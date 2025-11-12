'কোনও সম্পর্ক...,' দিল্লি বিস্ফোরণে আতশ কাচের তলায় আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়, কী বলছে কর্তৃপক্ষ?

ফরিদাবাদে অবস্থিত আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় ও তার বিস্তীর্ণ ৭৬ একর ক্যাম্পাস এখন কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার নজরে। সোমবার দিল্লির লালকেল্লার কাছে ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বিস্ফোরণ ও 'হোয়াইট-কলার টেরর মডিউল' মামলায় বিশ্ববিদ্যালয়-সংযুক্ত তিন চিকিৎসকের গ্রেফতারের পরই এই তদন্ত শুরু হয়েছে। জঙ্গি যোগ নিয়ে আলোচনায় এ বার মুখ খুললেন আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
বুধবার আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভূপিন্দর কৌর এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, তদন্তকারী সংস্থা যে চিকিৎসকদের গ্রেফতার করেছে তাদের সঙ্গে হাসপাতালের কোনও সম্পর্ক নেই। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পদে কর্মরত ছিল। এর বাইরে কোনওভাবে হাসপাতালের সঙ্গে এই মামলাকে যুক্ত করার চেষ্টা 'ভিত্তিহীন এবং মানহানিকর' বলে দাবি করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে। বিবৃতিতে উপাচার্য বলেছেন, 'এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনায় আমরা গভীরভাবে মর্মাহত এবং দুঃখিত এবং এর নিন্দা জানাই। এই মর্মান্তিক ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত সকল সাধারণ মানুষের প্রতি আমাদের সমবেদনা রয়েছে। আমরা জানতে পেরেছি যে আমাদের দুই চিকিৎসককে আটক করেছে তদন্তকারী সংস্থাগুলি।ওই ব্যক্তিরা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত ছিল। এর বাইরে তাদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য কোনও সম্পর্ক নেই।' তাঁর দাবি, বিভিন্ন খবরে যে রাসায়নিক পদার্থের কথা উঠে আসছে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরেই শুধুমাত্র ব্যবহার হয় পড়াশুনার কাজে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ তিনি খারিজ করে দিয়েছেন। একই সঙ্গে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ছড়ানো 'ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর' প্রতিবেদনের বিরুদ্ধেও কঠোর অবস্থান নিয়েছেন তিনি।বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আহ্বান জানান এই ঘটনায় যাতে এখানকার পড়ুয়াদের পড়াশোনার কোনও ক্ষতি না হয়।
‘হোয়াইট কলার টেরর মডিউল’
সোমবার সকালে হরিয়ানার ফরিদাবাদের এক কাশ্মীরি চিকিৎসকের দু’টি ভাড়া বাড়ি থেকে ২,৯০০ কেজি বিস্ফোরক এবং বোমা তৈরির বিপুল উপকরণ-সহ অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার হয়। এরপরেই সন্ধ্যায় দিল্লির লালকেল্লার কাছে গাড়ি বিস্ফোরণ ঘটে। তারপর মঙ্গলবার সকাল থেকে ফরিদাবাদের বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী এবং চিকিৎসকদের জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। সবটাই এক ‘হোয়াইট কলার টেরর মডিউল’-এর সন্ধানে। এটি ‘জইশ-ই-মহম্মদ’ ও ‘আনসার গজওয়াত-উল-হিন্দ’-এর সঙ্গে যুক্ত এক আন্তঃরাজ্য সন্ত্রাস মডিউলের অংশ বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। তাঁদের অনুমান, এই মডিউলটির কর্মকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকেই সমন্বয় করা হত এবং পাক হ্যান্ডলারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিল-যা বর্তমানে তদন্তাধীন। তদন্তকারীরা এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক, শিক্ষকদের যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক লেনদেন খতিয়ে দেখছেন। তারা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন, কীভাবে শিক্ষা ও চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান এত বড় সন্ত্রাস চক্রের পরিকাঠামোয় পরিণত হল। দিল্লির বিস্ফোরণ এবং ফরিদাবাদের টেরর মডিউলের তদন্তে এখনও পর্যন্ত ডাঃ আদিল আহমেদ রাথের, ডাঃ মুজাম্মিল শাকিল, ডাঃ শাহিনা শাহিদের মতো বেশ কয়েকজন চিকিৎসকের নাম উঠে এসেছে।