KKR Latest Update: ছেড়ে দিয়েও নিলামের আগেই রাসেলকে ফিরিয়ে আনল KKR! পুরনো প্রতিজ্ঞা সত্যি হল

KKR Latest Update: ছেড়ে দিয়েও নিলামের আগেই রাসেলকে ফিরিয়ে আনল KKR! পুরনো প্রতিজ্ঞা সত্যি হল
কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর) ছেড়ে দিয়েছে, পুরনো প্রতিজ্ঞা রেখে আইপিএল থেকেই অবসর নিলেন রাসেল, হচ্ছেন কেকেআরের কোচ। ২০২০ সালে রাসেল বলেছিলেন যে জীবনের শেষদিনটা পর্যন্ত আইপিএল খেলতে হলে যে দলটায় খেলবেন, সেটা হল কেকেআর।
কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর) রিটেন করেনি। আর তারপর আইপিএল থেকে অবসরের ঘোষণা করলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অলরাউন্ডার আন্দ্রে রাসেল। তাঁর সিদ্ধান্তে প্রায় সকলেই অবাক হয়ে গিয়েছেন। কারণ রাসেল এখনও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে টি-টোয়েন্টি লিগে খেলে চলেছেন। আর কেন আইপিএল থেকে অবসর ঘোষণা করছেন, সেটা জানতে পিছিয়ে যেতে পাঁচ বছর আগে। ২০২০ সালে রাসেল বলেছিলেন যে জীবনের শেষদিনটা পর্যন্ত আইপিএল খেলতে হলে যে দলটায় খেলবেন, সেটা হল কেকেআর। আর তাই যখন নাইট ব্রিগেড তাঁকে আর রিটেন করেনি, তখন আইপিএলই আর খেললেন না। তবে নাইটদের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক ছিন্ন হচ্ছে না রাসেলের। কেকেআরের পাওয়ার কোচ হিসেবে ২০২৬ সালের আইপিএলে থাকছেন তিনি।
অবসরের ঘোষণার সময় রাসেল বলেন, 'আমি আইপিএল থেকে অবসর নিচ্ছি। আইপিএলে আমার সফরটা দুর্দান্ত ছিল। ১২টি মরশুমের স্মৃতি এবং কেকেআর পরিবারের কাছ থেকে অনেক ভালবাসা। আমি বিশ্বের অন্যান্য লিগে ছক্কা মারতে থাকব এবং উইকেট নিতে থাকব। আর সেরা ব্যাপার? আমি নিজের ঘর থেকে বের হচ্ছি না... আপনি আমায় কেকেআরের সাপোর্ট স্টাফের মধ্যে পাওয়ার কোচ হিসাবে একটি নতুন ভূমিকায় দেখতে পাবেন। নতুন অধ্যায়। একই শক্তি। সর্বদা একজন নাইট।’
সেইসঙ্গে রাসেল বলেন, ‘যখন আমি এই সিদ্ধান্তটি নিলাম, আমার মনে হয়েছিল যে এই মুহূর্তে এটাই সেরা সিদ্ধান্ত। আমি ম্লান হয়ে যেতে চাই না, আমি একটি উত্তরাধিকার রেখে যেতে চাই। অবসর তখনই নেওয়া উচিত যখন ভক্তরা জিজ্ঞাসা করে, কেন? আপনার তো আরও কিছু করার ছিল। আপনি তো আরও কিছুদিন খেলতে পারতেন। এর চেয়ে, হ্যাঁ, আপনার আরও বছরখানেক আগে অবসর নেওয়া উচিত ছিল, এমন কথা শোনাটা ভালো নয়।’
রাসেল আরও বলেন, ‘যখন আপনি সোশ্যাল মিডিয়া দেখছিলেন, তখন আপনি নিজেকে (অন্যান্য দলের) বিভিন্ন জার্সিতে ফটোশপ করা দেখতে পাচ্ছিলেন। বেগুনি ও সোনালি ছাড়া অন্য কোনও রঙে নিজেকে দেখতে আমার কেমন যেন লাগছিল এবং এই চিন্তাগুলো আমার মাথায় ঘুরতে থাকে, যার ফলে আমার কয়েকটি বিনিদ্র রাত কেটেছে।’
উল্লেখ্য, রাসেল ২০১২ সালে দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে তাঁর আইপিএল কেরিয়ার শুরু করেছিলেন। দুটি মরশুম দিল্লির হয়ে খেলার পরে তিনি ২০১৪ সালে কেকেআরে যোগ দিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রথম মরশুমে তিনি দলকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন। তারপর তিনি ২০২৫ সাল পর্যন্ত ১২ বছর কলকাতা দলের অংশ ছিলেন। রাসেল আইপিএলে মোট ১৪০টি ম্যাচ খেলেছেন। যেখানে তিনি ২,৬৫১ রান করেছেন। ১২৩ উইকেট নিয়েছেন।