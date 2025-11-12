Army Raids in Kashmir: কাশ্মীর জুড়ে চলছে অপারেশন, শতাধিক জায়গায় হানা, চলছে জঙ্গি ধরার কাজ

Army Raids in Kashmir: কাশ্মীর জুড়ে চলছে অপারেশন, শতাধিক জায়গায় হানা, চলছে জঙ্গি ধরার কাজ
কুলগাম থেকে শুরু করে সোপর এবং শোপিয়ানে কয়েকশো জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে নিরাপত্তারক্ষী বাহিনী। রিপোর্ট অনুযায়ী, সোপরে জামাত-ই-ইসলামি নেটওয়ার্ক ভেঙে দিতে আজকে ৩০টিরও বেশি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে সেনা।
পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতি রাখা বিচ্ছিনতাবাদী থেকে শুরু করে জঙ্গিদের ধরতে কাশ্মীর জুড়ে অভিযান শুরু করেছে ভারতীয় সেনা। কুলগাম থেকে শুরু করে সোপর এবং শোপিয়ানে কয়েকশো জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে নিরাপত্তারক্ষী বাহিনী। রিপোর্ট অনুযায়ী, সোপরে জামাত-ই-ইসলামি নেটওয়ার্ক ভেঙে দিতে আজকে ৩০টিরও বেশি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে সেনা। সেই জেলার জাইনগীর এবং রফিয়াবাদ এলাকাতেও হানা দিয়েছে সেনা।
এদিকে কুলগামে ২০০টিরও বেশি স্থানে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে সেনা। বিভিন্ন জামাত-ই-ইসলামি সদস্য এবং তাদের সমর্থকদের চিহ্নিত করে এই অভিযান চালানো হচ্ছে। গত চারদিনে এই নিয়ে কুলগামে ৪০০টিও বেশি জায়গায় হানা দিয়েছে সেনা। এদিকে শোপিয়ানে জামাত সদস্য ডঃ হামিদ ফয়াজ এবং মহম্মদ ইউসুফ ফালাহির বাড়িতেও হানা দিয়েছে সেনা। জামাত সদস্যদের বাড়িতে হানা দিয়ে অনেক নথি, ইলেকট্রনিক ডিভাইস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সেনা।
উল্লেখ্য, দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডে কাশ্মীর যোগের বিষয়টি সামনে এসেছে। প্রসঙ্গত, দিল্লিতে লালকেল্লার সামনে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে ১০ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা ৫২ মিনিট নাগাদ। সেই ঘটনায় অন্তত ৮ জনের মৃত্যু ঘটেছে। জখম হন আরও অনেকে। এই বিস্ফোরণের ১০ মিনিটের মধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিল দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। ঘটনাস্থল ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান চালায় দিল্লি পুলিশের ডগ স্কোয়াড। মোতায়েন করা হয় এনএসজি। তড়িঘড়ি সেখানে ফরেন্সিক দল পাঠানো হয় নমুনা সংগ্রহের জন্য। দিল্লি পুলিশ প্রাথমিক ভাবে জানায়, ঘটনাস্থলে থেকে উদ্ধার হওয়া কোনও জখম ব্যক্তির শরীরে স্প্লিন্টারের আঘাত দেখা যায়নি। তবে এই বিস্ফোরণ যে নাশকতার জেরেই ঘটেছে, তা স্পষ্ট হয়ে যায় তদন্ত এগোতেই। লালকেল্লা বিস্ফোরণের এফআইআরে বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইনের (ইউএপিএ) ধারা ১৬ এবং ১৮ প্রয়োগ করেছে দিল্লি পুলিশ। এই ধারায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ এবং সংশ্লিষ্ট শাস্তির বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ধারা ৩ এবং ৪, খুন এবং খুনের চেষ্টার অভিযোগও যুক্ত করা হয়েছে এই মামলায়। জানা যায়, বিস্ফোরণে ব্যবহৃত গাড়িটি চালিয়ে এই আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছিল ডঃ উমর মহম্মদ। সম্প্রতি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং রাইফেল সমেত ধৃত ডঃ মুজাম্মিল এবং ডঃ আদিলের সঙ্গে যোগ ছিল এই উমরের। এদের জইশ-ই-মহম্মদের সঙ্গে যোগ ছিল বলে জানা গিয়েছে।
