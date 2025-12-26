'অত্যন্ত বেদনাদায়ক!' বসের মৌখিক প্রতিশ্রুতি, ২৬ লক্ষ টাকার চাকরি হারালেন কর্মী
অমিত শেখর জানান, 'বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ডকুমেন্টেশন হল নিরাপত্তা।'
শুধুমাত্র বসের মৌখিক প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকার চাকরির প্রস্তাব পত্রপাঠ প্রত্যাখ্যান করে ক্যারিয়ারকে হুমকির মুখে ফেলেছেন এক কর্মী। আউটকাম স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা অমিত শেখর তাঁর সেই ছাত্রের জীবনের গল্প শেয়ার করে সকলকে সতর্ক করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, কোনও রকম প্রফেশনাল এগ্রিমেন্ট ছাড়া মৌখিক প্রতিশ্রুতিতে চাকরি ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
এক্স পোস্টে অমিত শেখর বলেন, 'আমার এক ছাত্র তার জন্মস্থানের কাছে একটি কোম্পানিতে চাকরি করত। যেখানে তাঁর বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকা সিটিসি ছিল। এরমধ্যেই সে অন্য একটি সংস্থায় ইন্টারভিউ দেয়। ইন্টারভিউতে সিলেক্ট হওয়ার পর তাঁকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকার চাকরির অফার দেওয়া হয়।' এরপরেই ওই কর্মী যাবতীয় নথিপত্র জমা দেন, কিন্তু বস তাঁর কাছে এসে আশ্বাস দেন পরের মাস থেকে বেতন বাড়িয়ে দেবেন। সেই আশ্বাসের ভিত্তিতেই ওই কর্মী নতুন চাকরির প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন এবং আগের কোম্পানিতেই থাকার সিদ্ধান্ত নেন। এই ঘটনার এক মাস পর সংস্থার বসের সঙ্গে মিটিংয়ে বসেন ওই কর্মী। সে সময় ওই কর্মীর বেতন বৃদ্ধি করতে অস্বীকৃতি জানান কোম্পানির বস। তিনি বলেন, 'আমরা কিছুই বাড়াব না। তোমার সিটিসি ১৫ এলপিএ থাকবে। এই তো।' অমিত শেখর বলেন, তিনি তার ওই ছাত্রকে চাকরি বদলের পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ছাত্র আগের কোম্পানিতেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।
অমিত শেখর জানান, 'মৌখিক প্রতিশ্রুতি কোনও সিদ্ধান্ত হতে পারে না যতক্ষণ না সেগুলি লিখিত আকারে প্রকাশ পায়। বিশ্বাস গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ডকুমেন্টেশন হল নিরাপত্তা। তাঁর প্রথম কোম্পানিতে থাকার একমাত্র কারণ হল তার জন্মস্থান কাছাকাছি হওয়া। সব সময়ের মতো এবারও আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ছাত্রের উপর ছেড়ে দিয়েছি।' ইতিমধ্যে ওই পোস্টটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ভাইরাল হয়েছে। একাধিক নেটিজেন জানিয়েছেন, এটি একজন কর্মীর কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক। একজন নেটিজেন বলেছেন, 'পাল্টা প্রস্তাব গ্রহণ করলে আপনার মূল্য নষ্ট হয়ে যাবে। পদত্যাগ করার পর আপনাকে ফ্লায়ার হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। এর ফল হবে বিপরীত। পদত্যাগ করলে সেখান থেকে চলে যাওয়ায় সঠিক সিদ্ধান্ত।' আরেকজন আবার লিখেছেন, 'এটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক কিন্তু বাস্তব। অনেকেই মৌখিক প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করেন কারণ তারা তা বিশ্বাস করতে চায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, কর্পোরেট জীবনে, যদি এটি কাগজে-কলমে না থাকে, তাহলে কোনও অস্তিত্ব থাকে না।'