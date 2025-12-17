'এটা আমার কর্তব্য...,' হাতুড়ি দিয়ে বাবাকে একের পর এক আঘাত, আমেরিকায় ভারতীয়র ভয়ঙ্কর ঘটনা

'এটা আমার কর্তব্য...,' হাতুড়ি দিয়ে বাবাকে একের পর এক আঘাত, আমেরিকায় ভারতীয়র ভয়ঙ্কর ঘটনা
অভিজিৎ প্যাটেল সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত এবং আগে এই রোগের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন।
ভয়ঙ্কর! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাবাকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে ২৮ বছর বয়সি এক ভারতীয় বংশোদ্ভূত যুবকের বিরুদ্ধে। ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের স্কামবার্গে নিজেদের বাড়িতেই এই ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিয়েছে অভিযুক্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে চলছে থ্যাঙ্কসগিভিং উৎসব। তারমধ্যে সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত ওই যুবক দাবি করেছেন, ‘ধর্মীয় কর্তব্য’ থেকেই তিনি এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছেন।
জানা গেছে, ওই যুবকের নাম অভিজিৎ প্যাটেল। নভেম্বর মাসের শেষদিকে ৬৭ বছর বয়সি বাবাকে খুন করেন তিনি। অভিযোগ অনুযায়ী, অভিজিৎ প্যাটেলের বিরুদ্ধে পরিবারের পক্ষ থেকেই আগে একটি সক্রিয় ‘অর্ডার অব প্রোটেকশন’ বা সুরক্ষা আদেশ জারি ছিল। তবুও হামলার সময় তিনি পরিবারের সঙ্গেই ওই বাড়িতে বসবাস করছিলেন। কুক কাউন্টির প্রসিকিউটরদের মতে, নিহত অনুপম প্যাটেলকে ২৯ নভেম্বর বেলা ১১টার কিছু আগে তার স্ত্রী শোবার ঘরে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। সে সময় তার মাথা থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল।
মামলার বিবরণ
হত্যাকাণ্ডের দিন ভোর আনুমানিক ৫টা ৪২ মিনিটে অনুপম প্যাটেলের স্ত্রী কাজে বের হন। সে সময় ঘরে ছিলেন কেবল তাঁর স্বামী ও ছেলে অভিজিৎ প্যাটেল। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত অনুপম প্যাটেল কর্মহীন ছিলেন। আদালতের নথি অনুযায়ী, অনুপমের গ্লুকোজ মনিটর স্ত্রীর ফোনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। সাধারণত প্রতিদিন সকাল ৮টার দিকে তিনি স্ত্রীকে ফোন করে রক্তে শর্করার মাত্রা জানাতেন। কিন্তু ঘটনার দিন সেই ফোন আসেনি। অন্যদিকে, স্বামীর ফোন না পেয়ে ও গ্লুকোজের মাত্রা কমে যেতে দেখে স্ত্রী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তিনি স্বামী ও ছেলেকে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। পরে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বাড়ি ফিরে এসে দেখেন গ্যারেজের দরজা অস্বাভাবিকভাবে খোলা। এ সময় অভিজিৎ প্যাটেল তার মাকে জানান, তিনি ‘বাবার ব্যাপারটা সামলে নিয়েছেন’ ও তাঁকে গিয়ে দেখে আসতে বলেন। শোবার ঘরে গিয়ে স্ত্রী দেখতে পান, অনুপম প্যাটেল রক্তাক্ত অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছেন। এরপর তিনি পুলিশে ফোন করেন। খবর পেয়েই জরুরি সেবা কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে অনুপম প্যাটেলকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘর থেকে একটি হাতুড়ি উদ্ধার করা হয়। পরে ময়নাতদন্তে জানা যায়, অনুপম প্যাটেলের মাথায় অন্তত দুইবার আঘাত করা হয়েছিল। এতে তার মাথার খুলি ও নাক ভেঙে যায়।
অভিযুক্তের স্বীকারোক্তি ও মানসিক অবস্থা
পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পরপরই অভিজিৎ প্যাটেল আত্মসমর্পণ করেন। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি পুলিশকে জানান, শৈশবে বাবার দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। আর সে কারণেই বাবাকে হত্যা করা তার ‘ধর্মীয় কর্তব্য’ ছিল। অভিজিৎ আরও স্বীকার করেন, তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। তবে তার চিকিৎসকদের মতে, বাবার বিরুদ্ধে তার এই অভিযোগগুলো 'ভ্রান্ত।' নথিতে দেখা গেছে, অভিজিৎ প্যাটেল সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত এবং আগে এই রোগের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। আদালতে প্রসিকিউটররা জানান, অভিজিৎ প্যাটেল স্বীকার করেছেন যে, বাবা জেগে থাকা অবস্থায় তিনি হাতুড়ি নিয়ে তার ঘরে ঢোকেন। এরপর একাধিকবার হাতুড়ি দিয়ে বাবার মাথায় আঘাত করেন। হামলার পর হাতুড়িটি বাবার পাশেই রেখে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যান। অভিজিৎ প্যাটেলকে তার বাবার কাছে যেতে বারণ করা হয়েছিল। কারণ এর আগেও তিনি বাবাকে হুমকি হুমকি দিয়েছিলেন বলে সুরক্ষা আদেশ জারি করা হয়। তবে মা-বাবা তাকে নিজেদের সঙ্গেই থাকতে দিয়েছিলেন। এই সুরক্ষা আদেশের মেয়াদ ২০২৭ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত কার্যকর রয়েছে। অভিজিৎ প্যাটেল বর্তমানে জামিন ছাড়াই আটক রয়েছেন ও তার মায়ের সঙ্গেও যোগাযোগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তার পরবর্তী শুনানির তারিখ নির্ধারিত রয়েছে আগামী ১৯ ডিসেম্বর।