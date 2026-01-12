Edit Profile
    'এটা ভারত নয়!' নিউজিল্যান্ডে ফের শিখদের শোভাযাত্রায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ, হুলুস্থূল...

    এই ঘটনার ভিডিও নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন খোদ ব্রায়ান তামাকি।

    Published on: Jan 12, 2026 8:52 PM IST
    By Sahara Islam
    আবারও শিখদের ধর্মীয় শোভাযাত্রায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল নিউজিল্যান্ডে। তিন সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয়বার এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শিখদের স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেওয়া হয়, 'এটা ভারত নয়, নিউজিল্যান্ড।' ইতিমধ্যে ঘটনার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। এরপরেই গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে শিখদের সর্বোচ্চ ধর্মীয় সংস্থা অমৃতসরের শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি (এসজিপিজি)-সহ একাধিক সংগঠন।

    নিউজিল্যান্ডে ফের শিখদের শোভাযাত্রায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ (সৌজন্যে টুইটার)
    নিউজিল্যান্ডে ফের শিখদের শোভাযাত্রায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ (সৌজন্যে টুইটার)

    সূত্রের খবর, ঘটনাটি ঘটেছে সাউথ অকল্যান্ড থেকে প্রায় ২২৫ কিলোমিটার দূরে তাউরাঙ্গা শহরে। রবিবার বেলা ১১টা নাগাদ গুরু গোবিন্দ সিংয়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শিখ সম্প্রদায়ের শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রাটি গুরুদ্বার শিখ সংগত মন্দির থেকে শুরু হয় এবং ক্যামেরন রোড হয়ে তাউরাঙ্গা বয়েজ কলেজের দিকে অগ্রসর হয়। পূর্ব ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এই মিছিলটি ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আগে থেকেই জোরদার করেছিল নিউজিল্যান্ড পুলিশ। কিন্তু কঠোর নিরাপত্তা থাকলেও শিখ সম্প্রদায়ের মিছিলে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ব্রায়ান তামাকি নামে এক রাজনৈতিক নেতা এবং তাঁর ডেসটিনি চার্চের সঙ্গে যুক্ত একটি গোষ্ঠীর সদস্যদের বিরুদ্ধে। বলে রাখা ভালো, ব্রায়ান তামাকির অনুগামীরা ‘ট্রু প্যাট্রিয়টস অব এনজেড’ নামে পরিচিত।

    এই ঘটনার ভিডিও নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন খোদ ব্রায়ান তামাকি। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, তাঁদের পরনে ছিল নীল শার্ট। শিখদের শোভাযাত্রার সামনে ‘হাকা’ (নিউজিল্যান্ডের আদিবাসী সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ যুদ্ধ-নৃত্য) পরিবেশন করেন তাঁরা। শুধু তাই নয়, 'এটা ভারত নয়, নিউজিল্যান্ড' লেখা ব্যানারও দেখা ফিয়েছে তাদের হাতে। দুই পক্ষ মুখোমুখি দাঁড়াতেই উত্তেজনা ছড়ায়। তবে ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত থাকায় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। পরে এই ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে ব্রায়ান তামাকি ক্যাপশনে লিখেছেন, 'রাস্তাটি কার? কিউই-র রাস্তা।' একই সঙ্গে তিনি জানান, 'সত্যিকারের দেশপ্রেমিকরা পিছু হটবে না। আজ তাউরাঙ্গায়, আমাদের প্রকৃত দেশপ্রেমিকরা শিখদের শোভাযাত্রার জবাব দিয়েছেন 'হাকা' দিয়ে...সহিংসতা নয়, নীরবতা নয়, বরং শান্তিপূর্ণ মাধ্যমে। আমাদের স্লোগান রাস্তাজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে: 'কার রাস্তা? আমাদের রাস্তা। কার রাস্তা? কিউই-র রাস্তা।' তবে এই ঘটনা প্রথম নয়। ডিসেম্বরেও শিখদের ধর্মীয় শোভাযাত্রায় বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠে সাউথ অকল্যান্ডে। শিখদের উদ্দেশ্য করে ব্যাপক কটূক্তি করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানায় পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান, অমৃতসরের শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটি (এসজিপিজি)।

    শিখ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির (এসজিপিসি) সভাপতি হরজিন্দর সিং ধামি বলেন, নিউজিল্যান্ডে এমন ঘটনা দ্বিতীয়বার ঘটল, যা শিখ সম্প্রদায়কে গভীরভাবে আঘাত করেছে। তাঁর কথায়, 'নগর কীর্তন হল শিখ ধর্মের একটি পবিত্র ঐতিহ্য। এর বিরোধিতা করা কেবল শিখ ধর্মের মানবিক মূল্যবোধের উপর আক্রমণ নয় বরং সামাজিক সম্প্রীতি এবং পারস্পরিক সহাবস্থানের জন্যও একটি চ্যালেঞ্জ।' তিনি আরও বলেন, 'প্রতিটি দেশে বসবাসকারী শিখ সম্প্রদায় সর্বদা স্থানীয় জনগণের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করেছে এবং আয়োজক দেশগুলির আইন ও সংস্কৃতিকে ধারাবাহিকভাবে সম্মান করেছে। তা সত্ত্বেও, ইচ্ছাকৃতভাবে শিখদের ধর্ম পালন থেকে বিরত রাখা অত্যন্ত হতাশাজনক।' পাশাপাশি, হরজিন্দর সিং ধামি নিউজিল্যান্ড এবং ভারত সরকারের কাছে এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন।

