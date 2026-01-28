Edit Profile
    Lay off News: ভিলেন এআই? নতুন বছরের শুরুতেই ১৬ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের কথা শোনাল তাবড় সংস্থা

    গত বছর অক্টোবরেই ১৪ হাজার ছাঁটাই হয়েছে অ্যামাজন থেকে। এবার আরও এক প্রস্থ ছাঁটাইয়ের ঘোষণা করল তাবড় সংস্থা অ্যামাজন।  

    Published on: Jan 28, 2026 7:01 PM IST
    By Sritama Mitra
    ‘এআই-র সঙ্গে জোরদার প্রতিযোগিতা’র মধ্যে হঠাৎই বিশ্বের তাবড় সংস্থা অ্যামাজন থেকে ১৬ হাজার কর্মীকে ছাঁটাইয়ের ঘোষণা করেছে সংস্থা। ফলত, ১৬ হাজার কর্পোরেট চাকরি মুহূর্তে চলে যেতে চলেছে। বছরের শুরুতেই এই দুঃসংবাদ দিয়েছে সংস্থা।

    নতুন বছরের শুরুতেই ১৬ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের কথা শোনাল তাবড় সংস্থা অ্যামাজন।
    নতুন বছরের শুরুতেই ১৬ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের কথা শোনাল তাবড় সংস্থা অ্যামাজন।

    অ্যামাজনের তরফে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মীদের জন্য বিশেষ এক বার্তা দেওয়া হয়েছে। বুধবার এক ব্লগ পোস্টে অ্যামাজনের পিপল এক্সপেরিয়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট বেথ গ্যালেটি বলেন, কোম্পানিটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক কর্মীদের অভ্যন্তরীণভাবে নতুন চাকরি খোঁজার জন্য ৯০ দিনের সময় দেবে, সেই সাথে ছাঁটাই এবং অন্যান্য পরিবর্তন সহায়তাও দেবে। গ্যালেটি বলেন, ‘আপনারা কেউ কেউ হয়তো জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে এটি কি একটি নতুন ছন্দের সূচনা - যেখানে আমরা প্রতি কয়েক মাস অন্তর ব্যাপক (হারে কর্মী) হ্রাস ঘোষণা করি।' তিনি বলেন,'আমরা স্তর হ্রাস, মালিকানা বৃদ্ধি এবং আমলাতন্ত্র অপসারণের মাধ্যমে আমাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করছি।'

    নিশ্চিতভাবেই, ২০২৫ সালের অক্টোবরে ১৪,০০০ কর্মী ছাঁটাই করার পর এটি অ্যামাজনের দ্বিতীয় দফা ছাঁটাই, কারণ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অ্যান্ডি জ্যাসি ম্যানেজমেন্টের স্তরগুলি হ্রাস করতে এবং আমলাতন্ত্রকে সহজ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। গত বছর, তিনি কর্মীদের সতর্ক করেছিলেন যে অ্যামাজন তার বেশিরভাগ কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয় করার ফলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কর্মী সংখ্যা হ্রাস করবে। অ্যামাজনে মোট প্রায় ১.৫৭ মিলিয়ন কর্মী কর্মরত, যাদের বেশিরভাগই গুদামে কাজ করেন। কর্পোরেট কর্মীর সংখ্যা প্রায় ৩৫০,০০০।

    জানা গিয়েছে অ্যামাজনের সর্বশেষ ছাঁটাই ঘোষণাটি কোম্পানির ব্যাপক পুনর্গঠনের অংশ। তবে, অ্যামাজন আশ্বস্ত করেছে যে তারা তাদের ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত ক্ষেত্র এবং কার্যাবলীতে নিয়োগ এবং বিনিয়োগ অব্যাহত রাখবে।

    (এই প্রতিবেদন এআই দ্বারা অনুবাদ হয়েছে। )

