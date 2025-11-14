Anil Ambani Latest Update: ইডি তলব নিয়ে বিভ্রান্তি, যাচ্ছেন না এজেন্সির অফিসে, অবস্থান স্পষ্ট করলেন অনিল আম্বানি

Anil Ambani Latest Update: ইডি তলব নিয়ে বিভ্রান্তি, যাচ্ছেন না এজেন্সির অফিসে, অবস্থান স্পষ্ট করলেন অনিল আম্বানি
ইডি অফিসে গিয়ে হাজিরা দেওয়ার বদলে অনলাইনে হাজির হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন অনিল আম্বানি। জানানো হয়েছে, জয়পুর-রিঙ্গাস হাইওয়ে প্রকল্প সংক্রান্ত মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যই অনিলকে ডাকা হয়। এই মামলাটি ১৫ বছর পুরনো।
ব্যবসায়ী অনিল আম্বানিকে ইডির তলব ঘিরে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। মিডিয়ার একাংশ দাবি করে, পিএমএলএ-র অধীনে অনিলকে তলব করা হয়েছে। তবে বিবৃতি জারি করে দাবি করা হয়েছে, পিএমএলএ নয়, বরং ফেমা-র অধীনে তলব করা হয়েছে অনিম আম্বানিকে। এদিকে বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, অনিল আম্বানি ইতিমধ্যেই ইডিকে চিঠি লিখে জানিয়েছে, তদন্তের সব বিষয়ে তিনি সহযোগিতা করবেন। এদিকে তিনি ইডি অফিসে গিয়ে হাজিরা দেওয়ার বদলে অনলাইনে হাজির হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন। জানানো হয়েছে, জয়পুর-রিঙ্গাস হাইওয়ে প্রকল্প সংক্রান্ত মামলায় জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যই অনিলকে ডাকা হয়। এই মামলাটি ১৫ বছর পুরনো।
এদিকে বিবৃতিতে অনিল আম্বানির তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে, ২০১০ সালের জয়পুর-রিঙ্গাস হাইওয়ে প্রকল্পটি ঘরোয়া চুক্তি ছিল। সেখানে ফরেন এক্সচেঞ্জের কোনও ইস্যু ছিল না। এদিকে এই চুক্তি করেছিল রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড। অনিল আম্বানি জানিয়েছেন, ২০০৭ সালের এপ্রিল থেকে ২০২২ সালের মার্চ পর্যন্ত রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারের নন-এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর পদে ছিলেন। তবে সংস্থার দৈনিক কাজকর্মের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল না। অনিল আম্বানি সংস্থার বোর্ড অফ ডিরেক্টরে নেই এখন।
এর আগে সম্প্রতি ব্যবসায়ী অনিল আম্বানির রিলায়েন্স গ্রুপের কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। তছরুপ সংক্রান্ত তদন্তের সাথে সম্পর্কিত মামলায় এই পদক্ষেপ করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। এর আগে গত অক্টোবর এইচটি-কে একটি ইমেল বিবৃতিতে অনিলের রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস বলেছিল, 'রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সাথে যুক্ত ১৭ হাজার কোটি টাকার যে অভিযোগ উঠেছে তা কেবলমাত্র জল্পনা। এর কোনও সত্যতা বা ভিত্তি নেই। রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার তার ব্যবসায়িক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপর মনোযোগী। কোম্পানিটি ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণমুক্ত। ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত এর মোট সম্পদের পরিমাণ ১৪,৮৮৩ কোটি টাকা।'
তার আগে অবশ্য গত সেপ্টেম্বরে স্টক এক্সচেঞ্জকে দেওয়া তথ্যে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা জানিয়েছিল যে অনিল এবং আরকমের ঋণ অ্যাকাউন্টগুলিকে 'জালিয়াতি' বিভাগে রাখা হয়েছে। কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেসে (সিআইআরপি) যাওয়ার আগে সংস্থাটির নেওয়া ঋণের ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ করা হয়। যদিও আরকমের তরফে স্পষ্ট করে বলা হয়, এই সমস্ত ঋণ দেউলিয়া প্রক্রিয়া শুরুর আগে এবং এখন তা রেজোলিউশন প্ল্যানের আওতায় বা অন্য উপায়ে নিষ্পত্তি করা উচিত।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি অনিল আম্বানি গোষ্ঠীর সংস্থাগুলির সঙ্গে জড়িত ঋণ কেলেঙ্কারির তদন্ত শুরু করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এই আবহে ইডি বেশ কয়েকটি ব্যাঙ্কের কাছ থেকে রিলায়েন্স হাউজিং ফিনান্স, আরকম, রিলায়েন্স কমার্শিয়াল ফিনান্স এবং রিলায়েন্স কমার্শিয়াল ফিনান্স সম্পর্কিত ঋণ সংক্রান্ত বিশদ তথ্য চেয়েছিল। এই তছরুপ সংক্রান্ত মামলায় মোট ১৭,০০০ কোটি টাকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এর আগে ২০২৪ সালের জুন মাসে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া আরকমের ঋণ অ্যাকাউন্টকেও জালিয়াতি বলে ঘোষণা করেছিল। চলতি বছরের অগস্ট মাসে ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াও একই পদক্ষেপ করে।
