Centre on Aravallis: আরাবল্লিতে নতুন করে খননের ইজারা বন্ধের নির্দেশ কেন্দ্রের
এই নিষেধাজ্ঞা গুজরাট থেকে জাতীয় রাজধানী অঞ্চল পর্যন্ত সমগ্র আরাবল্লী ল্যান্ডস্কেপে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।
আরাবল্লিতে নতুন করে খননের ইজারা বন্ধের নির্দেশ দিল কেন্দ্র। এর আগে, আরাবল্লি রক্ষা ইস্যুতে লাগাতার প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। তারপরই এল কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত। কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক (এমওইএফএন্ডসিসি) রাজ্যগুলিকে আরাবল্লি জুড়ে কোনও নতুন খনির ইজারা দেওয়ার উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার নির্দেশ দিয়েছে।
এই নিষেধাজ্ঞা গুজরাট থেকে জাতীয় রাজধানী অঞ্চল পর্যন্ত সমগ্র আরাবল্লি ল্যান্ডস্কেপে সমানভাবে প্রযোজ্য হবে, যার লক্ষ্য হল এই রেঞ্জকে একটি ধারাবাহিক ভূতাত্ত্বিক শৈলশিরা হিসাবে সংরক্ষণ করা এবং সমস্ত অনিয়ন্ত্রিত খনন কার্যকলাপ রোধ করা।
আরাবল্লি রেঞ্জ সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক (এমওইএফএন্ডসিসি) রাজ্যগুলিকে আরাভাল্লি জুড়ে কোনও নতুন খনির ইজারা দেওয়ার উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার নির্দেশ দিয়েছে। MoEF&CC, ভারতীয় বন গবেষণা ও শিক্ষা পরিষদ (ICFRE) কে আরাবল্লি অঞ্চলে অতিরিক্ত এলাকা বা অঞ্চল চিহ্নিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেখানে খনন নিষিদ্ধ করা উচিত। এগুলির ক্ষেত্রে, কেন্দ্র আগে থেকেই, পরিবেশগত, ভূতাত্ত্বিক এবং ভূদৃশ্য-স্তরের বিবেচনার ভিত্তিতে যে জায়গায় খনন নিষিদ্ধ করেছে সেই জায়গাগুলি বাদে ওই অঞ্চলগুলিকে চিহ্নিত করার কথা বলা হয়েছে। জানা গিয়েছে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যে ইতিমধ্যেই চালু থাকা খনিগুলির জন্য, সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলিকে সমস্ত পরিবেশগত সুরক্ষার কঠোরভাবে সম্মতি নিশ্চিত করতে হবে এবং সুপ্রিম কোর্টের আদেশ মেনে চলতে হবে।
প্রসঙ্গত, দিল্লি, হরিয়ানা, রাজস্থান এবং গুজরাতের মধ্য দিয়ে প্রায় ৬৯২ কিলোমিটার এলাকা জু়ড়ে বিস্তৃত প্রাচীন পাহা়ড়শ্রেণি আরাবল্লি গত ২০০ কোটি বছর ধরে উত্তর ভারতের ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরিবেশগত দিক থেকে এই আরাবল্লির অবস্থান উত্তর ভারতের জন্য বেশ তাৎপর্যবাহী। থর মরু প্রান্তর থেকে উড়ে আসা বালি, ধূলো রুখতে দিল্লির বায়ু দূষণ কমাতে এই আরাবল্লির অবস্থান বেশ প্রাসঙ্গিক। এছাড়াও আরাবল্লির ভেষজ গাছ সহ নানান বিষয়, পরিবেশগত দিক থেকে এলাকায় প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আর এই আরাবল্লি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের বার্তার প্রেক্ষিতে নানান মহল থেকে বহু বার্তা আসে। দেশে একাধিক জায়গায় আরাবল্লিতে খনন ঘিরে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এরপরই এল কেন্দ্রের এই নয়া বার্তা।
(এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )