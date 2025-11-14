অনিশ্চয়তায় ভুগছেন ইউনুস! ঢাকা লকডাউনে উত্তপ্ত বাংলাদেশ, নির্বাচন থেকে ব্রাত্য আওয়ামি লিগ

বাংলাদেশের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না আওয়ামি লিগ। ফের স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস। বাংলাদেশে আওয়ামি লিগের ডাকা লকডাউন বানচাল করতে ইউনুস প্রশাসন যতই আঁটসাঁট ব্যবস্থা নিক, বৃহস্পতিবার দিনভর যথেষ্ট অশান্তি হয়েছে গোটা দেশজুড়ে। রেললাইন, বিমানবন্দর, রেস্তরাঁর সামনে ককটেল বিস্ফোরণের মতো ঘটনা আটকানো যায়নি। লাগাতার অশান্তির মধ্যেই নিজের বক্তব্য পুনর্ব্যক্ত করলেন মহম্মদ ইউনুস।
আওয়ামি লিগের 'ঢাকা লকডাউন' চলাকালেই বৃহস্পতিবার রাতে প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিষয়ক ব্রিটিশ মন্ত্রী ব্যারোনেস জেনি চ্যাপম্যানের সঙ্গে বৈঠক করেন। সূত্রের খবর, সেই বৈঠকে তিনি জোর দিয়ে দাবি করেন, নির্ধারিত সময়েই জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে। ব্রিটিশ মন্ত্রীকে তিনি আরও বলেন, দীর্ঘদিন পর বাংলাদেশের তরুণ ও যুবসমাজ নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং ভোটদানের সুযোগ পেতে চলেছে। বিগত ১৫ বছর সাধারণ মানুষ ভোট দানের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলে ব্রিটিশ মন্ত্রীকে বলেন বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা। বৈঠকে অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন প্রসঙ্গে ব্রিটিশ মন্ত্রীকে ইউনুসজানান, আওয়ামি লিগের নির্বাচনে অংশগ্রহণের কোন সুযোগ নেই। কারণ ওই দলের কার্যকলাপ সন্ত্রাস দমন আইনে নিষিদ্ধ। নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধন হারিয়েছে ওই দল। ফলে ভোটে অংশ নেওয়ার কোনও সুযোগ ওই দলের নেই।
বৈঠকে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থানে লক্ষ লক্ষ মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে ‘জুলাই সনদ’ বাংলাদেশে একটি ‘নতুন সূচনা’ করেছে। এরপরেই ব্যারোনেস জেনি চ্যাপম্যান বলেন, বাংলাদেশ-সহ বিভিন্ন দেশের অভিবাসীদের মাধ্যমে ব্রিটেনে আশ্রয়ের অপব্যবহার উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। তিনি নিরাপদ ও বৈধ অভিবাসন নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব দেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইউনুস বলেন, তাঁর সরকার নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আরও বেশি বাংলাদেশিকে বৈধ পথে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ নিতে উৎসাহিত করছে তাঁর সরকার। এছাড়াও ব্রিটিশ মন্ত্রী সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা রোহিঙ্গা সংকটসহ দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে কথা বলেন। ইউনুস বলেন, রোহিঙ্গা ক্যাম্পের তরুণরা আশা-আকাঙ্ক্ষা হারিয়ে ক্রমে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছেন। তাঁদের শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।
ঢাকা লকডাউন
আগামী সোমবার বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। তার আগেই ফের বাংলাদেশে আন্দোলনমুখী আওয়ামি লিগ। প্রাক্তন শাসকদল আওয়ামি লিগ ১৩ নভেম্বর লকডাউনের ডাক দিয়েছিল মূলত ঢাকায়। তবে তার প্রভাব পড়েছে গোটা বাংলাদেশেই। দিনভর নানা অশান্তির পর রাতেও একাধিক ঘটনা ঘটেছে। এমনকী একাধিক বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সামনে সামনে আসছে। বেশ কয়েকটি এলাকায় ককটেল এবং পেট্রোল বোমা হামলা করা হয়েছে বলেও দাবি। যা নিয়ে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায় বাংলাদেশ। এসবের পর শুক্রবার সকালে জাতীয় নবান্ন উৎসব উদযাপন পর্ষদের তরফে সাধারণ সম্পাদক নইম হাসান সুজা সংবাদমাধ্যমে নবান্ন উৎসবের আয়োজন বাতিলের কথা জানিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, 'এখন যে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে, তাতে আমাদের শিল্পী, অভিভাবকরা শঙ্কিত। বৃহস্পতিবার তো আওয়ামি লিগের ‘লকডাউন’ কর্মসূচির কারণে সড়কের অবস্থা থমথমে ছিল। এখন ফেসবুক-সহ বিভিন্ন মাধ্যমে শুনতে পাচ্ছি, রবিবার আওয়ামি লিগ ‘শাট ডাউন’ কর্মসূচি পালন করবে। শিশুরাও আসে আমাদের এই নবান্নে উৎবে। তাদের নিরাপত্তায় ঝুঁকি নিয়ে চিন্তিত আমরা। সেই কারণে রবিবারের আয়োজনটি বাতিল করছি।'
