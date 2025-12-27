Edit Profile
    Anti India Sloan in Dhaka: 'সেফ হাউজ অফ টেরোরিস্ট, ইন্ডিয়া; ফাদার অফ…', রাতভর ভারত-মোদী বিরোধী স্লোগানে উত্তাল ঢাকা

    কট্টরপন্থী নেতা ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে ২৬ ডিসেম্বর ঢাকার শাহবাগ মোড়ে অবরোধ শুরু হয়। ইনকিলাব মঞ্চের ডাকে সেখান হাজার হাজার হাদি প্রেমী জড়ো হয়। ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক আম্মার সেখানেই ভারত হিরোধী স্লোগান তোলেন।

    Published on: Dec 27, 2025 7:56 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    ওসমান হাদির হত্যার ঘটনায় প্রতিবাদের নামে ফের একবার ভারত বিরোধী স্লোগান উঠল ঢাকার রাজপথে। সেই স্লোগান চলল রাতভর। কট্টরপন্থী নেতা ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে ২৬ ডিসেম্বর ঢাকার শাহবাগ মোড়ে অবরোধ শুরু হয়। ইনকিলাব মঞ্চের ডাকে সেখান হাজার হাজার ভারত বিরোধী তথা হাদি প্রেমী জড়ো হয়। ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক আম্মার সেখানেই ভারত হিরোধী স্লোগান তোলেন। দেওয়া হয় মোদীর বিরুদ্ধে স্লোগানও। স্লোগান ওঠে - 'সেফ হাউজ অফ টেরোরিস্ট, ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া'; 'মোদী মোদী, ফাদার অফ টেরোরিস্ট'।

    কট্টরপন্থী নেতা ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে ২৬ ডিসেম্বর ঢাকার শাহবাগ মোড়ে অবরোধ শুরু হয়।
    এদিকে এই বিক্ষোভ আন্দোলন শুক্রবার গোটা রাত চলে। শনিবার সকালেও সেখানে বিক্ষোভকারীরা অবস্থান করে আছে। সারা রাত সেখানে ভারত বিরোধী স্লোগান উঠেছে। ইনকিলাব মঞ্চের দাবি, হাদির খুনিদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত নাকি তারা রাস্তা অবরোধ করে বসে থাকবে। প্রয়োজনে বিক্ষোভকারীদের জন্য কম্বলের ব্যবস্থা করা হবে। ইনকিলাব মঞ্চের বক্তব্য, আগামী ২৭ কার্যদিবসে বিচার সম্পন্ন করতে হবে। নয়ত এই অবস্থান বিক্ষোভ জারি থাকবে। এদিকে প্রয়োজনে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের বাসভবন যমুনা ঘেরাও করার হুমকি দিয়েছেন ওসমান হাদির ভাই শরিফ ওমর বিন হাদি।

    উল্লেখ্য, হাসিনার বিদায়ের পর একাধিক জনসভায় এই ওসমান হাদি স্লোগান তুলেছিলেন - 'দিল্লি না ঢাকা...'। বাংলাদেশের সেই নেতা, ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হন গত ১২ ডিসেম্বর। গুলিবিদ্ধ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগেই এই ওসমান ভারতের বিকৃত একটি মানচিত্র পোস্ট করেছিলেন ফেসবুকে। একটি আলোচনা সভার সেই পোস্টে ভারতের থেকে পঞ্জাব, লাদাখ এবং জম্মু ও কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন দেখানো হয়েছিল। সেগুলিকে পাকিস্তানের এলাকা হিসেবে দেখানো হয় মানচিত্রে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ, বিহারের অধিকাংশ এলাকা, গোটা ঝাড়খণ্ড, উত্তরপূর্ব ভারত এবং মায়ানমারের আরাকান প্রদেশের উপকূলীয় এলাকাটিকে 'বৃহত্তর বাংলাদেশ'-এর অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছিল।

    প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ঢাকা আট আসনের নির্দল প্রার্থী তথা ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির মাথায় গুলি করা হয় রাস্তাতেই। বিজয়নগরের বক্স কালভার্ট এলাকায় শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে এভারকেয়ার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এদিকে হামলাকারী হিসেবে ফয়সল করিম নামে এক ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে পুলিশ। ফয়সলের পরিবার এবং তার সঙ্গে জড়িত থাকা অনেককেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। যদিও ফয়সল পলাতক। এই আবহে দাবি করা হচ্ছে, ফয়সল নাকি ভারতে পালিয়ে গিয়েছে। যদিও বাংলাদেশ পুলিশ জানায়, ফয়সলের দেশ ছাড়ার বিষয়ে তারা নিশ্চিত নন। এমনকি এই ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে, ফয়সল দেশেই আছে এবং পুলিশকে বিভ্রান্ত করতেই হয়ত দেশ ছাড়ার গুজব রটানো হয়েছে। এদিকে 'বিপ্লবীদের' বক্তব্য, সরকারি মদত ছাড়া হামলাকারী ফয়সল করিম পালায় কীভাবে? এই পরিস্থিতিতে হাদি হত্যা নিয়ে চাপে আছেন খোদ মহম্মদ ইউনুস।

