    Arakan Army Latest Update: সীমান্তে গোলাগুলিতে নিহত বাংলাদেশি তরুণী, ইউনুসের দেশে পালাচ্ছে রোহিঙ্গা জঙ্গিরা

    আরাকান আর্মির সঙ্গে গুলাগুলিতে আহত হয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসছে রোহিঙ্গা জঙ্গি গোষ্ঠী 'আরসা'র সদস্যরা। এই আবহে বাংলাদেশিরা আজ টেকনাফের হোয়াইক্যং লম্বাবিল এলাকায় সড়ক অবরোধ করেন। এদিকে সীমান্তে বিজিবি টহল বাড়িয়েছে।

    Published on: Jan 11, 2026 12:41 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
    ভারতের বিরুদ্ধে 'সীমান্ত হত্যা' নিয়ে বড় বড় কথা বলা বাংলাদেশের দিকে গুলি চালাল আরাকান আর্মি। আর তাতে এক তরুণীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তবে সেই তরুণীকে খুন করার জন্য সেই গুলি চালানো হয়নি। বরং সীমান্তে সংঘর্ষ চলাকালীন সেই গুলি এসে লাগে বাংলাদেশি তরুণীর গায়ে। এদিকে গত কয়েকদিন ধরেই বাংলাদেশ লাগোয়া মায়ানমারে আরাকান আর্মির সঙ্গে রোহিঙ্গা জঙ্গিদের সংঘর্ষ তীব্র হয়েছে। এই আবহে গত ৮ জানুয়ারি রাতে নাফ নদীর হোয়াইক্যংয়ে এক বাংলাদেশি গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। আরাকান আর্মির সঙ্গে গুলাগুলিতে আহত হয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসছে রোহিঙ্গা জঙ্গি গোষ্ঠী 'আরসা'র সদস্যরা। এই আবহে বাংলাদেশিরা আজ টেকনাফের হোয়াইক্যং লম্বাবিল এলাকায় সড়ক অবরোধ করেন। এদিকে সীমান্তে বিজিবি টহল বাড়িয়েছে।

    বাংলাদেশের দিকে গুলি চালাল আরাকান আর্মি, তাতে এক তরুণীর মৃত্যু হল
    জানা যায়, রাখাইন ও বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া পার্বত্য জঙ্গলের গভীরে চলছে রোহিঙ্গা জঙ্গিদের সামরিক প্রশিক্ষণ। আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মির তরফ থেকে সেই প্রশিক্ষণের ভিডিয়ো প্রকাশ করা হয়েছিল ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে। তাতে দেখা যায়, সশস্ত্র জঙ্গিরা পুরোপুরি সামরিক সজ্জায়। এই জঙ্গি গোষ্ঠীকে এমনিতে পাকিস্তানের আইএসআই সাহায্য করে বলে দাবি করা হয়। এই পরিস্থিতিতে তাদের কাছে পেশাদার সেনার মতো সাজ সরঞ্জাম এসে পৌঁছেছে। এই পরিস্থিতিতে বুথিডাং, মংডু এবং রাথেডাংর মতো বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী শহরগুলিতে আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

    রিপোর্ট অনুযায়ী, মায়ানমার এবং চট্টগ্রামের সীমান্তে মায়ু পর্বতের জঙ্গলে রোহিঙ্গা জঙ্গিদের আনাগোনা বেড়েছে। দাবি করা হচ্ছে, এই রোহিঙ্গা জঙ্গিরা নাকি মৎস্যজীবী ছদ্মবেশে নাফ নদীর পাশে থাকছে। মংডু শহরেও নাকি লুকিয়ে আছে তারা। আর সময় মতো গভীর জঙ্গলে চলছে তাদের প্রশিক্ষণ। এর আগে গত সেপ্টেম্বরে মৎস্যজীবী ছদ্মবেশে থাকা রোহিঙ্গা জঙ্গিরা আরাকান আর্মির দুই বিদ্রোহীকে খুন করে বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়েছিল। মংডু শহরটি এমনিতে আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে নাফ নদীর মাধ্যমে বাংলাদেশ সীমান্ত পার করে রোহিঙ্গা জঙ্গিরা সেখানে অরাজকতা ছড়ানোর ছক কষে। এদিকে বাংলাদেশ থেকে সাহায্য যাচ্ছে রোহিঙ্গা জঙ্গিদের জন্য। বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জাম পাচার হচ্ছে সীমান্ত পার করে।

    এই সবের মাঝেই বাংলাদেশ থেকে রাখাইনে মানবিকতার নামে করিডোর খুলতে চেয়েছিলেন মহম্মদ ইউনুস। আবার এর আগে শেখ হাসিনা অভিযোগ করেছিলেন, উত্তরপূর্ব ভারত এবং পার্বত্য চট্টগ্রামকে অস্থির করে তোলার আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলছে। এই পরিস্থিতিতে কক্সবাজারে রোহিঙ্গাদের তৎপরতা ভারতের জন্যেও মাথাব্যথার কারণ হতে পারে।

