বিস্তৃত হচ্ছে রহস্যের জাল! কানপুরে হানা ATS-র, দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডে আটক ডাক্তারি পড়ুয়া

    বিস্তৃত হচ্ছে রহস্যের জাল! কানপুরে হানা ATS-র, দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডে আটক ডাক্তারি পড়ুয়া

    গোয়েন্দা সূত্রে খবর, জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগের বাসিন্দা আরিফ ফরিদাবাদ-কাণ্ড ও দিল্লি বিস্ফোরণ মামলায় ধৃত শাহিন এবং অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত।

    Published on: Nov 13, 2025 7:16 PM IST
    By Sahara Islam
    সাম্প্রতিক সময়ে দিল্লির ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা নাড়িয়ে দিয়েছে গোটা দেশকে। সেই সঙ্গে আহত-নিহতের ঘটনাও সামনে এসেছে। আতঙ্কের বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে দেশজুড়ে। গোটা বিস্ফোরণের ঘটনায় ইতিমধ্যেই বেশ কিছু চিকিৎসকের নাম জড়িয়েছে। এই আবহে রাজধানীর ঐতিহাসিক লালকেল্লার অদূরে বিস্ফোরণের ঘটনায় এক মেডিক্যাল পড়ুয়াকে আটক করল সন্ত্রাসদমন শাখা (এটিএস)। উত্তরপ্রদেশের কানপুরে থেকে বৃহস্পতিবার ভোরে ওই যুবককে আটক করা হয়েছে। তদন্তকারীদের একটি সূত্রের খবর, তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ধৃত মহিলা চিকিৎসক শাহিন সাঈদের।

    দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডে আটক ডাক্তারি পড়ুয়া (ANI Video Grab)
    দিল্লি বিস্ফোরণকাণ্ডে আটক ডাক্তারি পড়ুয়া (ANI Video Grab)

    জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত চিকিৎসকের নাম মহম্মদ আরিফ (৩২)। আরিফ হৃদরোগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করছিল। কানপুরের অশোকনগর এলাকার একটি বাড়িতে ভাড়া থাকত। বৃহস্পতিবার ভোরে সেখান থেকেই তাকে আটক করেছে উত্তরপ্রদেশ এটিএস। তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী মেমোরিয়াল (জিএসভিএম) মেডিকেল কলেজের কার্ডিওলজি বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র আরিফ। এদিন ভোরে তার ভাড়া বাড়িতে তল্লাশি চালায় এটিএস। সেখান থেকে ওই যুবকের মোবাইল ফোন এবং ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে আরিফকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দিল্লি নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এক আধিকারিক জানিয়েছেন, আরিফকে সম্ভবত এই মামলায় ধৃত ব্যক্তিদের সামনে বসিয়ে জেরা করা হতে পারে।

    গোয়েন্দা সূত্রে খবর, জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগের বাসিন্দা আরিফ ফরিদাবাদ-কাণ্ড ও দিল্লি বিস্ফোরণ মামলায় ধৃত শাহিন এবং অন্যান্যদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখত। সেই সূত্র ধরেই তাকে আটক করা হয়েছে বলে খবর। তদন্ত সংস্থার ধারণা, শাহিন এবং তার ভাই ডা. পারভেজ আনসারির সঙ্গে নিয়মিত রাখত আরিফ। ইতিমধ্যে তাদের দু'জনকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। একটি সূত্রের দাবি, দিল্লির লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের দিন, আরিফ চিকিৎসক শাহিনের নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করেছিল। সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীরও গিয়েছিলেন আরিফ, যা আরও সন্দেহ বাড়িয়ে দিয়েছে। জানা গেছে, এটিএস আধিকারিকরা যখন তার ভাড়া বাড়িতে পৌঁছান, তখন আরিফ ফোন থেকে ডেটা মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিল বলে অভিযোগ। কিন্তু কর্মকর্তারা সময়মতো ডিভাইসটি বাজেয়াপ্ত করেন। তার কল রেকর্ড এবং চ্যাট দেখে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, অভিযুক্তের এই নেটওয়ার্কের মাস্টারমাইন্ড এবং অন্যান্য সন্দেহভাজনদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।

    এদিকে, এই ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়েছেন জিএসভিএম মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ও পড়ুয়ারা। সূত্রের খবর, মাত্র ৩ মাস আগেই এই মেডিকেল কলেজে যোগ দেয় আরিফ।মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট (কার্ডিওলজি) ডাঃ জ্ঞানেন্দ্র বলেন, 'ডঃ আরিফ তিন মাস আগে সর্বভারতীয় কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে এখানে যোগ দিয়েছিল। বুধবার বিকেলে সে ডিউটিতে ছিল এবং পরে ক্যাম্পাসের বাইরে তার বাড়িতে চলে যায়। সন্ধ্যা ৭টার দিকে আমাদের জানানো হয় যে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। সে কাশ্মীর থেকে এসেছিল এবং ক্যাম্পাসের বাইরে থাকত। সে চুপচাপ আসত, কাজ করত এবং চলে যেত।' একই সঙ্গে ডাঃ জ্ঞানেন্দ্র বলেন, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বর্ষের সকল কার্ডিওলজি বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের স্ক্রিনিং শুরু করা হয়েছে। অন্যদিকে, চণ্ডীগড় ও পাঞ্জাবের মোহালির চার-পাঁচটি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালিয়ে আরও এক জনকে আটক করেছে এনআইএ। তাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

