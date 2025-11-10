Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Shah On Delhi Blast: ‘সব CCTV খতিয়ে দেখা হবে’, NIA-সহ একাধিক সংস্থাকে তদন্তের নির্দেশ, যাবেন অকুস্থলেও, আর কী বললেন শাহ?

    Amit Shah On Delhi Blast Update: সোমবার সন্ধেয় দিল্লিতে বিস্ফোরণের ঘটনার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন অমিত শাহ। চুলচেরা তদন্তের নিশ্চয়তা দিলেন তিনি। পাশাপাশি আর কী বললেন তিনি?

    Published on: Nov 10, 2025 9:54 PM IST
    By Sanket Dhar
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    দিল্লির লাল কেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাছে বিস্ফোরণের ঘটনায় এনআইএসহ একাধিক সংস্থাকে তদন্তের নির্দেশ দিলেন অমিত শাহ। সোমবার সন্ধেয় দিল্লিতে বিস্ফোরণের পর সারা দেশজুড়ে জারি হাই অ্যালার্ট। এর মাঝেই সাংবাদিক সম্মেলন করলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর কথায়, একটি ধীরে চলা গাড়িই বিস্ফোরণের কেন্দ্রবিন্দু। দিল্লির পুলিশ কমিশনারও জানিয়েছিলেন সেই কথা। পাশাপাশি অমিত শাহ জানান, ‘দ্রুত তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই ঘটনায়। সমস্ত সিসিটিভি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’ পাশাপাশি তিনি বলেন, ‘বিস্ফোরণ হওয়া গাড়িটি একটি আই২০ গাড়ি ছিল।’

    NIA-সহ একাধিক সংস্থাকে তদন্তের নির্দেশ, কী বললেন শাহ? (ছবি - ANI)
    NIA-সহ একাধিক সংস্থাকে তদন্তের নির্দেশ, কী বললেন শাহ? (ছবি - ANI)

    অকুস্থলে যাবেন অমিত শাহ

    প্রসঙ্গত, অমিত শাহ জানিয়েছেন তিনি অকুস্থলে যাবেন খুব শিগগির। আপাতত এই প্রতিবেদন প্রকাশ হওয়ার সময় তিনি উপস্থিত হয়েছেন লোক নায়ক হাসপাতালে। এই হাসপাতালেই ভর্তি হয়েছেন দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিরা। ইতিমধ্যেই দিল্লি পুলিশের সঙ্গে বৈঠক করেন অমিত শাহ। পাশাপাশি নরেন্দ্র মোদীও ফোন করে খবর নেন অমিত শাহের থেকে।

    আরও পড়ুন - Shah On Delhi Blast: ‘সব CCTV খতিয়ে দেখা হবে’, NIA-সহ একাধিক সংস্থাকে তদন্তের নির্দেশ, যাবেন অকুস্থলেও, আর কী বললেন শাহ?

    আরও পড়ুন - LeT Terror Attack Plan: ‘পাকিস্তানের পাশে আমেরিকা…’ বাংলাদেশ থেকে ভারতে হামলার প্ল্যান LeT চিফ হাফিজ সাইদের

    ফরিদাবাদের সঙ্গে যোগ?

    দিল্লির বিস্ফোরণের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত নিহত ১১ জন ও আহত ৩০ জন। জানা গিয়েছে, আহতদের ক্ষত মূলত আগুনের কারণেই হয়েছে। অর্থাৎ কোনও আইইডি বা ওই স্তরের বোমার বিস্ফোরণ নয়। অর্থাৎ সন্দেহভাজন গাড়িতেও বোমা তৈরির মালমশলা বহন করা হচ্ছিল বলে মনে করা হচ্ছে। একাধিক সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট মোতাবেক, সোমবারই ফরিদাবাদ থেকে উদ্ধার করা ৩৬০ কেজির আরডিএক্স-এর সঙ্গে এর যোগ থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, জম্মু কাশ্মীর পুলিশ ও দিল্লি পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ২৯০০ কেজি আরডিএক্স উদ্ধার করেছে ফরিদাবাদ ও অন্যান্য এলাকা থেকে। এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৩ চিকিৎসকসহ ৮ জনকে।

    হাই অ্যালার্ট ধর্মীয় স্থানে, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায়

    দিল্লি লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের ঘটনায় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ইতিমধ্যেই সেই রাজ্যজুড়ে লাল সতর্কতা জারি করার জন্য এডিজি আইন ও শৃঙ্খলা অমিতাভ যশকে নির্দেশ দিয়েছেন। ধর্মীয় স্থান, ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল এবং সীমান্ত এলাকাগুলোতে নিরাপত্তা আরও জোরদার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অযোধ্যার রাম মন্দিরেও বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। পাশাপাশি কলকাতাতেও শুরু হয়েছে নাকা তল্লাশি। হাই অ্যালার্ট রয়েছে দেশের প্রধান প্রধান শহরগুলিতে।

    News/News/Shah On Delhi Blast: ‘সব CCTV খতিয়ে দেখা হবে’, NIA-সহ একাধিক সংস্থাকে তদন্তের নির্দেশ, যাবেন অকুস্থলেও, আর কী বললেন শাহ?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes