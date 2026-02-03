Edit Profile
    Bangaldesh Chittagong Port: চাপে ইউনুস সরকার? ভোটের আগে চট্টগ্রাম বন্দর ঘিরে তুঙ্গে চড়ল পারদ, কী ঘটেছে?

    চট্টগ্রাম বন্দর ঘিরে কী ঘটল? 

    Published on: Feb 03, 2026 5:55 PM IST
    By Sritama Mitra
    বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র চট্টগ্রাম বন্দর ঘিরে ক্রমেই চড়ছে পারদ। বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল সংযুক্ত আরব আমিরাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ডিপি ওয়ার্ল্ডের কাছে ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সেখানে বহু দিন ধরেই প্রতিবাদ চলছিল। তবে এবার সেখানে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন শ্রমিক-কর্মচারীরা। ফলে ভোটের আগে ইউনুস সরকারের কাছে এই চট্টগ্রাম বন্দর ঘিরে শ্রমিক অসন্তোষ নতুন করে মাথা ব্যথা হতে চলেছে।

    চাপে ইউনুস সরকার? ভোটের আগে চট্টগ্রাম বন্দর ঘিরে তুঙ্গে চড়ল পারদ, কী ঘটেছে? (Photo by Mohammad Minhaj Uddin / AFP) (AFP)
    চাপে ইউনুস সরকার? ভোটের আগে চট্টগ্রাম বন্দর ঘিরে তুঙ্গে চড়ল পারদ, কী ঘটেছে? (Photo by Mohammad Minhaj Uddin / AFP) (AFP)

    বাংলাদেশের বাণিজ্যিক যোগাযোগের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ কেন্দ্র এই চট্টগ্রাম বন্দর। কিছুদিন আগেই, সেখানে আমেরিকা থেকে এসে পৌঁছেছে আমেরিকা থেকে বাংলাদেশের আমদানিকৃত ৫৮ হাজার ৩৫৯ মেট্রিক টন গম। সেই চট্টগ্রাম বন্দরে গত শনিবার থেকে টানা তিন দিন আট ঘণ্টা করে কর্মবিরতি পালন করেন শ্রমিক কর্মচারীরা। এরপর আজ সকাল থেকে ২৪ ঘণ্টার কর্মবিরতি শুরু হয়। তবে সেই কর্মসূচি শেষের আগেই শ্রমিক কর্মচারিরা চট্টগ্রাম বন্দরে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন। ফলে, গত কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দরের কর্মকাণ্ডে যে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে, তা দীর্ঘায়িত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

    আন্দোলনকারীদের তরফে বলা হয়েছে, ‘পবিত্র শবে বরাত উপলক্ষে আমরা কর্মসূচি শিথিল করার কথা ভাবছিলাম।’ এরই সঙ্গে তিনি বলেন,' কিন্তু আজ ঢাকায় বিডা কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী, বিডা চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নেগোসিয়েশন কমিটিকে চাপ দিতে উপস্থিত হয়েছেন। এত দিন কনটেইনারপ্রতি দর নিয়ে আলোচনা চলছিল। এখন রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এটি হলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বন্দর লোকসানি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।' চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক মো. হুমায়ুন কবির একথা বলার পাশাপাশি বলেন,' এটি একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত।'

    এছাড়াও আন্দোলকারীদের সমন্বায়ক ইব্রাহিম খোকনের অভিযোগ, ‘ঢাকায় আমাদের কর্মকর্তাদের আটকে রেখে জোর করে চুক্তিতে সই নেওয়ার চেষ্টা চলছে।’ তাঁর সাফ দাবি,'এ অবস্থায় কর্মসূচি শিথিল করার সুযোগ নেই। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আন্দোলন অনির্দিষ্টকাল চলবে।' এদিকে, জানা যাচ্ছে, আন্দোলনকারীরা বন্দরের মূল জেটিতে জাহাজ আনা-নেওয়ার কার্যক্রম বন্ধ করে দেন। প্রসঙ্গত, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে ভোট। তার আগে চট্টগ্রাম বন্দর ঘিরে পারদ চড়তে শুরু করেছে। অন্যদিকে, আন্দোলনকারীদের এদিনের কর্মসূচির জেরে মূল জেটিতে ছয়টি জাহাজ আনা-নেওয়া সম্ভব হয়নি।

