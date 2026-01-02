Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Balochistan:‘চিন বালোচিস্তানে কয়েক মাসে সেনা মোতায়েন করতে পারে, যদি না..’, পাক মাটি থেকে জয়শংকরের কাছে এল চিঠি

    বালোচিস্তান থেকে কোন বার্তা এল চিঠিতে? জয়শংকরকে লেখা মীর ইয়ার বালোচের চিঠি কাড়ছে শিরোনাম।

    Published on: Jan 02, 2026 4:53 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    পাকিস্তানের মাটি থেকে পাকিস্তানের তুলোধনা করে এবার দিল্লিতে চিঠি পাঠালেন মীর ইয়ার বালোচ। মানবাধিকার কর্মী ও বালোচ নেতা হিসাবে পরিচিতি রয়েছে মীরের। দিল্লিতে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরকে লেখা চিঠিতে তিনি পাকিস্তান-চিন আঁতাত নিয়ে একাধিক বক্তব্য পেশ করেছেন। তাঁর চিঠিতে উঠে এসেছে নানান উদ্বেগের বিষয়।

    পাকিস্তানের মাটি থেকে জয়শংকরের কাছে এল কার চিঠি? REUTERS/Saeed Ali Achakzai TPX IMAGES OF THE DAY (REUTERS)
    পাকিস্তানের মাটি থেকে জয়শংকরের কাছে এল কার চিঠি? REUTERS/Saeed Ali Achakzai TPX IMAGES OF THE DAY (REUTERS)

    নতুন বছরে ‘ভারত’এর মানুষকে শুভেচ্ছা জানিয়ে চিঠি শুরু করেছেন মীর। তাঁর চিঠিতে ‘ইন্ডিয়া’ র পরিবর্তে ‘ভারত’ শব্দটি উল্লিখিত হয়েছে। তিনি ভারতীয় সংসদ, সুশীল সমাজ সহ এদেশের বিশিষ্টদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন চিঠিতে। এরপর মীর লিখছেন,' এই শুভ উপলক্ষটি ভারত ও বালোচিস্তানের মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আবদ্ধ গভীর ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক, প্রতিরক্ষা এবং বহুমুখী বন্ধন নিয়ে চিন্তাভাবনা এবং উদযাপনের সুযোগ করে দেয়।' তাঁর চিঠিতে উঠে এসেছে হিংলাজ মায়ের প্রসঙ্গ। মীর লিখছেন,' এই স্থায়ী সম্পর্কের উদাহরণ হিংলাজ মাতা মন্দির (নানী মন্দির) এর মতো পবিত্র স্থানগুলি দ্বারা দেওয়া হয়েছে, যা আমাদের ভাগ করা ঐতিহ্য এবং আধ্যাত্মিক সংযোগের এক চিরন্তন প্রতীক হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে।'

    ( Jammu and Kashmir Cricketer: জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের নজরে এবার পুলওয়ামার এক ক্রিকেটার! শুরু হল প্রাথমিক তদন্ত, কী নিয়ে?)

    ( Bangladesh Fire: বাংলাদেশে ‘রহস্যজনক’ অগ্নিকাণ্ড যশোরের রেজিস্ট্রি অফিসে! কয়েক'শ বছরের পুরনো নথি…)

    এরপরই ভারতের প্রতি সমর্থন জানিয়ে পাকিস্তানকে তুলোধনা করে চিঠিতে লেখা হয়েছে,' বালোচিস্তানের জনগণ গত ৭৯ বছর ধরে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় দখলদারিত্ব, রাষ্ট্রীয় মদদপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ এবং মানবাধিকারের ভয়াবহ নৃশংসতা সহ্য করে আসছে। এখন সময় এসেছে এই তীব্র যন্ত্রণাকে মূল থেকে উৎপাটিত করার, আমাদের জাতির জন্য স্থায়ী শান্তি ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করার।' এছাড়াও, চিন পাকিস্তানের আঁতাতে তৈরি ‘চিন-পাকিস্তান ইকোনমিক করিডর’ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মীর। তিনি চিঠিতে লেখেন,' যদি বালোচিস্তানের প্রতিরক্ষা ও স্বাধীনতা বাহিনীর সক্ষমতা আরও জোরদার না করা হয়, এবং যদি দীর্ঘদিনের ধরণ মেনেই তাদের উপেক্ষা করা অব্যাহত থাকে, তাহলে ধারণা করা যায় যে চিন কয়েক মাসের মধ্যেই বালোচিস্তানে তার সামরিক বাহিনী মোতায়েন করতে পারে।' এখানেই শেষ নয়, মীরের চিঠিতে রয়েছে,' ৬ কোটি বালোচ জনগণের ইচ্ছা ছাড়া বালোচিস্তানের মাটিতে চিনা বাহিনীর উপস্থিতি ভারত ও বালোচিস্তানের ভবিষ্যতের জন্য এক অকল্পনীয় হুমকি এবং চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে।'

    News/News/Balochistan:‘চিন বালোচিস্তানে কয়েক মাসে সেনা মোতায়েন করতে পারে, যদি না..’, পাক মাটি থেকে জয়শংকরের কাছে এল চিঠি
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes