    Anti Modi Slogans in Bangladesh: 'আয় মোদী দেখে যা, রাজপথে তোর বাপেরা', ভারত বিরোধী স্লোগান কট্টরপন্থীদের

    Published on: Dec 28, 2025 7:15 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    ওসমান হাদির হত্যার ঘটনায় প্রতিবাদের নামে ভারত বিরোধী স্লোগান উঠল ঢাকার রাজপথে। ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে ২৬ ডিসেম্বর ঢাকার শাহবাগ মোড়ে অবরোধ শুরু হয়। সেই অবরোধ ২৭ ডিসেম্বর রাত পর্যন্ত চলে। সেই অবরোধের সময়ই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক আম্মার মোদীকে নিয়ে অশালীন স্লোগান দেন। তিনি স্লোগান তোলেন, 'আয় মোদী দেখে যা, রাজপথে তোর বাপেরা'। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে তাঁর গলায় স্লোগান শোনা যায় - 'সেফ হাউজ অফ টেরোরিস্ট, ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া'; 'মোদী মোদী, ফাদার অফ টেরোরিস্ট'।

    রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক আম্মার মোদীকে নিয়ে অশালীন স্লোগান দেন। (Chief Adviser's Press Wing)
    রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক আম্মার মোদীকে নিয়ে অশালীন স্লোগান দেন। (Chief Adviser's Press Wing)

    উল্লেখ্য, হাসিনার বিদায়ের পর একাধিক জনসভায় এই ওসমান হাদি স্লোগান তুলেছিলেন - 'দিল্লি না ঢাকা...'। বাংলাদেশের সেই নেতা, ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হন গত ১২ ডিসেম্বর। গুলিবিদ্ধ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগেই এই ওসমান ভারতের বিকৃত একটি মানচিত্র পোস্ট করেছিলেন ফেসবুকে। একটি আলোচনা সভার সেই পোস্টে ভারতের থেকে পঞ্জাব, লাদাখ এবং জম্মু ও কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন দেখানো হয়েছিল। সেগুলিকে পাকিস্তানের এলাকা হিসেবে দেখানো হয় মানচিত্রে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ, বিহারের অধিকাংশ এলাকা, গোটা ঝাড়খণ্ড, উত্তরপূর্ব ভারত এবং মায়ানমারের আরাকান প্রদেশের উপকূলীয় এলাকাটিকে 'বৃহত্তর বাংলাদেশ'-এর অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছিল।

    প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ঢাকা-৮ আসনের নির্দল প্রার্থী তথা ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির মাথায় গুলি করা হয় রাস্তাতেই। বিজয়নগরের বক্স কালভার্ট এলাকায় শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে এভারকেয়ার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এদিকে হামলাকারী হিসেবে ফয়সল করিম নামে এক ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে পুলিশ। ফয়সলের পরিবার এবং তার সঙ্গে জড়িত থাকা অনেককেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। যদিও ফয়সল পলাতক। এই আবহে দাবি করা হচ্ছে, ফয়সল নাকি ভারতে পালিয়ে গিয়েছে। এমনকী হাদির বোন তো এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে ভারতের 'র'-এর হাত আছে বলেও ভিত্তিহীন অভিযোগ করছিলেন। যদিও বাংলাদেশ পুলিশ জানায়, ফয়সলের দেশ ছাড়ার বিষয়ে তারা নিশ্চিত নন। এমনকি এই ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে, ফয়সল দেশেই আছে এবং পুলিশকে বিভ্রান্ত করতেই হয়ত দেশ ছাড়ার গুজব রটানো হয়েছে। এদিকে 'বিপ্লবীদের' বক্তব্য, সরকারি মদত ছাড়া হামলাকারী ফয়সল করিম পালায় কীভাবে? এই পরিস্থিতিতে হাদি হত্যা নিয়ে চাপে আছেন খোদ মহম্মদ ইউনুস।

