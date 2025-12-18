ব্রাত্য মহত্মা! তুমুল হট্টগোলের মধ্যেই লোকসভার পাশ 'G Ram G বিল', কপি ছিঁড়লেন বিরোধীরা

ব্রাত্য মহত্মা! তুমুল হট্টগোলের মধ্যেই লোকসভার পাশ 'G Ram G বিল', কপি ছিঁড়লেন বিরোধীরা
তুমুল হইচই ও চেঁচামেচির জেরে শুক্রবার পর্যন্ত মুলতুবি যায় লোকসভা।
তুমুল হট্টগোল, বিরোধীদের প্রবল সত্ত্বেও মনরেগা প্রকল্পের পরিবর্তে প্রস্তাবিত প্রকল্প আনতে লোকসভায় পাশ হয়ে গেল ‘বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)’ বিল, ২০২৫ অর্থাৎ 'জিরামজি।' শোরগোলের মধ্যেই ক্ষোভে বিলের কপি ছিঁড়ে ফেলেন বিরোধী সাংসদরা। তাঁদের অভিযোগ, এই বিলের মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধীর নামকে অবমাননা করা হয়েছে এবং মনরেগা আইনের মূল চরিত্রকে দুর্বল করা হয়েছে। আর এই তুমুল হইচই ও চেঁচামেচির জেরে শুক্রবার পর্যন্ত মুলতুবি যায় লোকসভা।
প্রায় ২০ বছর পুরনো মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন (মনরেগা) বাতিল করে নতুন এই আইনের মাধ্যমে ১০০ দিনের পরিবর্তে বছরে ১২৫ দিনের গ্রামীণ কর্মসংস্থান দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কেন্দ্রের প্রস্তাবিত জিরামজি বিল নিয়ে বুধবার আলোচনা শুরু হয় সংসদে। দেখতে দেখতে নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যায়। পেরিয়ে যায় সংসদ অধিবেশন বন্ধের সময়ও। কিন্তু বিতর্ক থামেনি। শাসক ও বিরোধী মিলিয়ে মোট ৯৮ জন সাংসদ এই বিল নিয়ে নিজেদের বক্তব্য রেখেছেন। ফলে বিতর্ক মধ্যরাত পেরিয়ে যায়। শেষমেশ রাত ১টা ৩৫ মিনিটে অধিবেশন মূলতুবি ঘোষণা করেন স্পিকার ওম বিড়লা। বৃহস্পতিবার এই বিল নিয়ে কেন্দ্রীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বিরোধীদের প্রশ্নের জবাব দিতে উঠতেই বিক্ষোভ শুরু করে বিরোধী শিবির। তারমধ্যেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ‘শুরুতে এই প্রকল্পের নাম ছিল ’এনরেগা।' তখন মহাত্মা গান্ধীর নাম ছিল না। ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় ভোটের স্বার্থেই কংগ্রেস গান্ধীজির নাম জুড়ে দেয়।' তাঁর দাবি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বেই মনরেগা প্রকল্প সবচেয়ে শক্তিশালী ও কার্যকরভাবে রূপায়িত হয়েছে। পাশাপাশি কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর সমালোচনার জবাবে শিবরাজ সিং চৌহান পাল্টা বলেন, জওহরলাল নেহরু ও মহাত্মা গান্ধীর নামে একাধিক কল্যাণমূলক প্রকল্প চালু রয়েছে।
জানা গিয়েছে, এদিন অধিবেশন শুরু হতেই বিলটি স্থায়ী কমিটিতে পাঠানোর দাবি করেন বিরোধীরা। এমনকী ওয়েলে নেমে প্রতিবাদও করেন তারা। কিন্তু আইনটি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে বলে দাবি করেন স্পিকার ওম বিড়লা। এরপরেই পাশ হয়ে যায় এই বিল। বিল পাশের সময় সংসদে প্রবল বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। বিরোধী সাংসদরা বিলের কপি ছিঁড়ে স্লোগান দিতে শুরু করেন। এর আগে সংসদের বাইরেও ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প থেকে গান্ধীর নাম সরানো নিয়ে বিক্ষোভ দেখায় বিরোধী শিবির। ব্যানার, পোস্টার হাতে সংসদ চত্বরে মিছিল করেন ইন্ডিয়া ব্লকের শীর্ষ নেতারা। কংগ্রেসের তরফে সনিয়া গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গেরা মিছিলে ছিলেন। তৃণমূলেরও একাধিক সাংসদ মিছিলে ছিলেন। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এই আইনকে 'মহাত্মা গান্ধীর প্রতি অপমান' এবং গ্রামীণ ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তরের চালিকাশক্তি কাজের অধিকারের উপর আঘাত বলে অভিহিত করেন।
মনরেগা-এর নাম পরিবর্তন করে বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) বা 'জিরামজি' করার প্রস্তাব দেওয়া হয় ওই বিলে। প্রস্তাবিত বিলে ১০০ দিনের কাজের পরিমাণ বাড়িয়ে ১২৫ দিন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ ৯০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৬০ শতাংশ করা হচ্ছে। এর ফলে রাজ্যগুলির উপর চাপ বাড়ছে। তাছাড়া আগে রাজ্যের চাহিদা অনুযায়ী, এই প্রকল্পে বরাদ্দ করা হত। এবার থেকে কেন্দ্র ঠিক করবে কোন রাজ্যে কত বরাদ্দ করা হবে। ফলে সাধারণ শ্রমিকরা ১০০ দিনের কাজ পাবেনই, তেমন কোনও নিশ্চয়তা থাকছে না। সংসদীয় সূত্রের দাবি, লোকসভায় এই বিল পাশ করানোর পরেই এদিনই রাজ্যসভাতেও গায়ের জোরে এই বিল করাতে মরিয়া হয়ে উঠবে সরকারপক্ষ। আইন কার্যকর হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে রাজ্য সরকারগুলিকে নিজেদের প্রকল্প এই নতুন আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে হবে। এই বিল ঘিরে সংসদে রাজনৈতিক সংঘাত আরও তীব্র হয়েছে এবং আগামী দিনে বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক আরও বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে।