষয় খতিয়ে দেখতে ইডি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

    News/News/UGC On Al Falah University: আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ বেনিয়মের অভিযোগ, কী কী ব্যবস্থা নিল UGC?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes