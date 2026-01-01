Owaisi on indore water contamination: 'চুল্লুভর পানিতে' ডুবে মরা উচিত BJP নেতাদের, ‘বিষাক্ত’ জল খেয়ে মৃত্যুর ঘটনায় তোপ

Edit Profile
crown
    Owaisi on indore water contamination: 'চুল্লুভর পানিতে' ডুবে মরা উচিত BJP নেতাদের, 'বিষাক্ত' জল খেয়ে মৃত্যুর ঘটনায় তোপ

    ইন্দোরের ‘বিষাক্ত’ পানীয় জল খেয়ে সাতজনের মৃত্যুর ঘটনায় বিজেপি সরকারকে আক্রমণ শানালেন এআইএমআইএম সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। তিনি বলেন, ‘এই লোকেরা শুধুমাত্র বুলডোজার নিয়ে চিন্তিত। স্রেফ বুলডোজার দিয়ে বাড়ি ভেঙে ফেলতে চায়।’

    Published on: Jan 01, 2026 6:17 PM IST
    By Ayan Das
    ইন্দোরের ‘বিষাক্ত’ পানীয় জল খেয়ে সাতজনের মৃত্যুর ঘটনায় বিজেপি সরকারকে আক্রমণ শানালেন এআইএমআইএম সাংসদ আসাদউদ্দিন ওয়াইসি।তিনি বলেন, 'এই লোকেরা শুধুমাত্র বুলডোজার নিয়ে চিন্তিত। স্রেফ বুলডোজার দিয়ে বাড়ি ভেঙে ফেলতে চায়। কোনও মুসলিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে তাঁকে নিয়ে এসে পেটায় আর তাঁর বাড়ি ভেঙে দেয়। ওদের সরকার এমনই। মৌলিক সুবিধাও প্রদান করতে পারে না মানুষকে। মানুষকে স্বচ্ছ পানীয় জল দিতে পারে না। এটা তো মধ্যপ্রদেশ সরকারের চূড়ান্ত ব্যর্থতা। ২০২৬ সাল এসে গিয়েছে। ২০২৬ সালে আমরা নিজেদের বিশ্বগুরু হিসেবে দাবি করি। আর দূষিত জল পান করে মানুষ মারা যান। বিজেপির এইসব লোকেদের চুল্লুভর পানিতে ডুবে মরা উচিত, যাঁরা হামেশাই বুলডোজারের ব্যবহার করেন, আবার এনকাউন্টার-এনকাউন্টার করেন।'

    বিজেপি-শাসিত রাজ্য মধ্যপ্রদেশ। আর সেই রাজ্যের ইন্দোরে 'বিষ' পানীয় জল খেয়ে মৃত্যু হল সাতজনের। (ছবি সৌজন্যে এএনআই)
    বিজেপি-শাসিত রাজ্য মধ্যপ্রদেশ। আর সেই রাজ্যের ইন্দোরে 'বিষ' পানীয় জল খেয়ে মৃত্যু হল সাতজনের। (ছবি সৌজন্যে এএনআই)

    ‘বিষাক্ত’ জল খেয়ে ইন্দোরে মৃত্যু

    আর তিনি সেই মন্তব্য করেছেন ইন্দোরের বিপর্যয়ের মধ্যেই। অভিযোগ, ইন্দোরের ভগীরথপুরা এলাকায় নলবাহিত জল পান করে একসঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়েন শতাধিক মানুষ। বিষাক্ত জল খাওয়ার পরেই ডায়রিয়া, ঘনঘন বমি, পেট ব্যথার মতো উপসর্গ দেখা দেয় সকলের। তারপরেই একের পর এক বাসিন্দা প্রাণ হারাতে থাকেন। আর বাকি যাঁরা অসুস্থ রয়েছেন, তাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন।

    কী কারণে পানীয় জলে বিষক্রিয়া হল?

    ইন্দোর পুরনিগমের তথ্য অনুযায়ী, ভগীরথপুরায় পানীয় জল সরবরাহের প্রধান পাইপলাইনে একটি ছিদ্র পাওয়া গিয়েছে। ওই ছিদ্রের উপরেই একটি শৌচাগার রয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে, সেখান থেকেই পানীয় জলে বিষক্রিয়া হয়েছে। পুর কমিশনার দিলীপ কুমারও যাদব জানিয়েছেন, এলাকার মূল জল সরবরাহের পাইপলাইনে একটি লিকেজ শনাক্ত করা গিয়েছে।

    আধিকারিকরা জানিয়েছেন, জল সোকপিটের বদলে একটি সিঙ্কহোলে ফেলা হচ্ছিল। সেখান থেকেই দূষিত জল ছিদ্রের মাধ্যমে পানীয় জলের সঙ্গে মিশেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তবে আর কোথাও পাইপলাইনে ছিদ্র রয়েছে কি না, তা দেখতে ম্যাপিং শুরু করেছে পুরসভার কর্মীরা।

    এলাকার মেয়র পুষ্যমিত্র ভার্গব অবশ্য ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, মৃতের সংখ্যা সাত। ৩৫ জনকে ইতিমধ্যেই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ময়নাতদন্তের পরেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

    তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

    ইতিমধ্যে এই ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। পুরসভার দুই আধিকারিককে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের এক ইঞ্জিনিয়ারকেও চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

