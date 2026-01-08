Edit Profile
    Pakistan Turkey: ইসলামাবাদের জন্য ধাক্কা? আফগান-পাক উত্তেজনার মাঝে পাক ‘বন্ধু’ তুরস্কের বড় পদক্ষেপ! কী বলছে রিপোর্ট?

    তুরস্ক নিল কোন পদক্ষেপ?

    Published on: Jan 08, 2026 4:54 PM IST
    By Sritama Mitra
    সীমান্ত সংঘাত নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে বিগত কয়েক মাস ধরে আফগানিস্তানের সম্পর্ক গিয়েছে তলানিতে। এরই মাঝে আফগানিস্তানের বুকে একাধিকবার হামলা চালিয়েছে পাকিস্তান। দুই দেশকে সমঝোতার রাস্তায় আনতে এর আগে মধ্যস্থতায় এগিয়ে এসেছিল পাকিস্তানের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু তুরস্ক। তবে এবার তারা এই মধ্যস্থতা থেকে হাত তুলে নিয়েছে! এমনই দাবি নিউজ ১৮র রিপোর্টের। পাকিস্তান ও আফগানিস্তান এই দুই মুসলিম দেশের মধ্যে মধ্যস্থতার জায়গা থেকে সরে এসেছে এরদোয়ানের তুরস্ক।

    পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ। (ফাইল ছবি) (REUTERS)
    পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ। (ফাইল ছবি) (REUTERS)

    পহেলগাঁও হামলার পর ভারতের অপারেশন সিঁদুরের সময় পাকিস্তানকে তুরস্কের সাহায্য করার নানান তথ্য উঠে আসতে থাকে। ধীরে ধীরে তুরস্ক ও পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠতা আরও স্পষ্ট হয়। তবে এবার আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের সংঘাতের মাঝে আর মধ্যস্থতাকারী হিসাবে থাকতে চাইছে না তুরস্ক। এর আগে, সৌদি আরব, কাতারের সঙ্গে মিলে বহুবার পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সঙ্গে সংঘাতের মধ্যস্থতায় এগিয়ে আসে পাকিস্তানের বন্ধু তুরস্ক। তবে সব পর্যায়েই আলোচনা ব্যর্থ হয়। আফগানিস্তান সাফ জানায়, সীমান্ত নিয়ে পাকিস্তানের দাদাগিরি-সুলভ দাবি তারা মানবে না। বৃহত্তর শান্তি মীমাংসার জন্য পাকিস্তানের শর্ত ‘অবৈধ’ বলে বর্ণনা করে তা কাবুল দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করছে। পাকিস্তানের যে সমস্ত দাবি ছিল তার মধ্যে রয়েছে, ডুরান্ড লাইন বরাবর ৫ কিলোমিটার বাফার জোন প্রতিষ্ঠা করা, আফগান ট্রানজিট বাণিজ্য এবং পণ্য চলাচলের উপর কঠোর নজরদারি আরোপ করা, এরই সঙ্গে পাকিস্তান চেয়েছে আফগানিস্তানের তালিবান যাতে তেহরিক-এ-তালিবান- পাকিস্তান সংগঠনের জঙ্গিদের পাকিস্তানের হাতে তুলে দেয়। পাকিস্তানের বাকি দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে, কাবুলের উপর ইসলামাবাদের নিরাপত্তার প্রাধান্যকে স্বীকৃতি দিন এবং অবিলম্বে পাকিস্তান থেকে আফগান শরণার্থীদের প্রত্যাবাসন। দাবি সাফ কথায় প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে আফগানিস্তান।

    আফগান তালিবানরা তুরস্ক, কাতার এবং সৌদি আরবকে জানিয়ে দিয়েছে যে কাবুল চাপের কাছে নতি স্বীকার করবেনা। পাকিস্তানের বন্ধু তুরস্কের নিরন্তর কূটনৈতিক সমর্থন সত্ত্বেও, মধ্যস্থতা প্রক্রিয়ার সময় আফগান তালিবানদের কাছ থেকে কোনও লিখিত নিশ্চয়তা পেতে ব্যর্থ হয় পাকিস্তান। এদিকে, এই ঘটনার মাঝে মধ্যস্থতাকারীদের মধ্যেও মতভেদ হয়। কাতার দাবি করছে, সৌদি আরব, আফগান তালিবানদের পক্ষে বেশি ঝুঁকছে। এই পরিস্থিতে তুরস্ক হাত গুটিয়ে নেওয়ায়, সৌদির দিকে তাকিয়ে পাকিস্তান। যে সৌদির সঙ্গে পাকিস্তানের এক তাবড় সামরিক চুক্তি হয়েছে। এই অবস্থায় চিনের সঙ্গে মিলে আফগান জঙ্গিদের প্রতি কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছে পাকিস্তান। এরই মাঝে কূটনৈতিকভাবে ব্যাকফুটে থাকা পাকিস্তান জানিয়েছে ,যে আফগানিস্তানের সাথে পাকিস্তানের কূটনৈতিক চ্যানেলগুলি সক্রিয় রয়েছে এবং দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

