    Bangladesh Cricket: সুতোয় ঝুলছে বাংলাদেশের WC '26তে এন্ট্রির ভাগ্য, এদিকে ভোট প্রচারে মুস্তাফিজকে নিয়ে সরব জামায়েত!

    মুস্তাফিজকে নিয়ে কী বললেন জামায়েত আমির?

    Published on: Jan 27, 2026 9:28 PM IST
    By Sritama Mitra
    বাংলাদেশের পেসার মুস্তাফিজুরকে আইপিএল থেকে সরানো নিয়ে বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ড কিছু সপ্তাহ আগেই ফুঁসে ওঠে। সেদেশের ক্রিকেট বোর্ড বিসিবি জানিয়েছিল, তারা ২০২৬ বিশ্বকাপ ভারতের মাটিতে খেলবে না, সহ আয়োজক দেশ শ্রীলঙ্কায় খেলবে। বিসিবির এই দাবি আইসিসির দরবারে গেলেও, তা খারিজ হয়। শেষমেশ আপাতত টি২০ বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে সরিয়ে দিয়েছে আইসিসি। তবে মিডিয়া রিপোর্ট বলছে, এখনও বাংলাদেশের বিশ্বকাপ ২০২৬ এ প্রবেশের একটি ক্ষীণ সুযোগ রয়েছে আর তা নির্ভর করছে পাকিস্তানের ওপর। এই অবস্থায় কার্যত বাংলাদেশের ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা সরু সুতোয় নির্ভর করে রয়েছে। এমন এক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের ভোটের প্রচারে গিয়ে সেদেশের জামায়েত শিবিররে নেতা আমির মুখ খুললেন মুস্তাফিজুর ইস্যু নিয়ে।

    মুস্তাফিজকে নিয়ে সরব জামায়েত! (AFP)
    বরাবরই বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারতের বিরোধিতার সুরই শোনা যায় জামায়েতের মুখে। সদ্য জামায়েতের সঙ্গে মার্কিন আঁতাত রয়েছে বলেও ‘ওয়াশিংটন পোস্ট’র খবরে উঠে আসে। এরই মাঝে মুস্তাফিজুর ইস্যু নিয়ে সরব জামায়েত নেতা আমির। তাঁর তোপে ফের ভারত ও ভারতের আইপিএল। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, বাংলাদেশের ক্রিকেটার মোস্তাফিজুর রহমানকে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) খেলতে না দেওয়ার ঘটনাকে দেশের ক্রিকেটের জন্য ‘চরম অপমান’। ভোটের প্রচার মঞ্চে ক্রিকেট প্রসঙ্গ টেনে ফের একবার ভারত বিরোধিতার সুর চড়া করেন আমির। তিনি বলেন,'একটা ছেলের কারণে আপনারা গর্বিত। এ ক্রিকেট বিশ্বে আপনাদেরকে আলোকিত করেছে, বাংলাদেশকে আলোকিত করেছে মোস্তাফিজ। অথচ এই ছেলেটাকে পার্শ্ববর্তী দেশ একটা ফ্রেন্ডলি ম্যাচে যেতে দিল না। দেশের প্রতি, ক্রিকেটের প্রতি এটা চরম অপমান।' জামায়েত আমিরের ক্ষোভ গিয়ে পড়েছে আইসিসির উপর। জয় শাহের নেতৃত্বাধীন আইসিসিকে টার্গেট করে তিনি জানান, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড চেয়েছিল শ্রীলঙ্কায় বিশ্বকাপ খেলতে, কিন্তু ক্রিকেট বোর্ড (আইসিসি) এই সংগত দাবিটাকে মানল না। আমরা দুঃখিত, আমরা লজ্জিত।

    হুঁশিয়ারির সুর চড়া করে জয় শাহের নেতৃত্বাধীন আইসিসির উদ্দেশে জামায়েত আমির বলেন, এখনো সময় আছে, আমরা অনুরোধ করি আপনারা আপনাদের সিদ্ধান্ত বিবেচনা করুন।

    এদিকে, বাংলাদেশের টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৬ থেকে বাদ পড়া নিয়ে প্রতিবাদী মেজাজে রয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। তারা বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে এই বিশ্বকাপ বয়কট করতে পারে, এমনও হুঁশিয়ারি দিয়েছে পাকিস্তানের ক্রিকেট বোর্ড। এমন অবস্থায় রিপোর্টের দাবি, যদি পাকিস্তান এই টুর্নামেন্ট থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয় বা বিশ্বকাপ বয়কট করে, তাহলে সেই জায়গায় বাংলাদেশকে ডাকতে পারে আইসিসি। কারণ পাকিস্তানের ম্যাচগুলি, তৃতীয় দেশ শ্রীলঙ্কায় খেলার কথা। আর বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কাতেই খেলতে চেয়েছে। তবে এই সমীকরণ হলে, বিশ্বক্রিকেটে পাকিস্তান চূড়ান্ত খারাপ পরিস্থিতিতে পড়তে পারে।

