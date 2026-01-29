Edit Profile
    Amnesty Letter to Yunus: 'শান্তির দূত' ইউনুসকে দায়িত্ব পালনের বার্তা, দীপু হত্যার কথা মনে করিয়ে চিঠি মানবাধিকার সংগঠনের

    ভোটকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে হিংসার পরিবেশ তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। আর তাই ইউনুসকে উদ্দেশ্য করে খোলা চিঠি লিখলেন সংগঠনের প্রধান। সেই চিঠিতে দীপু চন্দ্র দাসের হত্যা থেকে সাংবাদিকদের হেনস্থা, প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টারের অফিসে তাণ্ডবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

    Published on: Jan 29, 2026 9:49 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি। সেই মহম্মদ ইউনুসের জমানাতেই বাংলাদেশ দেখেছে চরম অশান্তি। সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার। ইতিহাস বিকৃতির চেষ্টা। বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধীদের উত্থান। ইসলামি কট্টরপন্থার আস্ফালন। এরই সঙ্গে ইউনুসের ক্ষমতা আকড়ে পড়ে থাকার মানসিকতাও সামনে চলে এসেছে। তবে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে নির্বাচন। তবে সেই নির্বাচন নিয়েও জল্পনা এবং সংশয় চরমে। ভোটকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে হিংসার পরিবেশ তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতো মানবাধিকার সংগঠন। আর তাই ইউনুসকে উদ্দেশ্য করে খোলা চিঠি লিখলেন সংগঠনের প্রধান। সেই চিঠিতে দীপু চন্দ্র দাসের হত্যা থেকে সাংবাদিকদের হেনস্থা, প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টারের অফিসে তাণ্ডবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

    Head of Bangladesh's interim government Muhammad Yunus, center, with Bangladesh Jamaat-e-Islami party leader Ameer Shafiqur Rahman, inaugurate the July Uprising Memorial Museum, once the official residence of Bangladesh's ousted Prime Minister Sheikh Hasina, in Dhaka, Bangladesh, Tuesday, Jan. 20, 2026. (AP Photo/Mahmud Hossain Opu) (AP)
    Head of Bangladesh's interim government Muhammad Yunus, center, with Bangladesh Jamaat-e-Islami party leader Ameer Shafiqur Rahman, inaugurate the July Uprising Memorial Museum, once the official residence of Bangladesh's ousted Prime Minister Sheikh Hasina, in Dhaka, Bangladesh, Tuesday, Jan. 20, 2026. (AP Photo/Mahmud Hossain Opu) (AP)

    সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের আগে মানবাধিকার ও আইনের শাসন নিশ্চিত করতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রধান অ্যাগনেস ক্যালামার্ড। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অপব্যবহারের বিরোধিতা করেছেন অ্যাগনেস। অ্যামনেস্টির অভিযোগ, ২০২৪ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে অন্তর্বর্তী সরকার সাংবাদিক ও সমালোচকদের দমনে কঠোর সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অপব্যবহার করেছে। প্রথম আলো এবং ডেইলি স্টারের অফিসে তাণ্ডবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে চিঠিতে।

    এদিকে চিঠিতে আরও অভিযোগ করা হয়েছে, ওসমান হাদির মৃত্যুর পরে বাংলাদেশ জুড়ে যে হিংসা ছড়িয়ে পড়েছিল, তা থামায়নি সরকার। এই আবহে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। দীপু চন্দ্র দাসের নৃশংস হত্যাকাণ্ডেরও উল্লেখ করা হয় সেই চিঠিতে। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনের আগে সকলের মানবাধিকার রক্ষ করার বার্তা দেওয়া হয়েছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের তরফ থেকে। বাংলাদেশিরা যাতে নির্ভয়ে ভোটে অংশগ্রহণ করতে পারেন, সেটি নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে ইউনুসের সরকারকে।

    উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের আগস্টে শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর থেকে বাংলাদেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা চলছে, যা ২০২৫ সালের শেষের দিকে এবং ২০২৬ সালের জানুয়ারিতেও অব্যাহত রয়েছে। এই সময়ে মন্দির ভাঙচুর, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা এবং রাজনৈতিক সংঘর্ষে বহু মানুষ নিহত ও আহত হয়েছেন। বিভিন্ন গণমাধ্যমের ওপর নেমে এসেছে শাসকের খাড়া।

