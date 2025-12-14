Edit Profile
    কর্ণাটকের কুর্সি কার? মুখ্যমন্ত্রী বদলের জল্পনার মধ্যেই বিস্ফোরক শিবকুমার ঘনিষ্ঠ বিধায়ক

    দু’বছর আগে বিপুল জনাদেশ নিয়ে কর্ণাটকে ক্ষমতায় ফিরেছিল কংগ্রেস। তখন থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি নিয়ে আড়াআড়ি ভাগ হয় দুই শিবির।

    Published on: Dec 14, 2025 12:09 PM IST
    By Sahara Islam
    কে হবেন মুখ্যমন্ত্রী, তা নিয়ে বিরোধ চরমে। সিদ্দারামাইয়াই কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন নাকি এবার গদি ছেড়ে দিতে হবে ডিকে শিবকুমারকে, তা নিয়ে চরম ধন্দ তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যে বিষয়টি পৌঁছেছে নয়া দিল্লি পর্যন্ত। দীর্ঘ ডামাডোলের মধ্যে চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন শিবকুমার ঘনিষ্ঠ কংগ্রেস বিধায়ক এইচএ ইকবাল হোসেন। তিনি বলেন, এবার শিবকুমারই হতে চলেছেন কর্ণাটকের নয়া মুখ্যমন্ত্রী।

    কর্ণাটকের কুর্সি কার? (HT_PRINT)
    কর্ণাটকের কুর্সি কার? (HT_PRINT)

    সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রামনগরের বিধায়ক ইকবাল হোসেন বলেন, 'আমি ৯৯ শতাংশ নিশ্চিত আগামী ৬ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন শিবকুমার।' এর প্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের তরফে পাল্টা প্রশ্ন করা হয়, ৬ জানুয়ারিতেই কেন? উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি জানি না। এটা একটা সংখ্যা মাত্র ৬ না হয়ে ৯ জানুয়ারিও হতে পারত বা ২ জানুয়ারি।' তবে ৬ জানুয়ারিতেই ডিকে শিবকুমারের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল বলেই মনে করছেন তাঁর কট্টর সমর্থক বিধায়ক ইকবাল হোসেন। অন্যদিকে, রেল প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপি সাংসদ ভি. সোমান্না বলেন, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জি পরমেশ্বরকে সমর্থন করছেন। তুমাকুরুতে এক অনুষ্ঠানে সোমান্না বলেন, 'ক্ষমতা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। আমি কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি যে পরমেশ্বর শুধুমাত্র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবেই থাকবেন। তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আমাদের দেখার ইচ্ছা।' ডিকে শিবকুমার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এটা বাদ দিন। এটি গৌণ বিষয়। শিবকুমার কী হবেন তা তার ভাগ্যের উপর নির্ভর করবে। ভাগ্যের চেয়েও ব্যবহার বড়।'

    মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি নিয়ে শিবকুমার এবং সিদ্দারামাইয়ার মধ্যে দড়ি টানাটানি নতুন নয়। সূত্রের খবর, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এবং উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারের ১৪ ডিসেম্বর দিল্লিতে কংগ্রেস নেত্রী সনিয়া গান্ধীর সঙ্গে দেখা করার কথা রয়েছে। অভ্যন্তরীণ বিভেদ নিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলা হবে। এরপরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। দু’বছর আগে বিপুল জনাদেশ নিয়ে কর্ণাটকে ক্ষমতায় ফিরেছিল কংগ্রেস। তখন থেকেই মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সি নিয়ে আড়াআড়ি ভাগ হয় দুই শিবির। একদিকে, প্রবীণ নেতা ও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া। অন্যদিকে, উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমার। কিন্তু সকলেই একবাক্যে মেনে নেন, ক্ষমতায় ফিরে আসার পিছনে শিবকুমারের ভূমিকা ছিল অন্যতম। তারপরেও মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসানো হয় সিদ্দারামাইয়াকে। শোনা যায়, সেই সময় ঠিক হয়েছিল দুই নেতা আড়াই বছর করে মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকবেন। সেই আড়াই বছর পূর্ণ হয়েছে বর্তমান কর্ণাটক সরকারের। এদিকে সিদ্দারামাইয়া ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি সরতে রাজি নন। যা নিয়ে বেঁধেছে কোন্দল।

