Kashmir Police station Blast: 'ডাক্তার মডিউলের' বিস্ফোরক ফাটল থানায়, কাশ্মীরে প্রাণ গেল অন্তত ৯ পুলিশকর্মীর

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কাশ্মীরের নওগাম থানায় একটি বড় বিস্ফোরণে নয়জন পুলিশ সদস্য নিহত এবং ৩০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন। জানা গিয়েছে, ডাক্তার মডিউলের সেই অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বাজেয়াপ্ত করে রাখা ছিল সেই থানাতেই। থানার অন্দরে সেই বিস্ফোরক পরীক্ষা করছিলেন ফরেন্সিক সদস্য এবং পুলিশ। তখনই বিস্ফোরণ ঘটে। তবে প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, এটি কোনও সন্ত্রাসবাসী হামলা নয়, বরং দুর্ঘটনা। তাতেই অন্তত ৯ জনের মৃত্যু হয়। মৃতরা সকলেই নিরাপত্তাকর্মী। এদিকে ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়া লোকজনকে সরিয়ে নেওয়ার কাজ অব্যাহত রয়েছে। এই আবহে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে কর্তৃপক্ষ।
সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, বিস্ফোরণ থানা চত্বরে ছড়িয়ে পড়েছে। ঘন ধোঁয়া ও আগুনের শিখায় এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই ছিল যে ৩০০ ফুট দূরে পর্যন্ত দেহাংশ ছিটকে পড়ে। এদিকে আহতদের অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক এবং উদ্ধারকারীরা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নিখোঁজ ব্যক্তিদের সন্ধান করছেন। জানা গিয়েছে, সেই থানায় কয়েকশো কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ছিল। এক ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে সেই অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট সিল করা হচ্ছিল। এদিকে পুলিশ এই ঘটনাকে দুর্ঘটনা বললেও পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি আবার এই বিস্ফোরণের 'দায়' স্বীকার করেছে।
উল্লেখ্য, এই নওগাম থানা থেকেই দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডের গোটা সূত্র তদন্ত করে বের করা হয়েছিল। উমর মহম্মদের আত্মঘাতী বিস্ফোরণে দিল্লিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৩ জন। তবে উমর মহম্মদ, মুজাম্মিল, শাহিনরা আরও বড় হামলার ছক কষেছিল বলে জানা যাচ্ছে। তবে এই গোটা হোয়াইট কলার জঙ্গি মডিউলের খোঁজ পেয়েছিল নওগাম থানার পুলিশ। এদিকে এই বিস্ফোরণের পর থেকেই নিরাপত্তা বাহিনী থানা ঘিরে রেখেছে। ডগ স্কোয়াড এবং বিশেষজ্ঞ দলগুলি বিস্ফোরণের স্থান পরিদর্শন করছে। শ্রীনগরের ডিসি অক্ষয় লাব্রু হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে দেখা করেন।
এদিকে দিল্লি বিস্ফোরণের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত আটজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে হরিয়ানার তৎকালীন আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলবি ইরফান আহমেদের সঙ্গে একটি যোগসূত্র পাওয়া গিয়েছে। এই আবহে ডিজিপি নলিন প্রভাত শুক্রবারই সন্ধ্যায় কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে একটি হাইব্রিড নিরাপত্তা পর্যালোচনা করেছিলেন। নিরাপত্তা সংস্থাগুলিকে আগামী কয়েকদিন সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর তারই মধ্যে নওগাম থানায় এই বিস্ফোরণ।