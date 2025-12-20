Attack on Udichi in Dhaka: ঢাকায় উদীচীর কার্যালয়েও হামলা কট্টরপন্থীদের, দমকল ইঞ্জিনের পাশে গান গেয়ে প্রতিবাদ শিল্পীদের

Attack on Udichi in Dhaka: ঢাকায় উদীচীর কার্যালয়েও হামলা কট্টরপন্থীদের, দমকল ইঞ্জিনের পাশে গান গেয়ে প্রতিবাদ শিল্পীদের
উদীচীতে হামলা ও অগ্নিসংযোগের খবর পেয়ে সেখানে যান এনসিপির নাহিদ ইসলাম, সারজিস আলমরা। সেখানে তাঁরা বিক্ষোভের মুখে পড়েন। উদীচীতে আগুন লাগায় অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে জবাবদিহি চাওয়া হয়।
এর আগে ছায়ানটে হামলা চালিয়েছিল বাংলাদেশি কট্টরপন্থীরা। আর এবার ওসমান হাদির 'শোকে' উদীচীতে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। উদীচীর ভবনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় ঢাকায়। আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে সেখানে দমকলের একাধিক ইঞ্জিন গিয়ে পৌঁছায়। এবং কট্টরপন্থীদের এই জঘন্য কাজের প্রতিবাদ জানাতে খোলা আকাশের নীচে, দমকল ইঞ্জিনের পাশে দাঁড়িয়েই গান গাইলেন উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর সদস্যরা।
রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯ ডিসেম্বর স্থানীয় সময় রাত ৮টা নাগাদ ঢাকার তোপখানা সড়কে উদীচী কার্যালয়ে আগুন লাগার খবর পাওয়া যায়। উদীচীর সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে জানিয়েছেন, পরিকল্পিতভাবে এই আগুন লাগানো হয়েছে। প্রথম আলো, ডেইলি স্টার ও ছায়ানটে আগুন দেওয়ার ধারাবাহিকতা ধরে রেখেই উদীচী কার্যালয়ে আগুন দেওয়া হয়েছে। এদিকে, উদীচীতে হামলা ও অগ্নিসংযোগের খবর পেয়ে সেখানে যান এনসিপির নাহিদ ইসলাম, সারজিস আলমরা। সেখানে তাঁরা বিক্ষোভের মুখে পড়েন। উদীচীতে আগুন লাগায় অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে জবাবদিহি চাওয়া হয়।
ওসমান হাদির মৃত্যুর ক্ষোভ দেখাতে গিয়ে এর আগে তছনছ করা হয়েছিল ছায়ানটের কার্যালয়। ধানমণ্ডিতে অবস্থিত এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের ভবনে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র আছাড় মেরে ভাঙায় হয়। রিপোর্ট অনুযায়ী, স্থানীয় সময় ১৯ ডিসেম্বর ভোররাত ১টার সময় ছায়ানট ভবনে প্রবেশ করে ভাঙচুর শুরু করে কট্টরপন্থীরা। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ ও সেনাবাহিনী পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে অবশ্য সেখানে তাণ্ডব চালিয়ে বহু বাদ্যযন্ত্র নিয়ে পালিয়েছে কট্টরপন্থীরা। এর আগে ২০২৪ সালের ৫ অগস্টের পরে ধানমণ্ডিতে ‘জলের গান’-র রাহুল আনন্দের বাসভবনে হামলা চালানো হয়েছিল। সেখানে ভেঙে ফেলা হয়েছিল প্রায় ৩ হাজার বাদ্যযন্ত্র। স্টুডিয়োও সম্পূর্ণ তছনছ করে দেওয়া হয়েছিল। এক কাপড়েই ঘরছাড়া করা হয়েছিল বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ও তাঁর পরিবারকে।
উল্লেখ্য, ওসমান হাদিকে গুলি করা হয় গত ১২ ডিসেম্বর। ১৮ ডিসেম্বর ওসমান হাদির মৃত্যু হয়েছে সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে। এই ঘটনা সামনে আসার পরপরই বাংলাদেশ জুড়ে তাণ্ডব শুরু হয়। ইনকিলাব মঞ্চের সমর্থক এবং হাসিনা বিরোধীরা ঢাকা, রাজশাহী সহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। চট্টগ্রামে ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনে পাথর ছোড়া হয়। রাজশাহীতে আওয়ামী লীগের অফিসে ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগসহ রাজধানীর বিভিন্ন মোড়ে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করে উন্মত্ত জনতা। এদিকে বাংলাদেশের সংবাদপত্র 'প্রথম আলো' এবং 'ডেইলি স্টার'-এর অফিসেও তাণ্ডব চালানো হয় এবং আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। এরই সঙ্গে ভারত বিরোধী স্লোগানও শোনা যাচ্ছে - 'দিল্লি না ঢাকা', 'ভারতের আগ্রাসন, ভেঙে দাও-গুঁড়িয়ে দাও'।