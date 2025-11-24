Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Babar equals Virat's T20I world record: জিম্বাবোয়ে আসতেই ফর্মে ফিরলেন বাবর! ছুঁলেন T20I-তে বিরাটের অভাবনীয় বিশ্বরেকর্ড

    আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচে বিরাট কোহলির বিশ্বরেকর্ড ছুঁয়ে ফেললেন বাবর আজম। রাওয়ালপিন্ডিতে ত্রিদেশীয় সিরিজের ম্যাচে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ৫২ বলে ৭৪ রান করেন পাকিস্তানের তারকা। আর সেইসঙ্গে ভারতের তারকা বিরাট কোহলির অভাবনীয় টি-টোয়েন্টি রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলেন।

    Published on: Nov 24, 2025 7:42 AM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    জিম্বাবোয় আসতেই টি-টোয়েন্টিতে ফর্মে ফিরলেন বাবর আজম! রবিবার রাওয়ালপিন্ডিতে ত্রিদেশীয় সিরিজের ম্যাচে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ৫২ বলে ৭৪ রান করেন পাকিস্তানের তারকা। আর সেইসঙ্গে ভারতের তারকা বিরাট কোহলির অভাবনীয় টি-টোয়েন্টি রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলেন। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ৭৪ রান করার সুবাদে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ৩৮ তম অর্ধশতরান পূরণ হয়ে যায় বাবরের। ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা জয়ের পরে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ততম ফর্ম্যাট থেকে অবসর নেওয়া বিরাটও ৩৮টি অর্ধশতরান করেছিলেন। কিন্তু এখন বাবর তাঁর কাছ থেকে এই মুকুট কেড়ে নেওয়ার দোরগোড়ায় চলে এসেছেন। পাকিস্তানি তারকা ১৩৪টি ম্যাচে (১২৭টি ইনিংস) ৩৮টি অর্ধশতরান করেছেন। শতরানের সংখ্যা তিন। স্ট্রাইক রেট ১২৮.৭২। শতরানের সংখ্যা তিন। স্ট্রাইক রেট ১২৮.৭২। সেখানে বিরাট ১২৫টি ম্যাচে (১১৭টি ইনিংস) ৩৮টি অর্ধশতরান করেছিলেন। শতরান করেছিলেন একটি। আর স্ট্রাইক রেট ছিল ১৩৭.০৪।

    বিরাট কোহলির বিশ্বরেকর্ড ছুঁয়ে ফেললেন বাবর আজম। (ছবি সৌজন্যে এপি)
    বিরাট কোহলির বিশ্বরেকর্ড ছুঁয়ে ফেললেন বাবর আজম। (ছবি সৌজন্যে এপি)

    T20I-তে সর্বাধিক অর্ধশতরান করা খেলোয়াড়ের তালিকা

    ১) বিরাট কোহলি এবং বাবর আজম: যুগ্মভাবে সেই তালিকার শীর্ষে আছেন বিরাট এবং বাবর। তাঁরা দু'জনেই ৩৮টি করে অর্ধশতরান করেছেন আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচে।

    ২) রোহিত শর্মা: প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক রোহিত শর্মা এই তালিকার দুই নম্বরে রয়েছেন। রোহিত তাঁর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি কেরিয়ারে ১৫১টি ইনিংসে ৩২টি হাফ-সেঞ্চুরি করেছিলেন।

    ৩) মহম্মদ রিজওয়ান: এই তালিকায় রয়েছে পাকিস্তানের উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান মহম্মদ রিজওয়ানের নামও। রিজওয়ান তাঁর টি-টোয়েন্টি কেরিয়ারে এখনও পর্যন্ত ৩০টি হাফ-সেঞ্চুরি করেছেন।

    ৪) ডেভিড ওয়ার্নার এবং জস বাটলার: আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়া ডেভিড ওয়ার্নার এখনও প্রথম পাঁচ ব্যাটসম্যানদের তালিকায় রয়েছেন। ওয়ার্নার তাঁর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি কেরিয়ারে ২৮টি হাফ সেঞ্চুরি করেছিলেন। তিনি ছাড়াও, প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক জস বাটলারের এই ফর্ম্যাটে ২৮টি অর্ধশতরান করার রেকর্ডও রয়েছে।

    তারইমধ্যে বাবরের ইনিংসের সুবাদে ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে পাকিস্তান। মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) জিম্বাবোয়ে ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে দ্বিতীয় ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। যা থেকে ফাইনালে পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ নির্ধারিত হবে। এর আগে এই টুর্নামেন্টে জিম্বাবোয়ে ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে প্রথম ম্যাচে সিকন্দর রাজার দল শ্রীলঙ্কাকে ৬৭ রানে পরাজিত করে চমক দেখিয়েছিল। শ্রীলঙ্কা এখনও পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টে কোনও ম্যাচ জিততে পারেনি। তবে পাকিস্তান টানা তিনটি ম্যাচ জিতেছে। বাবর এবং উসমান তারিক পাকিস্তানের ফাইনাল ওঠা নিশ্চিত করে দেন।

    News/News/Babar Equals Virat's T20I World Record: জিম্বাবোয়ে আসতেই ফর্মে ফিরলেন বাবর! ছুঁলেন T20I-তে বিরাটের অভাবনীয় বিশ্বরেকর্ড
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes