Pakistan Army-Baloch Fighters: পাক জওয়ানদের বন্দী করল বালোচ বিদ্রোহীরা! হাত বেঁধে বসিয়ে রাখা হল হাঁটু মুড়ে

Pakistan Army-Baloch Fighters: পাক জওয়ানদের বন্দী করল বালোচ বিদ্রোহীরা! হাত বেঁধে বসিয়ে রাখা হল হাঁটু মুড়ে
বালোচ লিবারেশন আর্মি (বিএলএ) দাবি করেছে যে তারা ১৭ জন পাকিস্তানি সেনাকে আটক করেছে। একইসঙ্গে পাকিস্তান সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর তরফে হুংকার দেওয়া হয়েছে যে বন্দী বালুচদের মুক্তি দেওয়া হলেই বাকি সাতজনকে মুক্তি দেওয়া হবে।
বালোচ লিবারেশন আর্মি (বিএলএ) দাবি করেছে যে তারা ১৭ জন পাকিস্তানি সেনাকে আটক করেছে। একইসঙ্গে পাকিস্তান সরকারকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর তরফে হুংকার দেওয়া হয়েছে যে বন্দী বালোচদের মুক্তি দেওয়া হলেই বাকি সাতজনকে মুক্তি দেওয়া হবে। এ জন্য পাকিস্তানকে এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে। বিএলএ'র মিডিয়া উইং হাক্কালের মুখপাত্র জিয়ান্দ বালোচ এই পদক্ষেপকে অপারেশন হেরোফের দ্বিতীয় পর্যায় হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ছবিতে দেখা গিয়েছে যে পাক জওয়ানদের হাত বেঁধে বসিয়ে রাখা হয়েছে হাঁটু মুড়ে।
বিএলএয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে পাকিস্তানি সেনার ১০ জন সৈন্যকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। কারণ তাঁরা বালোচ। সতর্কবার্তা দিয়ে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বাকি জওয়ানরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত। বালোচ জাতীয় আদালতে এই মামলার শুনানি হয়েছে। এখানে আটক জওয়ানদের বিরুদ্ধে সাধারণ নাগরিক এবং বালোচ মানুষদের গণহত্যার অভিযোগ উঠেছে। শুনানি চলাকালীন, আটক পাকিস্তানি সেনাদেরও তাদের মামলা উপস্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এ সময় রায় ঘোষণার আগে সাক্ষ্যপ্রমাণও রাখা হয় এবং জবানবন্দী রেকর্ড করা হয়।
বিএলএ জানিয়েছে, তারা ইসলামাবাদকে সাতদিন সময় দিয়েছে। এই বিবৃতিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠেছে যে, তারা আগের অদলবদল প্রস্তাব নিয়ে কাজ করতে পারেনি। আরও বলা হয়েছে, বন্দী বিনিময়ের জন্য সাত দিনের মধ্যে ব্যবস্থা শুরু না হলে আদালত যে সাজা দিয়েছে তা বাস্তবায়ন করা হবে। আপাতত এ বিষয়ে পাকিস্তান সরকার বা সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি।
উল্লেখ্য, বালোচিস্তানে কিছু লোক নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ উঠেছে, এ ঘটনায় পাকিস্তানি নিরাপত্তা সংস্থার ভূমিকা রয়েছে। প্রসঙ্গত, অভিযানের সময় তাদের সবাইকে আটক করা হয়েছিল। এরপর তাঁদের সম্পর্কে কোনও তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। নিখোঁজদের পরিবার উদ্বিগ্ন ও উদ্বিগ্ন। এই মানুষেরা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ছবি নিয়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তাঁরা কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য পাননি।
