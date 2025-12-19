Anti-India Protest in Dhaka B'desh: ভারত বিদ্বেষের ঢেউ, সারারাতের পর শুক্র সকালেও 'ইন্ডিয়া বয়কট' স্লোগান ঢাকার শাহবাগে

Anti-India Protest in Dhaka B'desh: ভারত বিদ্বেষের ঢেউ, সারারাতের পর শুক্র সকালেও 'ইন্ডিয়া বয়কট' স্লোগান ঢাকার শাহবাগে
ঢাকার রাজপথে 'ইন্ডিয়া বয়কট' স্লোগান উঠেছে। এদিকে আজ রাজশহীতে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশন ঘেরাও করার ডাক দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ওসমান হাদির মৃত্যুর পর হামলাকারী ভারতে পালিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ করে এই ভারত বিদ্বেষের ঝড় উঠেছে বাংলাদেশে।
ওসমান হাদির মৃত্যুর পর থেকেই ভিত্তিহীন ভারত বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশে। এই আবহে বৃহস্পতিবার সারারাতের পর শুক্রবার সকালেও ভারত বিরোধী বিক্ষোভ জারি থাকল ঢাকার শাহবাগে। ঢাকার রাজপথে 'ইন্ডিয়া বয়কট' স্লোগান উঠেছে। এদিকে আজ রাজশহীতে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশন ঘেরাও করার ডাক দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, ওসমান হাদির মৃত্যুর পর হামলাকারী ভারতে পালিয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ করে এই ভারত বিদ্বেষের ঝড় উঠেছে বাংলাদেশে।
এদিকে আজ বাংলাদেশ জুড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ডাক দিয়েছেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। এক ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, 'সবাইকে মাঠে থাকতে হবে। আমরা শাহবাগে আছি।
জুম্মার নামাজ শেষে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শাহবাগে অবস্থান কর্মসূচিতে আসেন। ঢাকার বাইরে জুলাই আন্দোলনের সকল স্পটে অবস্থান কর্মসূচী পালন করুন। জুলাই বিপ্লব কে নস্যাৎ করতে বিভিন্ন শক্তি চক্রান্ত করছে। জুলাইয়ের শক্তিকে সকল হঠকারী পক্ষ থেকে আলাদা হতে হবে। মিডিয়াসহ সকল প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা নিশ্চিত করুন। রাজপথে কর্মসূচিতে থাকুন। শরিফ ওসমান হাদিকে ধারণ করুন। বাংলাদেশ ও জুলাইকে রক্ষা করুন।'
এদিকে গতকাল গভীর রাতে চট্টগ্রামে ভারতীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনারের বাসভবনের দিকে মিছিল করে যায় কট্টরপন্থীরা। সেখানে হামলার চেষ্টাও করে তারা। নিরাপত্তারক্ষীরা বিক্ষোভকারীদের আটকানোর চেষ্টা করে। তবে একের পর এক ব্যারিকেড ভেঙে বিক্ষোভকারীরা এগিয়ে যায়। এই আবহে চট্টগ্রামের রাস্তায় উত্তেজনা ছড়ায়। পুলিশকে লক্ষ্য করে ‘ভুয়া’ স্লোগান ওঠে সেই সময়। সংঘর্ষে তিন পুলিশকর্মীও আহত হন। কট্টরপন্থীরা সেখানে জড়ো হয়ে ঘোষণা করে, তারা নাকি ভারতীয় হাইকমিশনের সঙ্গে 'যুদ্ধে' আছে। এই আবহে রাতভর তাণ্ডবের পর ভোরের দিকে চট্টগ্রামে অবস্থিত ভারতীয় অ্যাসিস্ট্যান্ট হাইকমিশনের বাইরে মোতায়েন করা হল সেনাবাহিনী। পরে পুলিশ ১২ জনকে আটক করে।
উল্লেখ্য, ওসমান হাদিকে গুলি করা হয় গত ১২ ডিসেম্বর। ১৮ ডিসেম্বর ওসমান হাদির মৃত্যু হয়েছে সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে। এই ঘটনা সামনে আসার পরপরই বাংলাদেশ জুড়ে তাণ্ডব শুরু হয়। ইনকিলাব মঞ্চের সমর্থক এবং হাসিনা বিরোধীরা ঢাকা, রাজশাহী সহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। রাজশাহীতে আওয়ামী লীগের অফিসে ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগসহ রাজধানীর বিভিন্ন মোড়ে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করে উন্মত্ত জনতা। এদিকে বাংলাদেশের সংবাদপত্র 'প্রথম আলো' এবং 'ডেইলি স্টার'-এর অফিসেও তাণ্ডব চালানো হয় এবং আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এরই সঙ্গে ভারত বিরোধী স্লোগানও শোনা যাচ্ছে - 'দিল্লি না ঢাকা', 'ভারতের আগ্রাসন, ভেঙে দাও-গুঁড়িয়ে দাও'।
