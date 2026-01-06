Anti Modi-Shah Slogans in JNU: 'জেএনইউ-তে মোদী-শাহের কবর...', উমর-শারজিলরা জামিন না পাওয়ায় স্লোগান বাম ছাত্রদের

Anti Modi-Shah Slogans in JNU: 'জেএনইউ-তে মোদী-শাহের কবর...', উমর-শারজিলরা জামিন না পাওয়ায় স্লোগান বাম ছাত্রদের
উমর খালিদ এবং শারজিল ইমাম সুপ্রিম কোর্টে জামিন না পাওয়ায় এই স্লোগান ওঠে জেএনইউ-তে। গতরাতে জেএনইউর সাবরমতী হোস্টেলের সামনে রাত ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত এই মোদী-শাহ বিরোধী স্লোগ তোলা হয়। জেএনইউ ছাত্র ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক দানিশ এবং সাধারণ সম্পাদক সুনীল সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।
২০১৬ সালে জেএনইউ-তেই ভারত বিরোধী স্লোগান উঠেছিল। যার জেরে গোটা দেশে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সেই জেএনইউ-তে এবার মোদী-শাহের কবর খোড়া হবে বলে স্লোগান তুলল বাম ছাত্ররা। উমর খালিদ এবং শারজিল ইমাম সুপ্রিম কোর্টে জামিন না পাওয়ায় এই স্লোগান ওঠে জেএনইউ-তে। সেখানে এসএফআই লেখা বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়। স্লোগান তোলে বাম সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছাত্র-ছাত্রীরা। এই ঘটনায় বিজেপি নেতা তথা দিল্লির পরিবেশমন্ত্রী মনজিন্দর সিং সিরসা বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে ওরা। এই দেশের সঙ্গে বামেদের কোনও যোগ নেই আর। তারা ভারত ভাগ করতে চায়।'
জানা গিয়েছে, গতরাতে জেএনইউর সাবরমতী হোস্টেলের সামনে রাত ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত এই মোদী-শাহ বিরোধী স্লোগ তোলা হয়। জেএনইউ ছাত্র ইউনিয়নের যুগ্ম সম্পাদক দানিশ এবং সাধারণ সম্পাদক সুনীল সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এদিকে সেই সময় মোদী-শাহ বিরোধী স্লোগান তুলছিল অন্যান্য বাম ছাত্র সংগঠনের সদস্যরাও।
উল্লেখ্য, দিল্লি দাঙ্গায় অভিযুক্ত উমর খালিদ ও শারজিল ইমামকে জামিন দিতে অস্বীকার করে সুপ্রিম কোর্ট। তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় রেখেই আদালত এই রায় দিয়েছেন। শারজিল এবং উমরের জামিনের বিরুদ্ধে দিল্লি পুলিশের যুক্তি ছিল, তারা ষড়যন্ত্র করেছিল এই দাঙ্গার। সঙ্গে তাদের কাজকে সন্ত্রাসবাদ বলে আখ্যা দিয়েছিল। সেই যুক্তি মেনে নিয়েছে আদালত। আদালত জানিয়েছে, দাঙ্গা পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রে তাদের ভূমিকা থাকার ইঙ্গিত মিলেছে সংগ্রহিত তথ্যপ্রমাণ থেকে। একই মামলায় আরও পাঁচ অভিযুক্তকে অবশ্য জামিন দেয় শীর্ষ আদালত।
প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে দিল্লিতে সিএএ বিরোধী বিক্ষোভ চলাকালীন সাম্প্রদায়িক হিংসা শুরু হয়েছিল। সেই দাঙ্গায় ৫৩ জন নিহত হয়েছিলেন। সেই দাঙ্গায় ষড়যন্ত্রকারী আখ্যা দিয়ে গ্রেফতার করা হয়েছিল উমর ও শারজিলকে। প্রায় ছ’বছর ধরে তারা জেলে বন্দি। জামিনের আবেদন জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেছিল উমর এবং শারজিল। তবে তা খারিজ হয়ে যায়। এরপরই সুপ্রিমকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল তারা। আজ সেখানেও ধাক্কা খেল তারা।
