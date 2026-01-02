Edit Profile
    Jammu and Kashmir Cricketer: জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের নজরে এবার পুলওয়ামার এক ক্রিকেটার! শুরু হল প্রাথমিক তদন্ত, কী নিয়ে?

    জম্মু ও কাশ্মীর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের একটি ম্যাচ চলাকালীন এই ঘটনা ঘটে।

    Published on: Jan 02, 2026 4:09 PM IST
    By Sritama Mitra
    জম্মু ও কাশ্মীরের বুকে সদ্য ক্রিকেটের ২২ গজে এক নয়া বিতর্ক দেখা দিয়েছে। আর সেই বিতর্ক ঘিরেই জম্মু ও কাশ্মীরের পুলিশের নজরে আসেন স্থানীয় ক্রিকেটার ফরকান উল হক। ভূস্বর্গের পুলওয়ামার টাঙ্গিপুনার বাসিন্দা ফরকান উল হককে ঘিরে ক্রিকেটের ২২ গজে এক ভিডিয়ো সদ্য ভাইরাল হয়েছে। আর তা ঘিরেই গোটা ঘটনা।

    টুর্নামেন্ট চলাকালীন প্যালেস্টাইন পতাকাযুক্ত হেলমেট পরা কাশ্মীরি ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ (PTI/Representational image)
    টুর্নামেন্ট চলাকালীন প্যালেস্টাইন পতাকাযুক্ত হেলমেট পরা কাশ্মীরি ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ (PTI/Representational image)

    গোটা ঘটনার সূত্রপাত এক ভিডিয়ো ঘিরে। সেই ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, ক্রিকেটের মাঠে ফরকান যে হেলমেট পরে খেলছেন, তাতে প্যালেস্তাইনের পতাকা লাগানো রয়েছে। এই ভিডিও ভাইরাল হতেই শুরু হয়ে যায় বিতর্ক। একজন ভারতীয় ক্রিকেটারের মাথায় থাকা লেহমেট-এ প্যালেস্তাইনের পতাকা কেন লাগানো থাকবে, তা নিয়ে ওঠে প্রশ্ন। জম্মু ও কাশ্মীর ওই ক্রিকেটারকে তলব করে বলেও শোনা যায়। দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামার বাসিন্দা ফরকানকে ঘিরে বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে বৃহস্পতিবারই। এরপরই শুক্রবার জম্মু ও কাশ্মীরের পুলিশ সাফ জানিয়ে দেয়, ফারকানকে ঘিরে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে দিয়েছে পুলিশ। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে,'গতকাল সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, পুলওয়ামার টাঙ্গিপুনার বাসিন্দা ফরকান উল হক নামে এক ক্রিকেটার মুঠি এলাকায় কে সি ডোরে ক্রিকেট খেলেন এবং তাঁর হেলমেটে প্যালেস্তাইনের লোগো প্রদর্শন করছেন তিনি।' পুলিশের তরফে বলা হয়েছে, যে 'বিষয়টির সংবেদনশীলতা এবং এর সম্ভাব্য জনশৃঙ্খলার প্রভাব' দেখে পুলিশ, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা অনুযায়ী সেকশন ১৭৩(৩) ধারায় ১৪ দিনের একটি প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে। কাশ্মীরের দম্মা পুলিশ স্টেশনে এই তদন্ত চলছে। আপাতত ওই ক্রিকেটারের কাণ্ড ঘিরে তাঁর উদ্দেশ্য কী ছিল তা যাচাই করা হবে, তাঁর ‘ব্যাকগ্রাউন্ড’ ও যাচাই করবে পুলিশ। এছাড়াও ওই ক্রিকেটারকে ঘিরে বিভিন্ন তথ্য যাচাই হবে।

    যে ক্রিকেট টুর্নামেন্টে এই ঘটনা ঘটেছে, সেটি ২৯ ডিসেম্বর জম্মুতে শুরু হয়েছিল। জম্মু ও কাশ্মীর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন বলেছে যে টুর্নামেন্টের সাথে তাদের কোনও ভূমিকা নেইা বা সম্পর্ক নেই, কারণ এটি একটি ব্যক্তিগত বিষয় এবং অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা স্বীকৃত নয়। বেসরকারিভাবে পরিচালিত ইন্ডিয়ান হেভেন প্রিমিয়ার লিগ (আইএইচপিএল) ভেঙে পড়ার পরে এটি জম্মু ও কাশ্মীরের দ্বিতীয় ক্রিকেট লিগ।

    এর আগে, ইন্ডিয়ান হেভেন প্রিমিয়ার লিগের আয়োজকরা খেলোয়াড়, কর্মকর্তা, সম্প্রচারক এবং হোটেল মালিকদের প্রতারণা করার পরে ১ নভেম্বর শ্রীনগর থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। ক্রিস গেইল, মার্টিন গাপটিল এবং থিসারা পেরেরার মতো আন্তর্জাতিক তারকাদের নিয়ে ২৫ অক্টোবর শ্রীনগরের বকশী স্টেডিয়ামে শুরু হওয়া আইএইচপিএল ২৭ টি নির্ধারিত ম্যাচের মধ্যে মাত্র ১২ টি ম্যাচের পরে গুটিয়ে যায়, প্রাক্তন ভারতীয় খেলোয়াড় প্রবীণ কুমার, ইকবাল আবদুল্লাহ এবং পারভেজ রসুল সহ প্রায় ৬০ জন ক্রিকেটার আম্পায়ার এবং স্টাফ আটকে পড়েছিলেন সেই ঘটনায়।

