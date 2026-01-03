নাগাড়ে বিস্ফোরণ! ভোররাতে কেঁপে উঠল ভেনেজুয়েলার রাজধানী, প্রেসিডেন্টকে আটক US-র

নাগাড়ে বিস্ফোরণ! ভোররাতে কেঁপে উঠল ভেনেজুয়েলার রাজধানী, প্রেসিডেন্টকে আটক US-র
একের পর এক বিকট শব্দ। প্রথমে মনে হয়েছিল বিমান উড়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভুল ভাঙল নিমেষে। রয়টার্স-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, নাগাড়ে কেঁপে উঠেছে ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাস। শনিবার ভোররাত থেকে একাধিক বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গিয়েছে দক্ষিণ আমেরিকার এই দেশে। বিস্ফোরণের পর শহরের দক্ষিণাঞ্চলের একটি বড় সামরিক ঘাঁটির কাছাকাছি এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়।
এএফপি-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, কারাকাসে স্থানীয় সময় রাত দু’টো নাগাদ পর পর মোট সাতবার বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া গিয়েছে। একইসঙ্গে ভেনেজুয়েলার রাজধানীর উপরে খুব নিচু দিয়ে বিমান উড়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যে এয়ারস্ট্রাইকের বেশ কিছু ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। যদিও ভিডিওগুলির সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা। এরমধ্যেই ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে আটক করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পের দাবি অনুযায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলায় একটি ‘বৃহৎ আকারের হামলা’ চালিয়েছে এবং এর মাধ্যমেই মাদুরোকে বন্দী করা সম্ভব হয়েছে। শনিবার নিজের ‘ট্রুথ সোশ্যালে’ দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প এই চাঞ্চল্যকর দাবি করেন। তিনি জানান, মার্কিন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে যৌথভাবে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। ট্রাম্পের দাবি অনুযায়ী, মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রীকে আটক করে ইতিমধ্যেই ভেনেজুয়েলার বাইরে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ট্রাম্প আরও জানান, মার্কিন বাহিনী ভেনেজুয়েলায় বড় ধরনের সামরিক হামলা চালিয়েছে। তবে এই হামলার প্রকৃতি বা ঠিক কোন স্থানে এই অভিযান চালানো হয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত কোনও তথ্য এখনও হোয়াইট হাউস বা পেন্টাগন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি। আর এই ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিশ্ব রাজনীতিতে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।
অন্যদিকে, এই বিস্ফোরণের পরেই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা মানুষেরা ছুটে নিজেদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। অনেককে দেখা যায় রাস্তার উপরে জটলা করতে। একই সঙ্গে অনেকেই কৌতূহল নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতেও দেখা যায়। তবে বিস্ফোরণের কারণ নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। ব্লুমবার্গ-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, কয়েকটি স্থানে বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেছে বলে জানিয়েছেন রাজধানীর বাসিন্দারা। ভেনেজুয়ালা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক স্তরে বেশ তিক্ত সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। আর এই বিস্ফোরণ এমন সময় ঘটেছে যখন ভেনেজুয়েলার নিকোলাস মাদুরোর সরকারের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে। ট্রাম্প সরকার ভেনেজুয়েলার সরকার বিরোধী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তেল ট্যাঙ্কার বাজেয়াপ্ত এবং একাধিক ভূমি আক্রমণ করেছে। এছাড়াও সেপ্টেম্বর মাস থেকে মার্কিন বাহিনী ক্যারিবীয় সাগর এবং পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর উভয় স্থানেই অসংখ্য নৌযানে হামলা চালিয়েছে, যা ওয়াশিংটনের মতে মাদক পাচারকারী। তবে, এই হামলার লক্ষ্যবস্তু নৌকাগুলো মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত ছিল- এমন কোনও প্রমাণ মার্কিন প্রশাসন দেয়নি। ফলে এই অভিযানগুলোর বৈধতা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। মার্কিন সামরিক বাহিনী প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, এই প্রাণঘাতী আন্তত ৩০টি সামুদ্রিক অভিযানে ন্যূনতম ১০৭ জন নিহত হয়েছেন।
ট্রাম্প প্রশাসন, মাদুরোকে মাদক চক্রের প্রধান বলে অভিযুক্ত করেছে। বলেছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মাদক পাচারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে। যদিও ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট তথা বামপন্থী নেতা মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেন। তাঁর কথায়, ওয়াশিংটন তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চাইছে কারণ ভেনিজুয়েলায় প্রচুর তেল মজুত ও বিরল খনিজ সম্পদ রয়েছে। ইতিমধ্যে ওয়াশিংটন, ভেনিজুয়েলার আকাশসীমা অনানুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ করেছে। এখানেই থেমে না থেকে আরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।