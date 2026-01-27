Bangladesh Adani Electricity Pact: বকেয়া না মিটিয়ে পালটা আদানির দিকে আঙুল, বিদ্যুৎ চুক্তি নিয়ে বড় অভিযোগ ঢাকার

Bangladesh Adani Electricity Pact: বকেয়া না মিটিয়ে পালটা আদানির দিকে আঙুল, বিদ্যুৎ চুক্তি নিয়ে বড় অভিযোগ ঢাকার
আদানির এই চুক্তি বাংলাদেশের মোট বিদ্যুতের চাহিদার প্রায় ১০ শতাংশ পূরণ করে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের আমলে এই বিদ্যুৎ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। সেটাই এবার খতিয়ে দেখছে ইউনুস সরকারের কমিটি।
আদানির সঙ্গে স্বাক্ষরিত বিদ্যুৎ সরবরাহ চুক্তিতে 'গুরুতর অসঙ্গতি' পাওয়া গেছে বলে দাবি করল বাংলাদেশ সরকারের একটি পর্যালোচনা কমিটি। এর আগেও এই ধরনের নানা দাবি বাংলাদেশে করা হয়েছিল। আদালতে এই নিয়ে মামলা পর্যন্ত হয়েছিল। তবে এখনও আদানির চুক্তির বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
অভ্যুত্থানের পর থেকেই ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন দেখা দিয়েছে। আদানির চুক্তি নিয়ে তাই বাংলাদেশে অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল। এই আবহে ইউনুস সরকারের কমিটির প্রতিবেদনে অভিযোগগুলো কী কী? 'বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি সম্পর্কিত জাতীয় পর্যালোচনা কমিটি' তাদের প্রতিবেদনে বেশ কয়েকটি গুরুতর অভিযোগ করেছে। কমিটি বলছে, দেশের মালিকানাধীন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) বিদ্যুতের জন্য যে মূল্য দিচ্ছে তা ন্যায্য মূল্যের চেয়ে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বেশি। তিনি বলেন, 'এই ভুল সিদ্ধান্ত শুধু ভুল নয়। এটি ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ এবং আমলাদের মধ্যে একটি 'নিয়মতান্ত্রিক যোগসাজশ'-এর ইঙ্গিত।
প্রতিবেদন অনুসারে, আদানির গোড্ডা প্ল্যান্টের চুক্তির জন্য ইউনিট প্রতি ৪-৫ সেন্ট অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যে আদানির কয়লা চালিত গোড্ডা প্ল্যান্টটি ২ বিলিয়ন ডলারের একটি প্রকল্প। ২০২৪ সালে তা চালু হয়েছিল এবং বাংলাদেশের ১৩ গিগাওয়াট বেসলোড চাহিদার ৭ থেকে ১০ শতাংশ পূরণ করে এই প্ল্যান্ট। এই ২৫ বছরের চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ আদানিকে বার্ষিক ১ বিলিয়ন ডলার প্রদান করে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ২০২৪-২৫ সালে বিপিডিবির ৪.১৩ বিলিয়ন ডলার লোকসান হয়েছে। এই অভিযোগের প্রতিক্রিয়ায় আদানি পাওয়ারের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, তারা এখনও রিপোর্ট দেখেননি। তাদের দাবি, তারা সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। বিদ্যুতের বিনিময়ে পাওনা পরিশোধের জন্য ঢাকা সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। বাংলাদেশ বিপুল পরিমাণ বকেয়া না মেটালেও বিদ্যুৎ সরবরাহ করে চলেছে আদানি। এরই মাঝে ইউনুসের সরকারের কমিটির সুপারিশে বলা হয়, যেসব চুক্তিতে দুর্নীতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে, সেসব চুক্তি সরকার ও বিপিডিবিকে বাতিল করতে হবে। তবে এই চুক্তি বাতিল হলে লোকসান হবে বাংলাদেশেরই। দেশের একটা বড় অংশ অন্ধকারে ডুবতে পারে।
