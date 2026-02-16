ইন্দোরের ছায়া হরিয়ানায়! ১৫ দিনে প্রাণ হারালেন ১২ জন, পানীয় জলেই মরণফাঁদ?

ইন্দোরের ছায়া হরিয়ানায়! ১৫ দিনে প্রাণ হারালেন ১২ জন, পানীয় জলেই মরণফাঁদ?
মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর, গুজরাটের পর এবার হরিয়ানা। পালওয়াল জেলার ছায়ানসা গ্রামে গত ১৫ দিনে পাঁচ শিশু-সহ কমপক্ষে ১২ জনের মৃত্যুতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দূষিত জল পান করেই মৃত্যু হচ্ছে বাসিন্দাদের। মৃত্যুর কারণ এখনও অজানা। তবে মৃতদের সকলের প্রায় একই রকম অসুস্থতার লক্ষ্মণ ছিল। মৃত্যু মিছিলে কার্যত আতঙ্কিত গোটা গ্রাম। আপাতত সব দিক খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে হরিয়ানার স্বাস্থ্য দফতর।
স্থানীয় স্বাস্থ্য আধিকারিকরা জানিয়েছেন, তাঁরা ১ ফেব্রুয়ারি থেকে তদন্ত শুরু করেছেন, মেডিকেল রেকর্ড এবং নমুনা সংগ্রহ করেছেন। এখন পর্যন্ত পরীক্ষা করা প্রায় ৩০০ রক্তের নমুনার মধ্যে মাত্র দুটিতে হেপাটাইটিস বি বা সি পাওয়া গিয়েছে। তবে এলাকাবাসীদের একাংশের দাবি, দূষিত পানীয় জল থেকেই এই ঘটনাগুলি ঘটছে। প্রশাসনের তরফে এখনও পর্যন্ত নির্দিষ্ট ভাবে এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। তবে পিটিআই জানাচ্ছে, দূষিত পানীয় জলের বিষয়টি একবারে উড়িয়ে দিচ্ছেন না কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি খতিয়ে দেখা হচ্ছে খাবারে বিষক্রিয়ার সম্ভাবনাও। সরকারি হিসাবে সাত জনের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। তাদের মধ্যে চার জনই হেপাটাইটিস বি-এর কারণে মারা গিয়েছেন। বাকি তিন জনের মৃত্যুর কারণ এখনও স্পষ্ট নয় প্রশাসনের কাছে। বাকিদের কী কারণে মৃত্যু হয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছেন আধিকারিকেরা।
মৃতদের মধ্যে পাঁচজন স্কুলপড়ুয়া থাকায় আতঙ্ক আরও বেড়েছে। গ্রামজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে, আর প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত দু’সপ্তাহ ধরে গ্রামে জ্বর, বমি, ডায়রিয়া ও জন্ডিসের উপসর্গ নিয়ে বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রথমে এই বিষয়টিকে সেইভাবে কেউ গুরুত্ব দেয়নি। পরবর্তীকালে পরপর মৃত্যুর ঘটনায় স্বাস্থ্য দপ্তর নড়েচড়ে বসে। স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকদের একটি দল বর্তমানে ওই গ্রামেই রয়েছে। অন্যদিকে, মোট ১০৭টি জলের নমুনা পরীক্ষা করা হয়, যার মধ্যে ২৩টির গুণগত মান অত্যন্ত খারাপ বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি নমুনায় বিপজ্জনক মাত্রায় ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতি মিলেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, দূষিত জল দীর্ঘদিন পান করলে লিভারজনিত অসুখ, তীব্র সংক্রমণ এবং অন্যান্য জটিলতা দেখা দিতে পারে, যা প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে। সে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, শত শত বাসিন্দার রক্তের নমুনা সংগ্রহ করছে, কিন্তু এখনও মৃত্যুর কোন নির্দিষ্ট কারণ নির্ধারণ করতে পারেননি। বেশিরভাগ আক্রান্তের ক্ষেত্রে একই রকম লক্ষণ দেখা গিয়েছে।
বস্তুত, ছায়ানসা গ্রামে প্রায় ৫০০০ মানুষের বাস। এই গ্রামের বাসিন্দারা পানীয় জলের জন্য নির্দিষ্ট কোনও একটি উৎসের উপরে নির্ভরশীল নন। এখানে পুরসভার জল যেমন সরবরাহ করা হয়, তেমনই বাড়িতে ভূগর্ভস্থ ট্যাঙ্কে জল মজুত রাখার চলও রয়েছে। বাইরে থেকে আসা ট্যাঙ্কার থেকেও জল নেন অনেকে। বাড়িগুলিতে যে ভূগর্ভস্থ ট্যাঙ্কের জল ব্যবহার হয়, সেই ট্যাঙ্কের জল প্রতিদিন পাল্টানো হয় না। ফলে কী থেকে এই সমস্যার সূত্রপাত, তা এখনই নির্দিষ্ট ভাবে বলতে পারছেন না আধিকারিকেরা। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের শেষের দিকে, ইন্দোর -বারবার দেশের 'সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন' শহর হিসেবে স্থান পেয়েছে, কিন্তু সেখানেই দূষিত জল খেয়ে একাধিক মৃত্যু এবং বহু মানুষই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।