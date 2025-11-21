Edit Profile
    Baal Aadhaar Card Latest Update: বিনামূল্যেই তৈরি হবে বাচ্চাদের আধার কার্ড! সুপারফাস্ট উপায় চালু সরকারের, কী চাই?

    বাল আধার কার্ডের পরিষেবার বিশেষত্ব হল, নয়া উপায় সম্পূর্ণ ঝামেলামুক্ত, কোনও দীর্ঘ লাইন নেই, বেশি কাগজের কাজ নেই এবং অতিরিক্ত চার্জের কোনও ঝামেলাও নেই। সরকারের এই পরিষেবা লাখ-লাখ পরিবারের জন্য স্বস্তি এনেছে, যারা শিশুদের আধার তৈরিতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছিলেন।

    Published on: Nov 21, 2025 2:11 PM IST
    By Ayan Das
    শিশুদের আধার: বর্তমানে আধার প্রতিটি নাগরিকের পরিচয়পত্রের মতো ব্যবহৃত হয় এবং এখন শিশুদের জন্যও এটি সমানভাবে জরুরি হয়ে উঠেছে। স্কুল ভর্তির জন্য হোক বা সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেতে আধার কার্ডের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে, ইন্ডিয়া পোস্ট পেমেন্টস ব্যাঙ্ক এবং পোস্ট অফিস শিশুদের আধার তৈরির প্রক্রিয়া অত্যন্ত সহজ হয়ে গিয়েছে। এখন পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের আধার কার্ড তৈরি করা যাবে কয়েক মিনিটের মধ্যেই। তাও সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। আপনাকে শুধু শিশুর জন্ম শংসাপত্র এবং বাবা-মায়ের মধ্যে যে কোনও একজনের আধার নিয়ে পোস্ট অফিসে যেতে হবে। সেখানে প্রাথমিক নথি যাচাইকরণ এবং আপনার বায়োমেট্রিক যাচাইকরণ সম্পন্ন হলেই আধার এনরোলমেন্ট সম্পূর্ণ হয়ে যাবে।

    বিনামূল্যেই তৈরি হবে বাচ্চাদের আধার কার্ড! সুপারফাস্ট উপায় চালু সরকারের। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে লাইভ মিন্ট)
    বিনামূল্যেই তৈরি হবে বাচ্চাদের আধার কার্ড! সুপারফাস্ট উপায় চালু সরকারের। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে লাইভ মিন্ট)

    শিশুদের আধার কেন জরুরি? বর্তমানে আধার শুধু পরিচয়পত্রই নয়, প্রতিটি সরকারি প্রক্রিয়ার ভিত্তি হয়ে উঠেছে। স্কুলে ভর্তি, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা, হাসপাতালে পরিচয়, রেশন কার্ড লিঙ্কিং থেকে শুরু করে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা পর্যন্ত সর্বত্র আধার বাধ্যতামূলক হয়ে উঠছে। এমন পরিস্থিতিতে শিশুদের আধার তৈরি করাও পরিবারের জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের সময়মতো আধার তৈরি করালে ভবিষ্যতে কোনও জরুরি কাজে সমস্যা হয় না।

    পোস্ট অফিস থেকে আধার তৈরির ধাপে-ধাপে প্রক্রিয়া: প্রথমে বাবা-মা'কে নিকটবর্তী পোস্ট অফিসে যেতে হবে। সেখানে আধার এনরোলমেন্ট কেন্দ্রে শিশুর জন্ম শংসাপত্র এবং অভিভাবকের আধার দেখানো হয়। এরপর আধিকারিকরা আপনার বায়োমেট্রিক যাচাইকরণ করেন। এই সুরক্ষা প্রক্রিয়াটি করা হয়, যাতে ভুল তথ্য বা জাল আধার তৈরি রোধ করা যায়। এরপর শিশুর ছবি তোলা হয় এবং আধার এনরোলমেন্ট ডিজিটালভাবে সম্পন্ন করা হয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনার আবেদন নথিভুক্ত হয়ে যায়। কয়েকদিন পর আধার কার্ড আপনার ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠানো হয় এবং ই-আধার উপলব্ধ হয়।

    সম্পূর্ণ বিনামূল্যে: অনেকে বাবা-মা ভাবেন যে ৫ বছরের কম বয়সি শিশুদের আধার এনরোলমেন্টে কোনও চার্জ নেই। অর্থাৎ, কোনও ফর্ম ফি নেই। কোনও প্রসেসিং চার্জ নেই। পুরো প্রক্রিয়াটি ১০০ শতাংশ বিনামূল্যে।

    ‘বাল আধার’ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় নথি: শিশুদের আধার কার্ড তৈরি করার জন্য মাত্র দুটি নথির প্রয়োজন হয়। শিশুর জন্মশংসাপত্র বা বার্থ সার্টিফিকেট, বাবা-মায়ের মধ্যে যে কোনও একজনের আধার। এর বাইরে অতিরিক্ত নথির চাহিদা করা হয় না। যেহেতু পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের বায়োমেট্রিক নেওয়া হয় না, তাই বাবা-মায়ের আধারই শিশুর পরিচয় যাচাইকরণের জন্য যথেষ্ট।

