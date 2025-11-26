India on China's Arunachal claim: ‘অরুণাচল ভারতেরই অংশ, চিন যাই করুক…..', বেজিং বাড়াবাড়ি করতেই হুংকার দিল্লির

অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অখণ্ড এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ - চিনকে সপাটে জবাব দিল ভারত। নয়াদিল্লির তরফে সেই কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে এমন একটা সময়, যখন চিনের সাংহাই বিমানবন্দরে এক ভারতীয় মহিলাকে হয়রানির যে অভিযোগ উঠেছে, তা অস্বীকার করেছে বেজিং। শুধু তাই নয়, বেজিংয়ের তরফে দাবি করা হয়েছে যে অরুণাচল প্রদেশ নাকি চিনের অংশ। ভারত নাকি অবৈধভাবে অরুণাচল প্রদেশ দখল করে আছে বলে দাবি করে চিন। আর তারপরই একেবারে কড়া বার্তা দিয়েছে নয়াদিল্লি। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, 'অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অখণ্ড এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি একটি প্রতিষ্ঠিত এবং অকাট্য সত্য। চিন যতই চেষ্টা করুক না কেন, এই অবিসংবাদিত সত্য বদলাবে না।'
ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র আরও বলেন, সাংহাই বিমানবন্দরে ভারতের নাগরিক তথা অরুণাচল প্রদেশের বাসিন্দা প্রেমা ওয়াংজোম থংডককে হেনস্থার ঘটনায় চিনকে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। চিনা কর্তৃপক্ষ এখনও তাদের পদক্ষেপের সন্তোষজনক প্রতিক্রিয়া দেয়নি, যা আন্তর্জাতিক বিমান চলাচল চুক্তির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। আবার চিন এটাও পরিষ্কার করতে পারেনি, তারা যে কাজটা করেছিল, সেট তাদের নিজস্ব ২৪ ঘণ্টা ভিসা-মুক্ত ট্রানজিট নিয়মের লঙ্ঘন ছিল কিনা।
আসলে ব্রিটেনে বসবাসরত অরুণাচল প্রদেশের মেয়ে পেমা গত ২১ নভেম্বর লন্ডন থেকে জাপানে যাচ্ছিলেন। সাংহাইয়ে মাত্র তিন ঘণ্টার ট্রানজিট ছিল। তাঁর দাবি, চিনা অভিবাসন কর্মকর্তারা তাঁর জন্মস্থান 'অরুণাচল প্রদেশ, ভারত' দেখেই তাঁর পাসপোর্টকে 'অবৈধ' বলে ঘোষণা করেন এবং কয়েক ঘণ্টা ধরে আটকে রাখেন। তিনি দাবি করেছেন, ‘চিনা অভিবাসন এবং চিনের দাবির ভিত্তিতে ২১ নভেম্বর আমায় সাংহাই বিমানবন্দরে ১৮ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে আটক করে রাখা হয়েছিল। আমার জন্মস্থান অরুণাচল প্রদেশ হওয়ায় @chinaeasternair দাবি করেছিল যে এটি চিনা ভূখণ্ডের আওতায়।’
সেই অভিযোগ করে যায় বেজিং। চিনের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র মাও নিং দাবি করেন, 'অরুণাচল প্রদেশ (জাংনান) একটি চিনা ভূখণ্ড এবং চিন কখনই ভারতের অবৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত অরুণাচল প্রদেশকে স্বীকৃতি দেয় না।
সেইসঙ্গে পেমাকে হেনস্থার যে অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়ে চিনের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র দাবি করেন, 'যাঁর কথা বলা হচ্ছে, তাঁর ক্ষেত্রে আমাদের অফিসাররা আইন অনুসারে সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেছেন। ওই মহিলার বৈধ অধিকার ও স্বার্থ পুরোপুরি রক্ষা করেছেন। কোনওরকম জোরজবরদস্তি, আটক ও হয়রানির ঘটনা ঘটেনি। আইনের প্রয়োগ সুষ্ঠু ও বৈষম্যহীনভাবে হয়েছে। উড়ান সংস্থার তরফে ওই মহিলাকে বিশ্রামের জায়গা দেওয়া হয়। খাবারও সরবরাহ করা হয়েছে। যে কোনও দেশে প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় বিশেষ পরিস্থিতিতে সীমান্তে তল্লাশি চালানো এবং আইন প্রয়োগ করা বিশ্বজুড়ে একটি সাধারণ অভ্যেস।