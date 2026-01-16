Edit Profile
    সংঘাতের পথে নয় US-ইরান, নেপথ্যে আরব দেশগুলির তৎপরতা?

    কয়েক দিন ধরে কঠোর সামরিক ব্যবস্থার হুমকি দিলেও বুধবার হঠাৎ ট্রাম্পের বক্তব্যে কিছুটা নমনীয় ভাব দেখা যায়।

    Published on: Jan 16, 2026 12:11 PM IST
    By Sahara Islam
    ইরানে বিক্ষোভকারীদের উপর দমন-পীড়নের জেরে মার্কিন হামলা ঠেকাতে শেষ মুহূর্তে বড় ধরনের কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়েছে সৌদি আরব, কাতার, ওমান ও মিশর। এই ৪ দেশের জোরালো আবেদন ও মধ্যস্থতায় শেষ পর্যন্ত তেহরানে হামলার পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বৃহস্পতিবার এমনটাই দাবি করলেন সৌদি আরবের একজন ঊর্ধ্বতন আধিকারিক।

    সংঘাতের পথে নয় US-ইরান (AFP)
    সংঘাতের পথে নয় US-ইরান (AFP)

    নাম প্রকাশ না করার শর্তে ওই সৌদি কর্মকর্তা জানান, পুরো অঞ্চলে একটি ‘ভয়াবহ বিপর্যয়’ এড়াতে তারা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে শান্ত করার চেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি বলেন, সৌদি আরব, কাতার, ওমান ও মিশর দীর্ঘ সময় ধরে শেষ মুহূর্তের এক জোরালো কূটনৈতিক প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দিয়েছে। আমরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যেন তিনি ইরানকে সদিচ্ছা দেখানোর একটি সুযোগ দেন। ওই কর্মকর্তা আরও জানান, মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা প্রশমনে এখনও আলোচনা অব্যাহত রয়েছে। বিক্ষোভকারীদের উপর ইরান সরকারের কঠোর পদক্ষেপের কারণে কয়েকদিন ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছিল। তেহরান হুমকি দিয়েছিল, হামলা হলে তারা মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ও বাণিজ্যিক জাহাজে পাল্টা আঘাত হানবে। এই আশঙ্কায় বুধবার কাতারের প্রধান মার্কিন সামরিক ঘাঁটি থেকে কিছু সেনা সদস্য সরিয়ে নেওয়া হয় এবং সৌদি আরব ও কুয়েতের মার্কিন মিশনগুলিতে উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়।

    কয়েক দিন ধরে কঠোর সামরিক ব্যবস্থার হুমকি দিলেও বুধবার হঠাৎ ট্রাম্পের বক্তব্যে কিছুটা নমনীয় ভাব দেখা যায়। তিনি জানান, ‘অপর পক্ষের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সূত্র’ থেকে তিনি আশ্বাস পেয়েছেন যে ইরান আপাতত কোনও বিক্ষোভকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেবে না। ট্রাম্পের এই সুর বদলের পেছনে উপসাগরীয় দেশগুলির দেওয়া তথ্য ও নিশ্চয়তা বড় ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করা হচ্ছে। উপসাগরীয় দেশগুলির আশঙ্কা ছিল, ইরানের উপর কোনও সামরিক হামলা হলে পুরো অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে পরিস্থিতি। সৌদি কর্মকর্তা বলেন, 'আমরা ওয়াশিংটনকে বলেছি ইরানে হামলা হলে পুরো অঞ্চলে ভয়াবহ পাল্টা আঘাতের পথ খুলে যাবে। এই অঞ্চলে আরও বোমা বিস্ফোরিত রোধ করতে আমাদের একটি নির্ঘুম রাত কাটাতে হয়েছে।' অন্য একজন উপসাগরীয় কর্মকর্তা জানান, ইরানকেও কঠোর বার্তা দেওয়া হয়েছে। তেহরানকে জানানো হয়েছে তারা যদি উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন কোনও স্থাপনায় হামলা চালায়, তবে এই অঞ্চলের দেশগুলির সঙ্গে তাদের সম্পর্কের উপর চরম নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। আপাতত এই কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে যুদ্ধের মেঘ কিছুটা কাটলেও পরিস্থিতি এখনও পর্যবেক্ষণে রাখা হচ্ছে। তবে সৌদি আরবের আন্তর্জাতিক মিডিয়া অফিস, কাতারের বিদেশ মন্ত্রক, ওমানের তথ্য মন্ত্রক এবং মিশরের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র তাৎক্ষণিকভাবে এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি।

