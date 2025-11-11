Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'হৃদয় থেকে ভারতীয়, দেশের…', দিল্লি বিস্ফোরণের পরে দাবি ‘জঙ্গি’ ডাক্তারের ভাইয়ের

    দিল্লিতে বিস্ফোরণের আগেই গ্রেফতার করা হয়েছে। হরিয়ানার ফরিদাবাদে তার বাড়ি থেকে ৩৬০ কেজির বিস্ফোরক পদার্থ এবং অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। তারপরই সন্ধ্যায় দিল্লিতে যে গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে, তাতেও জড়িয়ে গিয়েছে কাশ্মীরি চিকিৎসক মুজাম্মিল শাকিলের নাম।

    Published on: Nov 11, 2025 3:59 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    দিল্লিতে বিস্ফোরণের আগেই গ্রেফতার করা হয়েছে। হরিয়ানার ফরিদাবাদে তার বাড়ি থেকে ৩৬০ কেজির বিস্ফোরক পদার্থ এবং অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। তারপরই সন্ধ্যায় দিল্লিতে যে গাড়ি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে, তাতেও জড়িয়ে গিয়েছে কাশ্মীরি চিকিৎসক মুজাম্মিল শাকিলের নাম। যদিও ‘জঙ্গি’ ডাক্তারের মা এবং ভাই দাবি করলেন যে তাঁদের পরিবারের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের কোনও সম্পর্ক নেই। এমনকী নিজেদের ‘হৃদয় থেকে ভারতীয়’ বলেও দাবি করেছেন ‘জঙ্গি’ ডাক্তারের মা এবং ভাই।

    'হৃদয় থেকে ভারতীয়, দেশের…', দিল্লি বিস্ফোরণের পরে দাবি ‘জঙ্গি’ ডাক্তারের পরিবারের। (ছবি সৌজন্য, হিন্দুস্তান টাইমস এবং এএনআই)
    'হৃদয় থেকে ভারতীয়, দেশের…', দিল্লি বিস্ফোরণের পরে দাবি ‘জঙ্গি’ ডাক্তারের পরিবারের। (ছবি সৌজন্য, হিন্দুস্তান টাইমস এবং এএনআই)

    ওই সময়ের মধ্যে ওর কোনও খবর পাইনি, দাবি পরিবারের

    সংবাদসংস্থা এএনআইয়ের সাক্ষাৎকারে শাকিলের মা বলেছেন, 'বছরচারেক আগে ও বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল। দিল্লিতে ডাক্তার হিসেবে কাজ করছিল। ওই সময়ের মধ্যে ওর কোনও খবর পাইনি আমরা। ওকে যখন গ্রেফতার করা হয়, তখন অন্যদের থেকে সেই খবর পাই। আমরা ওর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পুলিশ দেখা করতে হয়নি। আমার অপর ছেলেকেও গ্রেফতার করা হয়েছে।'

    সেইসঙ্গে শাকিলের মা বলেন, 'ওরা বলছে যে দিল্লি বিস্ফোরণে আমার ছেলে একজন সন্দেহভাজন। আমি এটার বিষয়ে কিছু জানি না আমি শুধু চাই যে আমার দুই ছেলেকেই ছেড়ে দেওয়া হোক।'

    জুনে এসেছিল বাবার অপারেশনের জন্য, দাবি ভাইয়ের

    অন্যদিকে শাকিলের ভাই দাবি করেছে যে পরিবারের সঙ্গে কোনওরকম জঙ্গি-যোগ নেই। সংবাদসংস্থা পিটিআইয়ের সাক্ষাৎকারে শাকিলের ভাই বলেছেন, 'বাবার অপারেশনের সময় জুনে ও শেষবার এসেছিল। প্রত্যেকে অভিযোগ করছে যে ও জঙ্গি। কিন্তু সেইসবের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। ৫০ বছরে আমাদের পরিবারের বিরুদ্ধে কোনও মামলাও হয়নি।'

    'হৃদয় থেকে ভারতীয়, দেশের…', বললেন ভাই

    সেইসঙ্গে শাকিলের ভাই বলেন, 'আমি হৃদয় থেকে ভারতীয়। আমরা ভারতের জন্য পাথরবাজির মুখেও পড়েছি। ও ভালো লোক। ওর সঙ্গে দেখা করতে দিচ্ছে না আমাদের। আমার বোনের বিয়েতে আসার কথা ছিল ওর। কিন্তু সেটা বাতিল হয়ে গিয়েছে এখনও।' তিনি আরও বলেছেন, ‘বছরে দু'বার বাড়িতে আসত ও। ওর এখনও বিয়ে হয়নি।’

    আর সেই পরিস্থিতিতে মা এবং ভাইয়ের বয়ানে অমিল আছে বলে অভিযোগ উঠেছে। একটি মহলের তরফে দাবি করা হয়েছে, একদিকে মা বলছেন যে ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না। আর অন্যদিকে ভাই বলছেন যে বছরে দু'বার বাড়িতে আসত ‘জঙ্গি’ দাদা।

    News/News/'হৃদয় থেকে ভারতীয়, দেশের…', দিল্লি বিস্ফোরণের পরে দাবি ‘জঙ্গি’ ডাক্তারের ভাইয়ের
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes