    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    পূর্ণ শক্তিতে নেই ভারতীয় সেনাবাহিনী! ঘাটতি পূরণে বড়সড় পদক্ষেপ, বছরে ১ লক্ষ অগ্নিবীর...

    অগ্নিপথ শুরু হলেও সেনাদের অবসর একই হারে চলতে থাকে।

    Published on: Nov 26, 2025 8:42 PM IST
    By Sahara Islam
    ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বর্তমানে প্রায় ১.৮ লাখ সেনার ঘাটতি তৈরি হয়েছে। আর এই ঘাটতি দ্রুত পূরণ করতে বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে সেনাবাহিনী। সূত্রের খবর, এখন থেকে বছরে ১ লক্ষেরও বেশি অগ্নিবীর নিয়োগ করার পরিকল্পনা করছে সেনা। এতদিন যেখানে বছরে ৪৫ থেকে ৫০ হাজার অগ্নিবীর নেওয়া হতো, এবার সেই সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি করা হতে পারে।

    পূর্ণ শক্তিতে নেই ভারতীয় সেনাবাহিনী! (সৌজন্যে টুইটার)
    পূর্ণ শক্তিতে নেই ভারতীয় সেনাবাহিনী! (সৌজন্যে টুইটার)

    সেনা ঘাটতি ও অগ্নিপথ প্রকল্প

    ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২০ ও ২০২১ সাল-এই দু'বছর কোভিড অতিমারির কারণে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে নতুন করে সেনা নিয়োগ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। কিন্তু একই সময়ে প্রতি বছর ৬০-৬৫ হাজার করে সেনা অবসর নিয়েছেন। এর ফলে সেনায় ঘাটতি বাড়তে থাকে। ২০২২ সালে 'অগ্নিপথ প্রকল্প' শুরু হওয়ার আগে সেনার নিয়োগ হত পুরনো নিয়মে। কিন্তু ১৪ জুন, ২০২২ সালে নতুন প্রকল্প চালু হওয়ার পর প্রথম বছরে ত্রিবাহিনীর জন্য মোট ৪৬ হাজার অগ্নিবীরের শূন্যপদ ঘোষণা হয়েছিল, যার মধ্যে ৪০ হাজার পদ ছিল সেনাবাহিনীর জন্য। বাকিগুলি ছিল বায়ুসেনা ও নৌবাহিনীর জন্য।

    অগ্নিবীর নিয়োগ

    অগ্নিপথ প্রকল্প চালুর সময়ই পরিকল্পনা ছিল, পরবর্তী চার বছরে ধীরে ধীরে নিয়োগ বাড়িয়ে সেনাবাহিনীতে মোট ১.৭৫ লক্ষ অগ্নিবীর নিয়োগ করা হবে। নৌবাহিনী ও বায়ুসেনাতেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ২৮ হাজার ৭০০ পদ বাড়ানোর কথা ছিল। কিন্তু সমস্যা হয়, অগ্নিপথ শুরু হলেও সেনাদের অবসর একই হারে চলতে থাকে। একই সময়ে প্রতি বছর ৬০-৬৫ হাজার করে সেনা অবসর নিয়েছেন। ফলে প্রতি বছর প্রায় ২০-২৫ হাজার অতিরিক্ত ঘাটতি যোগ হতে থাকে। বর্তমানে সেই ঘাটতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১.৮ লক্ষে। ২০২৬ সালের শেষে অগ্নিপথের প্রথম ব্যাচ তাদের চার বছরের মেয়াদ পূর্ণ করবে। তখন থেকে প্রতি বছর নির্দিষ্ট সংখ্যক অগ্নিবীরও অবসর নেবে। ফলে ঘাটতি আরও বাড়তে পারে। এই পরিস্থিতি সামাল দিতেই সেনাবাহিনী এবার সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে, আগামীতে প্রতি বছর প্রায় ১ লক্ষ অগ্নিবীর নিয়োগ করা হবে। এতে নিয়মিত অবসর ও অগ্নিবীরদের পর্যায়ক্রমিক প্রস্থান (অগ্নিবীরদের চার বছর মেয়াদ শেষ হলে তারা একেক বছর একেক অংশ করে অবসর নেবে)- দু’দিকের ঘাটতিই পূরণ করা সম্ভব হবে।

    বাড়তি পদ ঘোষণা করা হলেও প্রশিক্ষণের মান যাতে কমে না যায়, সে ব্যাপারে কঠোর নজর রাখা হবে। বিভিন্ন রেজিমেন্টাল সেন্টারের সক্ষমতা অনুযায়ী ধাপে ধাপে নিয়োগ বাড়ানো হবে। সেনাবাহিনীর বক্তব্য, 'বর্তমান ঘাটতি দূর করতে যত অগ্নিবীর প্রয়োজন, ততগুলি পদেই নিয়োগ হবে।' প্রসঙ্গত, অগ্নিপথ প্রকল্প হল ভারতের সশস্ত্র বাহিনীতে তরুণদের জন্য একটি নতুন নিয়োগ নীতি, যার অধীনে নির্বাচিত প্রার্থীদের 'অগ্নিবীর' বলা হবে এবং চার বছরের জন্য চুক্তির ভিত্তিতে তাঁদের নিয়োগ দেওয়া হবে।

    © 2025 HindustanTimes